Белок: врачи рассказали о дневной норме для здоровья

Белки - это основные строительные блоки вашего тела. / УНИАН

Немногие питательные вещества так же важны, как белок. Недостаток этого вещества скажется на вашем здоровье и составе тела.

Однако мнения о том, сколько белка вам нужно, разнятся.

Большинство официальных диетологов рекомендуют довольно умеренное потребление белка.

DRI (стандартное потребление пищи) составляет 0,36 грамма белка на 0,8 грамма на кг веса тела.

Это составляет:

56 грамм в день для среднего мужчины

46 граммов в день для средней женщины

Этого может быть достаточно, чтобы предотвратить дефицит, но необходимое количество зависит от многих факторов, в том числе от вашего уровня активности, возраста, мышечной массы, физических целей и общего состояния здоровья.

В этой статье рассматривается оптимальное количество белка и влияние таких факторов образа жизни, как потеря веса, наращивание мышечной массы и уровень активности.

Что такое белок и почему он важен?

Белки - это основные строительные блоки вашего тела. Они используются для создания мышц, сухожилий, органов и кожи, а также ферментов, гормонов, нейромедиаторов и различных молекул, которые выполняют множество важных функций.

Белки состоят из более мелких молекул, называемых аминокислотами, которые соединяются вместе, как бусинки на нитке. Эти связанные аминокислоты образуют длинные белковые цепи, которые затем складываются в сложные формы.

Ваше тело производит некоторые из этих аминокислот, но вы должны получать другие, известные как незаменимые аминокислоты, с пищей.

Белок - это не только количество, но и качество.

Как правило, животный белок содержит все незаменимые аминокислоты в правильном соотношении, чтобы вы могли их полноценно использовать. В этом есть смысл, поскольку ткани животных похожи на ваши собственные.

Если вы каждый день едите продукты животного происхождения, такие как мясо, рыбу, яйца или молочные продукты, вы, вероятно, получаете достаточно белка.

Однако, если вы не едите продукты животного происхождения, получить весь белок и незаменимые аминокислоты, необходимые вашему организму, будет сложнее.

Мало кому нужно принимать добавки с белком, но это может быть полезно для спортсменов и бодибилдеров.

Мышцы в основном состоят из белка. Как и большинство тканей тела, мышцы динамичны и постоянно разрушаются и восстанавливаются.

Чтобы нарастить мышцы, ваше тело должно синтезировать больше мышечного белка, чем расщепить.

Другими словами, в вашем организме должен быть чистый положительный белковый баланс - часто называемый азотным балансом, поскольку белок содержит много азота. Таким образом, люди, которые хотят нарастить мышцы, часто едят больше белка, а также занимаются физическими упражнениями. Более высокое потребление белка может помочь нарастить мышечную массу и силу.

Между тем, тем, кто хочет сохранить мышечную массу, которую они построили, возможно, потребуется увеличить потребление белка при сжигании жира, поскольку высокое потребление белка может помочь предотвратить потерю мышечной массы, которая обычно происходит во время диеты.

Когда дело доходит до мышечной массы, в исследованиях обычно рассматривается не процент калорий, поступающих с белком, а скорее суточные граммы белка на килограммы или фунты веса тела.

Белок при беременности

Во время беременности организму требуется больше белка для развития и роста тканей. Белок приносит пользу и матери, и ребенку.

Авторы одного исследования предполагают, что люди должны потреблять 1,2–1,52 грамма на кг белка в день во время беременности.

В другом месте эксперты рекомендуют потреблять дополнительно 1,1 грамма на кг белка в день во время беременности.

Диетические источники - идеальный способ получить любое питательное вещество. Хорошие источники включают:

фасоль, горох и чечевица

яйца

постное мясо

молочные продукты

орехи и семена

тофу

Рыба и морепродукты также являются хорошими источниками. Во время беременности и кормления грудью. Выбирайте рыбу с низким содержанием ртути и высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такую ​​как лосось, сардины и анчоусы.

Другие обстоятельства, которые могут увеличить потребность в белке

Независимо от мышечной массы и физических целей физически активным людям требуется больше белка, чем тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Если ваша работа требует физических усилий, или вы много гуляете, бегаете, плаваете или занимаетесь какими-либо упражнениями, вам необходимо есть больше белка.

Спортсменам на выносливость также необходимо значительное количество белка - около 1,2–1,4 грамма на кг веса тела.

Пожилые люди также имеют значительно повышенные потребности в белке. Это может помочь предотвратить остеопороз и саркопению, которые являются серьезными проблемами для пожилых людей.

Людям, восстанавливающимся после травм, также может потребоваться больше белка.