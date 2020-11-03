Батат: названы удивительные преимущества сладкого овоща

Сладкий картофель или батат богат витаминами и антиоксидантами/Pixabay

Сладкий картофель - это гораздо больше, чем просто любимое блюдо осени. Эти крахмалистые корнеплоды следует есть круглый год, потому что они полезны для здоровья.

Сладкий картофель или батат богат витаминами и антиоксидантами, что делает его отличным дополнением к любой диете.

Содержание

Вот четыре преимущества сладкого картофеля.

Сладкий картофель содержит каротиноиды - антиоксиданты, которые отвечают за многие полезные свойства пищи, в том числе за поддержание зрения.

Читайте такжеКак улучшить зрение: 9 эффективных способов

Бета-каротин, в частности, отвечает за оранжевый цвет сладкого картофеля и полезен для зрения, поскольку он превращается в витамин А.

"Витамин А входит в состав родопсина, необходимого для существенной адаптации к свету и темноте. Следовательно, правильное зрение зависит от витамина А", - говорит Роберта Андинг, диетолог из Медицинского колледжа Бейлора.

Кроме того, обзор 2013 года показал, что бета-каротин, наряду с другими питательными веществами, такими как витамин C, E и цинк, может помочь снизить риск возрастных заболеваний глаз.

Все, что вам нужно съесть, - это один сладкий картофель в день, в котором содержится 1403 мкг витамина А, что составляет 156% от рекомендуемой дневной нормы.

Антиоксиданты в сладком картофеле также могут защитить иммунную систему от свободных радикалов, - говорит Виджая Сурампуди, доктор медицины, доцент кафедры питания человека в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Свободные радикалы образуются в результате нормального цикла клеток как побочный продукт жизни или могут быть вызваны загрязнителями окружающей среды или УФ-излучением. Свободные радикалы могут повредить ДНК здоровых клеток, включая клетки иммунной системы, которые необходимы для борьбы с инфекциями. Антиоксиданты могут бороться с этим повреждением и поддерживать иммунную систему.

Кроме того, наличие витамина А в сладком картофеле помогает поддерживать иммунную систему. В отчете за 2008 год говорится, что витамин А является одним из наиболее важных питательных веществ для поддержки иммунной системы. В частности, в исследовании говорится, что витамин А может помочь поддерживать Т-клетки, тип лейкоцитов, который имеет решающее значение для иммунной функции.

Людям с диабетом часто советуют ограничить потребление обычного картофеля, потому что у него высокий гликемический индекс, а это значит, что они могут вызвать слишком сильный скачок сахара в крови. Однако гликемический индекс сладкого картофеля немного ниже, чем у обычного картофеля, говорит Сурампуди, что делает его более здоровым выбором для людей с диабетом.

"В сладком картофеле немного больше клетчатки, и его гликемический индекс немного ниже, чем в белом картофеле. Это может привести к более медленному повышению уровня глюкозы в крови", - говорит Сурампуди.

По данным Гарвардской медицинской школы, обычный картофель имеет гликемический индекс около 78, тогда как сладкий картофель имеет гликемический индекс около 63.

Доказательств недостаточно, чтобы сказать, улучшает ли сладкий картофель функцию мозга у людей. Однако были многообещающие исследования на животных.

Например, исследование 2010 года показало, что антоцианы, соединения, обладающие антиоксидантным действием, в пурпурном сладком картофеле могут подавлять воспаление в мозге мышей, а другое исследование 2010 года показало, что память улучшилась у старых мышей, которым давали антоцианы. Если те же принципы применимы к людям, то мы можем сделать вывод, что сладкий картофель может улучшить работу мозга у людей, но на данный момент мы не знаем наверняка.

Сладкий картофель полезен для вашего здоровья, но для того, чтобы быть здоровым и улучшать многие аспекты вашей жизни, важно иметь разнообразное и сбалансированное питание. Андинг предлагает добавить больше красок в свой рацион в целом, чтобы оставаться здоровым и предотвратить хронические заболевания, а также обеспечить получение широкого спектра витаминов и минералов, а сладкий картофель - отличное место для начала.