БДСМ: эксперты развенчали популярные мифы о жестком сексе

БДСМ, или бондаж-дисциплина, доминирование-подчинение и садизм-мазохизм, намного сложнее. / Depositphotos

Аббревиатура "БДСМ" вызывает в воображении образы одетых в кожу доминатрикс в сапогах на высоких каблуках, поражающих покорных мужчин мощным кнутом.

Но БДСМ, или бондаж-дисциплина, доминирование-подчинение и садизм-мазохизм, намного сложнее.

От удушья ("игра с дыханием") до ударов различными предметами ("плата за удар"), БДСМ может относиться к ряду фетишей. Но в основе всех сексуальных действий, подпадающих под БДСМ, есть одна общая черта.

Читайте также"Визуальный оргазм, лесбиянка": Maruv показала БДСМ-забавы в Красной комнате

"Речь идет на самом деле о согласованной ролевой игре и обмене властью", - сказал Филип Хэммак, профессор психологии Калифорнийского университета в Санта-Круз.

Несмотря на то, что БДСМ представляет собой сексуальную динамику между взрослыми по обоюдному согласию, на протяжении многих лет он подвергался стигматизации, и люди, занимающиеся извращенным и фетиш-сексом, часто представлялись уродцами или сексуальными девиантами.

Вот четыре самых больших мифа о БДСМ, по мнению двух экспертов.

Миф: Люди, которым нравится БДСМ, сексуальные извращенцы и уроды.

Независимо от того, являются ли они предметом шуток или открыто осуждаются широкой публикой, люди, которые занимаются БДСМ, извращениями и фетиш-сексом, исторически считались странными или гротескными.

"Люди скажут, что БДСМ и извращение относятся к категории девиантных", - сказала Вероника Чин Хинг, психотерапевт и сексолог из NYC Therapy + Wellness.

Но нет никакого психического состояния, жизненного опыта или единой причины для людей, желающих заниматься БДСМ. По словам Хаммака, людей привлекают фетиш и извращения по ряду причин, поэтому пытаться составить список причин, по которым им нравится БДСМ, бессмысленно.

"Как психологи, мы отошли от того, чтобы думать о подобных практиках или отношениях как о показателях ненормальности или расстройства, и больше к признанию того, что это форма интимного разнообразия", - сказал Хэммак.

Влечение к доминированию - обычное дело. По данным журнала Smithsonian Magazine, 36% людей в США используют какие-то инструменты связывания в постели, а 65% студентов американских университетов фантазируют о том, что их сдерживают во время секса - это число не учитывает людей, интересующихся другими элементами БДСМ.

Миф: Люди, которым нравится БДСМ, получают травмы.

Одно из наиболее распространенных заблуждений о БДСМ и извращенном сексе заключается в том, что люди, которым это нравится, должны были стать жертвами жестокого обращения или травм в детстве.

По словам Хаммака, который проводит общенациональные и международные исследования БДСМ, кинка и секса, большинство людей, которые сообщают, что наслаждаются БДСМ и участвуют в них, не упоминают травмирующий опыт своего прошлого в качестве причины для занятия этой практикой.

В исследовании, проведенном 12 ноября 2020 года Хэммак в соавторстве с другим исследователем секса Сэмом Хьюзом, 72,7% из 260 респондентов заявили, что их изгибы были результатом их личности, а не травмы, которые менее 19% назвали историями происхождения изломов.

И хотя есть люди, которые пережили травму в сообществах БДСМ (как и в любом другом сообществе), участие в фетиш-сексе может быть способом помочь людям исцелиться, "восстанавливая силу в динамике", - сказал Хаммак.

Чин Хинг сказала, что она обнаружила, что многие пациенты могут справиться с травмой, участвуя в практиках БДСМ, а затем обсуждая сексуальный опыт с терапевтом.

Практика секса и образа жизни в БДСМ выходит далеко за рамки доминирующей и покорной динамики, включая унижение (высмеивание унижающим языком), электрошок (поражение электрическим током) и рвотные позывы.

Одна субкультура, возникшая за последние 20 лет, известна как игра щенков, в которой один человек обычно играет роль собаки, надевая маску, ошейник и поводок, а другой выступает в роли хозяина собаки.

Хаммак сказал, что игра щенков возникла отчасти из кожаной сцены БДСМ геев, чтобы обеспечить более мягкое знакомство с БДСМ для молодых мужчин, интересующихся сообществом.

"Это своего рода заботливая форма доминирования и подчинения, потому что, если вы думаете об отношениях между владельцем собаки и их питомцем, они очень милые и ласковые", - сказал Хэммак.

По словам Хаммака, рост онлайн-сообществ сделал возможным формирование этих различных подсообществ.

"Особенно благодаря социальным сетям произошел просто взрыв различных видов извращений, фетиш-субкультур", - сказал Хэммак.

Миф: БДСМ - это только секс.

Хотя сексуальная динамика часто происходит между двумя людьми, люди, которые занимаются БДСМ или фетиш-сексом, могут формировать более крупные сообщества поддержки, что заставляет их сексуальные практики выходить за рамки секса.

Исторически сложилось так, что сообщества БДСМ и кинков были местом, где ЛГБТК-люди могли наладить семейные связи с другими квир-людьми.

"Важно то, что люди принципиально играют с властью, они делают это с согласия, и в процессе они не только придают смысл этим отношениям и динамике, но иногда и внутри более широкой группы", - сказал Хэммак.