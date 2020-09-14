Айран: названы невероятные преимущества для здоровья

Приготовление айрана - процесс очень легкий. / Pixabay

Айран - напиток, который невероятно популярен в Турции. Его любят в жару, и в холод, пьют бутылками и маленькими стаканчиками, употребляют магазинный и делают сами из домашнего или магазинного йогурта. При этом турки верят, что айран невероятно эффективен при тошноте, головной боли, давлении и еще множества состояний.

Приготовление айрана - процесс очень легкий. Для этого нужен обычный йогурт, вода и соль. А можно и без соли - так еще полезнее.

Главред покопался в научных исследованиях и определил 7 доказательных преимуществ этого тонизирующего напитка для здоровья.

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Начнем с того, что основной ингредиент айрана - это йогурт. Йогурт употребляли люди на протяжении сотен лет. Он очень питателен, и его регулярное употребление может улучшить несколько аспектов вашего здоровья.

Например, было обнаружено, что йогурт снижает риск сердечных заболеваний и остеопороза, а также помогает контролировать вес.

Йогурт - популярный молочный продукт, который производится путем бактериального брожения молока.

Бактерии, используемые для производства йогурта, называются "йогуртовыми культурами", они сбраживают лактозу, натуральный сахар, содержащийся в молоке.

В ходе этого процесса образуется молочная кислота - вещество, которое заставляет молочные белки свернуться, придавая йогурту уникальный вкус и текстуру.

Йогурт можно приготовить из всех видов молока. Разновидности, приготовленные из обезжиренного молока, считаются обезжиренными, а из цельного молока - полножирными.

Простой йогурт без красителей - это белая густая жидкость с острым вкусом.

К сожалению, большинство коммерческих брендов содержат добавленные ингредиенты, такие как сахар и искусственные ароматизаторы. Эти йогурты вредны для вашего здоровья.

С другой стороны, простой несладкий йогурт имеет много преимуществ для здоровья.

Итак, без лишних слов, вот 7 научно обоснованных преимуществ натурального йогурта для здоровья, а соответственно и айрана.

Айран содержит почти все питательные вещества, которые необходимы вашему организму.

Он известен тем, что содержит много кальция, минерала, необходимого для здоровья зубов и костей. Всего одна чашка обеспечивает 49% вашей дневной потребности в кальции, сообщает ресурс Nutridata.

Он также богат витаминами группы B, особенно витамином B12 и рибофлавином, которые могут защитить от болезней сердца и некоторых врожденных дефектов нервной трубки.

Одна чашка также обеспечивает 38% вашей суточной потребности в фосфоре, 12% в магнии и 18% в калии. Эти минералы необходимы для нескольких биологических процессов, таких как регулирование артериального давления, метаболизма и здоровья костей.

Одним из питательных веществ, не содержащихся в йогурте, является витамин D, но он обычно обогащается им. Витамин D способствует здоровью костей и иммунной системы и может снизить риск некоторых заболеваний, включая болезни сердца и депрессию.

Йогурт - основа айрана, обеспечивает впечатляющее количество белка - около 12 граммов на 200 граммов. Было доказано, что белок поддерживает метаболизм, увеличивая расход энергии или количество калорий, которые вы сжигаете в течение дня.

Получение достаточного количества белка также важно для регуляции аппетита, поскольку оно увеличивает выработку гормонов, сигнализирующих о сытости. Это может автоматически уменьшить количество потребляемых вами калорий в целом, что полезно для контроля веса.

В одном исследовании испытуемые, которые перекусывали йогуртом, были менее голодны и потребляли на 100 калорий меньше за обедом по сравнению с теми, кто ел закуски с меньшим содержанием белка и тем же количеством калорий, пишет Nutrition Journal.

Некоторые виды йогурта и айран содержат живые бактерии или пробиотики, которые были либо частью заквасочной культуры, либо добавлены после пастеризации. При употреблении они могут принести пользу здоровью пищеварительной системы.

К сожалению, многие йогурты пастеризованы, поскольку это термическая обработка, убивающая содержащиеся в них полезные бактерии.

Чтобы гарантировать, что ваш йогурт содержит эффективные пробиотики, ищите тот, который содержит живые активные культуры, которые должны быть указаны на этикетке. Именно из этого йогурта получится наиболее здоровый и полезный айран.

Было показано, что некоторые типы пробиотиков, содержащиеся в йогурте, такие как бифидобактерии и лактобациллы, уменьшают неприятные симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК), который является распространенным заболеванием, поражающим толстую кишку.

Исследование показало, что йогурт с бифидобактериями улучшает симптомы пищеварения и качество жизни, связанное со здоровьем, у женщин, у которых не было диагностированного состояния пищеварения.

Кроме того, несколько исследований показали, что пробиотики могут защищать от диареи, связанной с антибиотиками, а также от запоров.

Регулярное употребление йогурта, особенно если он содержит пробиотики, может укрепить вашу иммунную систему и снизить вероятность заболевания. Было показано, что пробиотики уменьшают воспаление, которое связано с несколькими состояниями здоровья, от вирусных инфекций до заболеваний кишечника.

Исследования показывают, что в некоторых случаях пробиотики также могут помочь снизить частоту, продолжительность и тяжесть простуды.

Кроме того, иммуностимулирующие свойства йогурта частично связаны с его магнием, селеном и цинком, которые являются микроэлементами, известными своей ролью в здоровье иммунной системы.

Йогурт содержит некоторые ключевые питательные вещества для поддержания здоровья костей, включая кальций, белок, калий, фосфор и, иногда, витамин D.

Все эти витамины и минералы особенно полезны для предотвращения остеопороза - состояния, характеризующегося ослаблением костей. Это распространено среди пожилых людей.

Люди с остеопорозом имеют низкую плотность костей и подвержены более высокому риску переломов костей.

Однако исследования показывают, что ежедневное употребление не менее трех порций молочных продуктов, таких как йогурт и айран, может помочь сохранить костную массу и силу.

Содержание жира в йогурте - одна из причин, по которой его полезность часто вызывает споры. Он содержит в основном насыщенные жиры с небольшим количеством мононенасыщенных жирных кислот.

Ранее считалось, что насыщенные жиры вызывают болезни сердца, но современные исследования показывают, что это не так. Тем не менее обезжиренные и обезжиренные сорта йогурта по-прежнему популярны в мире.

Нет четких доказательств того, что жир в йогурте вреден для вашего здоровья. Фактически, это может принести пользу здоровью сердца.

Некоторые исследования показывают, что потребление насыщенных жиров из цельномолочных продуктов увеличивает "хороший" холестерин ЛПВП, который может защитить здоровье сердца. Другие исследования показали, что потребление йогурта снижает общую заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, было показано, что молочные продукты, такие как айран и йогурт, помогают снизить высокое кровяное давление, которое является основным фактором риска сердечных заболеваний. Эффекты наиболее заметны у тех, у кого уже диагностировано высокое кровяное давление.