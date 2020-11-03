УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща

3 ноября 2020, 10:19

Сладкий картофель или батат богат витаминами и антиоксидантами.

1604391563-6750.jpg
Сладкий картофель или батат богат витаминами и антиоксидантами/Pixabay

Сладкий картофель - это гораздо больше, чем просто любимое блюдо осени. Эти крахмалистые корнеплоды следует есть круглый год, потому что они полезны для здоровья.

Сладкий картофель или батат богат витаминами и антиоксидантами, что делает его отличным дополнением к любой диете.

Содержание

Вот четыре преимущества сладкого картофеля.

Сладкий картофель поддерживает зрение

Сладкий картофель содержит каротиноиды - антиоксиданты, которые отвечают за многие полезные свойства пищи, в том числе за поддержание зрения.

Читайте такжеКак улучшить зрение: 9 эффективных способов

Бета-каротин, в частности, отвечает за оранжевый цвет сладкого картофеля и полезен для зрения, поскольку он превращается в витамин А.

"Витамин А входит в состав родопсина, необходимого для существенной адаптации к свету и темноте. Следовательно, правильное зрение зависит от витамина А", - говорит Роберта Андинг, диетолог из Медицинского колледжа Бейлора.

Кроме того, обзор 2013 года показал, что бета-каротин, наряду с другими питательными веществами, такими как витамин C, E и цинк, может помочь снизить риск возрастных заболеваний глаз.

Все, что вам нужно съесть, - это один сладкий картофель в день, в котором содержится 1403 мкг витамина А, что составляет 156% от рекомендуемой дневной нормы.

Сладкий картофель может улучшить вашу иммунную систему

Антиоксиданты в сладком картофеле также могут защитить иммунную систему от свободных радикалов, - говорит Виджая Сурампуди, доктор медицины, доцент кафедры питания человека в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Свободные радикалы образуются в результате нормального цикла клеток как побочный продукт жизни или могут быть вызваны загрязнителями окружающей среды или УФ-излучением. Свободные радикалы могут повредить ДНК здоровых клеток, включая клетки иммунной системы, которые необходимы для борьбы с инфекциями. Антиоксиданты могут бороться с этим повреждением и поддерживать иммунную систему.

Кроме того, наличие витамина А в сладком картофеле помогает поддерживать иммунную систему. В отчете за 2008 год говорится, что витамин А является одним из наиболее важных питательных веществ для поддержки иммунной системы. В частности, в исследовании говорится, что витамин А может помочь поддерживать Т-клетки, тип лейкоцитов, который имеет решающее значение для иммунной функции.

Сладкий картофель - полезный выбор для людей с диабетом

Людям с диабетом часто советуют ограничить потребление обычного картофеля, потому что у него высокий гликемический индекс, а это значит, что они могут вызвать слишком сильный скачок сахара в крови. Однако гликемический индекс сладкого картофеля немного ниже, чем у обычного картофеля, говорит Сурампуди, что делает его более здоровым выбором для людей с диабетом.

"В сладком картофеле немного больше клетчатки, и его гликемический индекс немного ниже, чем в белом картофеле. Это может привести к более медленному повышению уровня глюкозы в крови", - говорит Сурампуди.

По данным Гарвардской медицинской школы, обычный картофель имеет гликемический индекс около 78, тогда как сладкий картофель имеет гликемический индекс около 63.

Сладкий картофель может улучшить работу мозга

Доказательств недостаточно, чтобы сказать, улучшает ли сладкий картофель функцию мозга у людей. Однако были многообещающие исследования на животных.

Например, исследование 2010 года показало, что антоцианы, соединения, обладающие антиоксидантным действием, в пурпурном сладком картофеле могут подавлять воспаление в мозге мышей, а другое исследование 2010 года показало, что память улучшилась у старых мышей, которым давали антоцианы. Если те же принципы применимы к людям, то мы можем сделать вывод, что сладкий картофель может улучшить работу мозга у людей, но на данный момент мы не знаем наверняка.

Сладкий картофель полезен для вашего здоровья, но для того, чтобы быть здоровым и улучшать многие аспекты вашей жизни, важно иметь разнообразное и сбалансированное питание. Андинг предлагает добавить больше красок в свой рацион в целом, чтобы оставаться здоровым и предотвратить хронические заболевания, а также обеспечить получение широкого спектра витаминов и минералов, а сладкий картофель - отличное место для начала.

здоровье питание
Сейчас вы просматриваете новость «Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:10
Кровавый теракт в Вене: появились подробности об одном из террористов
11:06
В Минздраве предупредили украинцев об ураганном распространении COVID-19 Видео
11:03
Алкоголь "ужасен для сердца и здоровья": кардиолог порекомендовал допустимую дозу Видео
11:02
Новый рекорд коронавируса в Украине: за сутки нашли почти 9 тысяч зараженных Видео
10:50
​Центр Киева охватили протесты: появились первые пострадавшие Фото Видео
Реклама
10:42
В Киеве за сутки нашли рекордное число новых больных COVID-19
10:33
Молдову ждут протесты, кто бы не выиграл выборы мнение
10:30
В России в квартире убийцы "колбасного короля" нашли прикованного пенсионера
10:23
В США заявили о создании суперэффективной вакцины от COVID-19 Видео
10:21
Резонансное решение КСУ: у Зеленского сделали прогноз о будущем Украины Видео
10:19
Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща Видео
09:53
В Турции спустя 91 час после землетрясения из-под завалов вытащили ребенка Видео
09:47
КСУ оценит конституционность закона о языке: запланировано закрытое заседание
09:31
Новый канал поменял график выхода Супер Топ-модель по-украински 2020
09:31
В США стартовали выборы президента: Байден и Трамп одержали первые победы Видео
09:26
Как завершить войну на Донбассе: Киев предложит в ТКГ новый документ
09:12
Зеленский резко ответил на обвинения в поставках Азербайджану фосфорных бомб Видео
08:46
Трамп будет цепляться за власть до последнего мнение
08:24
Трамп откровенно высказался о теракте в Вене Видео
08:15
Гороскоп на 3 ноября для всех: влиятельный заступник и неоценимая услуга Видео
Реклама
08:14
Атака на столицу Австрии: власти уточнили число жертв теракта Видео
08:04
Сторонники Исламского государства взяли на себя вину за кровавый теракт в Вене Видео
07:32
Теракт в Вене: число жертв возросло, полиция ищет одного из нападавших Видео
07:00
Выборы в США: Трамп обогнал Байдена в ключевых штатах - соцопрос Видео
06:54
От Москвы убегает последняя постсоветская республика мнение
06:35
Какого числа последняя родительская суббота 2020 года и что делать
06:24
Головокружительные сумки-бродяги из 30-х вошли в моду на осень-зиму: фото Фото
06:03
Нельзя тянуть: астролог назвал оптимальную дату для второго тура выборов
06:00
Дипломат объяснил, как победа Байдена или Трампа отразится на позиции США по Украине Видео
05:35
"Похожа на трансика": Экс-Серебро показала "пирожок" в прозрачном белье Фото
05:02
Как справиться с проблемами с памятью - ответ ученых
04:24
Политолог объяснил, почему результаты выборов президента США непредсказуемы Видео
03:52
Эксперт рассказал, кого из украинцев не коснется повышение цены на газ Видео
03:48
Крачук откровенно высказался о плане Б Зеленского по Донбассу
03:47
Легендарная мужская стрижка цезарь опять стала популярной - фото Фото
03:17
Терпеть нужду - эксперты рассказали, чем опасен популярный среди женщин секс-тренд
02:30
Гороскоп на 4 ноября для всех: судьбоносные знакомства и залог успеха Видео
02:04
Врач объяснила, нужно ли закрывать школы на карантин
01:42
Хейли Болдуин без лифчика светонула телом на пикантном фото
01:27
Врач назвала аргументы против украинской вакцины от Covid-19
Реклама
01:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 подготовили сюрприз фанатам в честь Хэллоуина Видео
00:57
Еда против гриппа: врачи назвали продукты, которые помогут выздороветь Видео
00:32
Германия до конца осени ушла на жесткий карантин Видео
00:19
Когда отмечают День мужчин 2020 и что подарить на праздник
02 ноября, понедельник
23:59
В МВД Австрии озвучили подробности теракта в центре Вены: фото и видео 18+ Видео
23:22
Стало известно, как кандидаты в президенты США проведут день перед выборами
22:56
Президент припугнул нардепов возможностью роспуска Рады
22:33
Массовый расстрел в Вене возле синагоги: много погибших Видео
22:22
Зеленский назвал причину кризиса в сотрудничестве с МВФ Видео
22:12
Судья КСУ пообещал Зеленскому войну в случае роспуска суда Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять