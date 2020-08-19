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Белый брючный змей: ученые рассказали, пенисы какой длины нравятся женщинам

19 августа 2020, 04:30

Оказывается дам заводят пенисы строго определенной длины.

Пенис, линейка
Ученые рассказали, пенисы какой длины нравятся женщинам / salud.mapfre.es

Согласно новым исследованиям, средняя длина члена половозрелого мужчины варьируется от 12,9 сантиметра -13,9 сантиметра (ранее ученые называли длину между 15,5 сантиметра и 16,5 сантиметра).

Об этом сообщает портал Tandfonline.

Оказывается, стандартная средняя длина пениса взрослого мужчины, которую определили ученые в XX веке, оказалась ложной из-за методов исследования.

Недавно профессор Брюс М. Кинг из Университета Клемсона (штат Южная Каролина, США) опубликовал статью, в которой описал новые данные. По его мнению, ранее неточность получилась по причине того, что в предыдущих опросах ученые не всегда делали замеры и часто верили респондентам на слово.

Позднее калифорнийские ученые провели опрос ‒ чтобы определить, какой размер мужского достоинства на самом деле нравится женщинам. 75 девушкам (в возрасте от 18 до 35 лет) показывали 33 трехмерные модели различных пенисов. Женщины должны были выбрать самый привлекательный.

Оказалось ‒ самый привлекательный для них назвали пенис длиной 16,4 сантиметра. Но ‒ важная оговорка ‒ только для секса на несколько ночей. А идеальным для постоянных отношений девушки назвали пенис длиной в 15 сантиметров.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали топ лучших секс-поз для мужчин с большими пенисами.

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