Беременность по неделям: как развивается ребенок

Беременность отсчитывается с первого дня последней менструации / womanterra.ru

Нерожденный ребенок проводит в утробе матери около 38 недель, но средняя продолжительность беременности считается 40 неделями. Это связано с тем, что беременность отсчитывается с первого дня последней менструации женщины, а не с даты зачатия, которое обычно происходит через две недели. Наступление беременности может показать тест на беременность, а также анализ крови на уровень ХГЧ и УЗИ.

Беременность делится на три триместра:

Первый триместр - зачатие до 12 недель

Второй триместр - от 12 до 24 недель

Третий триместр - от 24 до 40 недель.

Беременность по неделям

Момент зачатия - это когда яйцеклетка женщины оплодотворяется спермой мужчины. Пол и унаследованные характеристики решаются в этот момент.

Первая неделя на самом деле - это ваши месячные. Поскольку ожидаемая дата вашего рождения ПДР рассчитывается с первого дня вашей последней менструации, эта неделя считается частью вашей 40-недельной беременности, даже если ваш ребенок еще не был зачат.

Оплодотворение яйцеклетки спермой произойдет ближе к концу этой недели.

Через тридцать часов после зачатия клетка распадается на две части. Три дня спустя клетка (зигота) разделилась на 16 клеток. Еще через два дня зигота мигрировала из маточной трубы в матку (матку). Через семь дней после зачатия зигота зарывается в толстую слизистую оболочку матки (эндометрий). Зигота теперь известна как бластоциста.

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Развивающийся ребенок крошечнее рисового зерна. Быстро делящиеся клетки находятся в процессе формирования различных систем организма, включая пищеварительную систему.

Развивающаяся нервная трубка в конечном итоге станет центральной нервной системой (головной и спинной мозг).

Ребенок уже эмбрион. Его размер составляет 3 мм в длину. На этой стадии он выделяет специальные гормоны, которые не дают матери менструировать.

Начинает биться сердце. У зародыша развились плацента и амниотический мешок. Плацента проникает в стенку матки для доступа кислорода и питательных веществ из кровотока матери.

Эмбрион теперь около 1,3 см в длину. Быстро растущий спинной мозг выглядит как хвост. Голова непропорционально велика.

Формируются глаза, рот и язык. Крошечные мышцы позволяют зародышу начать двигаться. Клетки крови вырабатываются печенью эмбриона.

Плод имеет длину около 2,5 см. Все органы тела сформированы. Руки и ступни, которые раньше были похожи на бугорки или лопасти, теперь превращаются в пальцы рук и ног. Мозг активен и имеет мозговые волны.

Появляются зубы внутри десен. Крошечное сердце продолжает развиваться.

Пальцы рук и ног узнаваемы, но все еще склеены с тканями кожи. Примерно в это же время может быть проведен комбинированный скрининг-тест первого триместра (анализ материнской крови + УЗИ ребенка). Этот тест проверяет трисомию 18 (синдром Эдварда) и трисомию 21 (синдром Дауна).

Плод может довольно энергично плавать. Теперь он достигает более 7 см в длину.

На 14 неделе ребенок может беззвучно плакать / Pixabay

Веки сливаются с полностью развитыми глазами. Ребенок теперь может беззвучно плакать, поскольку у него есть голосовые связки. Может даже начать сосать большой палец. На пальцах рук и ног растут ногти.

Плод уже достигает около 14 см в длину. Появились ресницы и брови, а у языка появились вкусовые рецепторы. В это время будет предложен скрининг материнской сыворотки во втором триместре, если тест в первом триместре не проводился.

На этом сроке врач может предложить сделать УЗИ. Это сканирование морфологии плода предназначено для проверки структурных отклонений, положения плаценты и многоплодной беременности. Интересно, что часто наблюдается икота у плода.

Плод достигает около 21 см в длину. Уши полностью функционируют и могут слышать приглушенные звуки из внешнего мира. На кончиках пальцев есть отпечатки. Половые органы теперь можно различить с помощью ультразвукового сканирования.

Плод достигает около 33 см в длину. Слитые веки теперь разделяются на верхние и нижние веки, позволяя ребенку открывать и закрывать глаза. Кожа покрыта тонкими волосами (лануго) и защищена слоем воскового секрета (верникс). Ребенок делает дыхательные движения своими легкими.

Неизвестно точно, что вызывает начало родов/Pixabay

Ваш ребенок сейчас весит около 1 кг и его рост составляет около 37 см. Растущее тело догнало большую голову, и ребенок теперь кажется более пропорциональным.

Ребенок проводит большую часть своего времени во сне. Его движения сильны и скоординированы. Вероятно, он уже занял позицию "головой вниз", готовясь к рождению.

Ребенок около 46 см в длину. Он, вероятно, прижался головой к тазу своей матери, готовый к рождению. Если он родился сейчас, его шансы на выживание превосходны. Развитие легких быстрое в течение следующих нескольких недель.

Ребенок уже около 51 см в длину и готов к рождению. Неизвестно точно, что вызывает начало родов. Скорее всего, это сочетание физических, гормональных и эмоциональных факторов между матерью и ребенком.