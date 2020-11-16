Батат или обычный картофель: ученые рассказали, что полезнее

Картофель и сладкий картофель имеют много общего/ 1zoom.ru

Картофель и сладкий картофель могут иметь одно название, но на самом деле они происходят из очень разных семейств растений. Вот что вам нужно знать о различиях между картофелем и сладким картофелем для здоровья и о том, как их лучше всего есть.

Пищевая ценность картофеля и сладкого картофеля

И картофель, и сладкий картофель богаты питательными веществами, включая множество различных витаминов и минералов. Вот их сравнение по содержанию питательных веществ:

Какой из них полезнее?

Хотя оба вида картофеля могут быть полезной частью вашего рациона, сладкий картофель содержит больше питательных веществ, таких как витамин А, который может принести дополнительную пользу для вашего здоровья в целом.

Картофель и сладкий картофель имеют много общего. В них примерно одинаковое количество калорий, углеводов и белков - и они оба являются хорошими источниками витамина B6, магния и калия.

Кроме того, и картофель, и сладкий картофель также содержат резистентный крахмал - тип крахмала, который переваривается медленнее и имеет много преимуществ для здоровья.

Тем не менее, есть несколько ключевых отличий, которые дают сладкому картофелю преимущество, когда речь идет о вашем здоровье. Вот почему:

Сладкий картофель имеет более низкий гликемический индекс

Важная область, в которой различаются картофель и сладкий картофель, - это их гликемический индекс (ГИ), шкала от 0 до 100, которая оценивает, насколько быстро пища вызывает повышение уровня сахара в крови.

Вареный картофель имеет высокий ГИ около 78, тогда как вареный сладкий картофель имеет промежуточный ГИ 63. Это означает, что картофель быстрее расщепляется на сахар в пищеварительном тракте, что приводит к резкому скачку уровня сахара в крови.

Эти меры важны, потому что употребление продуктов с обычно более низким гликемическим индексом может помочь снизить уровень сахара в крови и контролировать свой вес.

В сладком картофеле больше антиоксидантов

Многие питательные вещества картофеля и сладкого картофеля содержат соединения, которые действуют как антиоксиданты, которые защищают клетки вашего тела от окислительного стресса. Это важно, потому что окислительный стресс связан с ссердечными заболеваничми, раком и болезнями мозга, такими как болезнь Альцгеймера.

Сладкий картофель имеет более высокий уровень ключевых витаминов, которые действуют как антиоксиданты, включая витамин А и витамин С. Сладкий картофель также содержит антиоксидантные растительные пигменты, которых нет в обычном картофеле - например, оранжевый сладкий картофель с высоким содержанием бета-каротина и пурпурного цвета.

Как включить оба вида картофеля в здоровую диету

В целом, большинство методов приготовления картофеля и сладкого картофеля являются здоровыми, включая запекание, разогревание в микроволновой печи, кипячение или приготовление на пару, - говорит Аделия С. Бовелл-Бенджамин, доктор философии, профессор пищевых наук и диетологии Университета Таскиги. По словам Бовелл-Бенджамин, все эти методы сохраняют большую часть питательной ценности обоих видов картофеля.