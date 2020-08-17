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Беременность: 10 сумасшедших мифов о фертильности

17 августа 2020, 11:43

Оргазм - это всегда плюс, но когда дело доходит до зачатия, это вовсе не обязательно.

Беременность
Оргазм - это всегда плюс, но когда дело доходит до зачатия, это вовсе не обязательно. / Krasotka - Postimees

Существует множество странных убеждений, которые так или иначе желающие забеременеть связывают с этим процессом. Однако наука шагнула далеко вперед и такие мифы на сегодняшний день кажуться не более чем странными шутками.

Главред публикует "горячую десятку" мифов для тех, кто хочет поднять себе настроение или развеять собственные предубеждения.

Миф №1: Чтобы зачать нужен оргазм

Оргазм - это всегда плюс, но когда дело доходит до зачатия, это вовсе не обязательно. Он способствует сокращению матки, что определенно помогает сперматозоидам быстрее перемещаться к фаллопиевым трубам. Но даже если этого не произойдет, ваши усилия по зачатию ребенка не пропадут даром.

Миф №2: проглатывание спермы сделает вас более плодородной

Вы должны восхищаться умственными способностями мужчины, который распустил этот слух. У спермы определенно есть свои некоторые преимущества, но повышение фертильности не входит в их число - по крайней мере, исследования этого пока не доказали. Тем не менее, сперма содержит тонны белка, поэтому можно сказать, что в ней есть все необходимое.

Миф №3: грудное вскармливание = контроль рождаемости

Грудное вскармливание может продлить период без менструации у женщин и, следовательно, снизить фертильность, но не все женщины видят этот эффект, поэтому полагаться на грудное вскармливание как на единственную форму контроля над рождаемостью - не лучший путь для предохранения (особенно для тех, кто длительно кормит грудью). По мнению экспертов по грудному вскармливанию, способ определить, значительно ли снижает фертильность грудное вскармливание, - это обратить внимание на три вещи (и все три должны присутствовать):

  • Полное отсутствие месячных после родов (легкое кровотечение или кровянистые выделения после родов - не в счет.
  • Вы кормите ребенка грудью по требованию в течение дня и ночи и не кормите его регулярно другими продуктами или жидкостями.
  • Ребенку меньше шести месяцев. Но будьте осторожны: даже если следовать этим рекомендациям, у мамы все равно есть 1,2% шанс зачать ребенка. Так что, если вы действительно хотите, чтобы между детьми было больше разницы, предохраняйтесь другими способами.

Миф №4 "Березка" после секса поможет забеременеть

Логика данного метода состоит в том, что такая позиция наклонит ваш таз и поможет сперматозоидам проложить прямой путь к яйцеклетке. Но по факту, единственный эффект, которого вы добьетесь - это онемение ног. Сперма химически запрограммирована так, чтобы после эякуляции направляться непосредственно к вашему детородному органу, независимо от того, в каком положении вы находитесь.

Миф №5 Алкоголь влияет на фертильность

Хотя вы определенно не должны чувствовать себя виноватыми из-за 1-2 бокалов вина или даже из-за случайной пары бокалов пива при попытке зачать ребенка, чрезмерное употребление алкоголя может повлиять на вашу фертильность. И вот почему: слишком много и слишком частое употребление алкоголя может привести к нерегулярным циклам, еще больше уменьшая ваши шансы на зачатие каждый месяц и делая практически невозможным точное определение графика или температуры. При этом не стоит придавать слишком большое значение этой теории, поскольку есть вероятность, что если вы планируете завести ребенка, вы, вероятно, не собираетесь устраивать вечеринки каждые выходные. Просто продолжайте пить на светлой стороне, и все будет в порядке.

Миф №6 Миссионерская позиция - единственный способ забеременеть

Фактическое положение, в котором вы это делаете, не имеет большого значения - пока происходит глубокое проникновение и, конечно, пока ваш мужчина эякулирует. Делайте это в каждой комнате дома, придумывайте новые позиции - все, что вам хочется. Просто помните: что бы вы ни делали, держитесь подальше от смазки. Многие эксперты считают, что она может влиять на сперму.

Миф №7 Употребление батата увеличивает шансы на близнецов

Впервые батат получил репутацию производителя близнецов после того, как исследователи начали выяснять, почему в африканской деревне Игбо-Ора один из самых высоких показателей рождения близнецов в мире. Оказалось, что жтели Игбо-Ора без ума от батата. Одно исследование связывает батат и плодородие, но оно было результатом эксперимента студента Йельского университета и еще не получило официального подтверждения.

Секс, беременность
В течение одного года после прекращения приема таблеток 80 процентов женщин, которые хотят забеременеть, забеременели. / Pupslove

Миф №8 Сироп от кашля поможет забеременеть

Эта маленькая ложь существует с 80-х годов, и мы хотели бы положить ей конец прямо сейчас. Теория, лежащая в основе этого, связана с одним из общих ингредиентов сиропа от кашля: гвайфенезином. В исследовании 1982 года он считался потенциальным усилителем фертильности из-за его способности разжижать цервикальную слизь (так же, как он разжижает слизь в носовых ходах), тем самым облегчая путь сперматозоидам к яйцеклеткам. Но, учитывая, что никакие исследования не доказали, что это правда (и тот факт, что глотание сиропа от кашля также означает, что вы можете принимать другие не очень полезные для вашей фертильности препараты, такие как антигистаминные), держитесь от этого средства подальше.

Миф №9 Слишком долгое употребление таблеток отсрочит беременность

Мы рады сообщить, что это неправда. В зависимости от того, какой контроль над рождаемостью вы использовали до того, как отказались от него и начали пытаться зачать ребенка, скорость, которую регулирует ваш цикл, может варьироваться, но не намного. Что касается пользователей таблеток, множество случаев показывают, что ваш цикл должен вернуться в норму сразу же, поэтому вы должны ожидать овуляции всего через несколько недель - за исключением, конечно, любых других проблем, которые могут иметь место. Фактически, исследования показывают, что в течение одного года после прекращения приема таблеток 80 процентов женщин, которые хотят забеременеть, забеременели.

Миф № 10 Усыновите ребенка, и вы забеременеете

Этот довольно безумный миф, но по какой-то причине он продолжает распространяться как лесной пожар. Конечно, всегда есть исключения из правил, но безопасно списать это на совпадение и оставить все как есть.

беременность здоровье дети
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