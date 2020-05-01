"Бактерии радуются": немецкий медик рассказал о проблемах с перчатками во время пандемии

Перчатки, оказывается, слабо защищают от коронавируса/ depositphotos.com

Немецкие эксперты убеждены, что посещать магазины и совершать покупки в одноразовых перчатках в условиях китайского коронавируса не стоит — не только малоэффективно, но и опасно.

В частности такого мнения придерживается врач общей практики и доктор медицины Марк Ханефельд (Германия), сообщает портал echo24. По словам медика, используемые людьми в магазинах перчатки, как правило, пористые, то бишь - слегка перфорированные и проницаемые. При использовании данные качества лишь усиливаются. То есть на руки через поры легко способны проникать патогены.

"Бактерии с удовольствием размножаются под слоем перчаток в теплой влажной среде. Если не дезинфицировать руки, на них при ношении перчаток образуется настоящая клоака", — заявил Ханефельд.

По его мнению, касаясь руками в перчатках разные предметы и упаковки, люди обеспечивают гораздо более масштабный перенос патогенов, чем если бы делали заранее обработанными антисептиком либо вымытыми руками,

Напомним, ранее телеведущая Юлия Панкова рассказала, как минимизировать контакты с грязными поверхностями с помощью антисептика. Позднее медик-дерматолог Татьяна Святенко рассказала, как правильно выбирать перчатки на время карантина.