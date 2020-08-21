Базилик: невероятные преимущества для здоровья

Эта ароматная трава, популярная в качестве пищевой приправы./ oboitut.com

Базилик - это ароматная листовая зелень, которую начали выращивать в Азии и Африке. Он принадлежит к семейству мятных, и существует множество различных его разновидностей.

Эта ароматная трава, популярная в качестве пищевой приправы, также используется в чаях и добавках, которые могут принести ряд преимуществ для здоровья, как и его зеленый "коллега" шпинат.

Содержание

В этой статье объясняется все, что вам нужно знать о базилике, его преимуществах и применении.

Научное название базилика, обычно закупаемого для приготовления пищи, - Ocimum basilicum (сокращенно O. basilicum).

Существует много различных разновидностей O. basilicum, в том числе:

Базилик душистый: наиболее широко выращиваемый и популярный базилик, известный своим использованием в итальянских блюдах. Обычно продается сушеным в супермаркетах. Имеет привкус лакрицы и гвоздики.

Кустовый или греческий базилик: имеет сильный аромат, но мягкий вкус, поэтому его можно заменить сладким базиликом. Образует компактный куст с мелкими листьями и хорошо растет в горшке.

Тайский базилик: имеет аромат аниса и лакрицы и обычно используется в блюдах тайской кухни и Юго-Восточной Азии.

Читайте такжеЛечебные травы: названы растения, уменьшающие боль от артрита

Базилик коричный: родом из Мексики. Имеет вкус и запах корицы. Обычно подается с бобовыми или острыми жареными овощами.

Салат-базилик: большие, морщинистые, мягкие листья с лакричным вкусом. Хорошо сочетается с салатами или с помидорами и оливковым маслом.

Базилик, обычно используемый в добавках и травяных чаях, - это священный базилик, иногда называемый тулси, который является разновидностью O. tenuiflorum, также известной как O. sanctum. Его добавляют в некоторые тайские блюда из-за его отличного вкуса.

Поскольку рецепты требуют относительно небольшого количества базилика, эта трава содержит мало витаминов и минералов на порцию.

Вот наиболее заметное содержание питательных веществ в 1 столовой ложке (около 2 граммов) сладкого базилика:

Свежий базилик Сухой базилик Калории 0,6 5 Витамин А 3% от дневной нормы (RDI) 4% от дневной нормы (RDI) Витамин К 13% RDI 4% RDI Кальций 0.5% RDI 43% RDI Железо 0.5% RDI 5% RDI Марганец 1.5% RDI 3% RDI

Хотя в сушеном базилике больше питательных веществ, в рецептах их меньше, чем в свежем. Следовательно, ни один из них не является значительным источником большинства питательных веществ, за исключением витамина К.

Базилик также содержит полезные растительные соединения / Pixabay

Базилик также содержит полезные растительные соединения, которые обладают антиоксидантными, противовоспалительными и другими полезными для здоровья свойствами, сообщает PUBMed.

Кроме того, эти соединения придают базилику его "сущность" - или отчетливый аромат и вкус. Вот почему масла, полученные из базилика и других растений, называют эфирными маслами.

Базилик душистый - не только популярное народное средство от болезней, таких как тошнота и укусы насекомых, но также он широко используется в традиционной китайской медицине, аюрведической медицине и других комплексных медицинских системах.

Сегодня ученые изучают потенциальные лечебные свойства базилика. Экстракты или эфирные масла базилика, которые содержат концентрированное количество растительных соединений, обычно тестируются вместо целых листьев.

Предварительные исследования показывают, что сладкий базилик может:

Уменьшить потерю памяти, связанную со стрессом и старением

Уменьшить депрессию, связанную с хроническим стрессом

Уменьшить повреждения после инсульта и поддержать восстановление, независимо от того, дано ли оно до или сразу после инсульта

Повысить уровень сахара в крови натощак, холестерин и триглицериды

Снижает артериальное давление у людей с гипертонией

Расслабляет кровеносные сосуды и разжижает кровь, как аспирин

Защищает кишечник от повреждения аспирином, в частности предотвращает образование язв

Предотвращает определенные виды рака, включая рак груди, толстой кишки и поджелудочной железы

Повышает умственную активность при вдыхании в качестве ароматерапии

Подавляет рост бактерий, вызывающих кариес

Повышает безопасность пищевых продуктов, например, если они интегрированы производителями в пищевую упаковку

Обеспечивает альтернативу антибиотикам при инфекционных заболеваниях, включая борьбу со штаммами бактерий, устойчивых к антибиотикам

Отгоняет насекомых, таких как комары и клещи

Священный базилик давно используется при многих недугах, включая многие из перечисленных выше. Хотя исследований на людях мало, их результаты обнадеживают.

Когда 60 человек с диабетом 2 типа принимали 250 мг экстракта базилика священного вместе с лекарством от диабета каждый день перед завтраком и ужином в течение трех месяцев, у них было снижение среднего уровня сахара в крови на 18% по сравнению с теми, кто принимал только это лекарство.

Кроме того, в исследовании с участием 158 человек с как минимум тремя симптомами стресса ежедневный прием 1200 мг экстракта базилика святого в течение шести недель был на 39% более эффективным для улучшения общих симптомов стресса, чем плацебо.

Хотя свежий базилик дает более сильный аромат, сушеный базилик дешевле и удобнее. Вы также можете купить замороженный базилик в виде кубиков, приготовленных по рецепту, в морозильном отделе магазинов.

Душистый базилик наиболее распространен, но вы можете найти другие сорта на фермерских или этнических рынках, например, в магазинах азиатской кухни. Как вариант, попробуйте вырастить собственный куст.

Вы можете выращивать базилик в любом месте с ночными температурами выше 15,5 ℃ не менее двух месяцев. Базилик чувствителен к холоду и любит солнце весь день.

Вы можете вырастить базилик из семени, посаженного в земле, или из стебля другого растения, которое вы залили водой, пока не начнут расти корни. Базилик будет хорошо расти в садовом горшке, который хорошо дренируется.

Собирайте листья базилика по мере необходимости, но не срывайте их просто с растений. Чтобы стимулировать нормальный рост, обрежьте стебель ближе к низу, чтобы на растении осталось от двух до четырех листьев.

Положите свежие стебли базилика в банку с водопроводной водой, чтобы листья оставались свежими в течение нескольких дней. Спорный вопрос, следует ли вам хранить свежий базилик в холодильнике, поскольку низкие температуры могут обесцветить листья.

Если у вас много свежего базилика, вы можете высушить листья и хранить их в банке с плотно закрывающейся крышкой. Не измельчайте листья до тех пор, пока они вам не понадобятся, так как это помогает сохранить их эфирные масла, аромат и вкус.