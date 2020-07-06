Беременность по неделям: как развивается ребенок

Нерожденный ребенок проводит в утробе матери около 38 недель, но средняя продолжительность беременности считается 40 неделями. Это связано с тем, что беременность отсчитывается с первого дня последней менструации женщины, а не с даты зачатия, которое обычно происходит через две недели. Наступление беременности может показать тест на беременность, а также анализ крови на уровень ХГЧ и УЗИ.
Беременность делится на три триместра:
- Первый триместр - зачатие до 12 недель
- Второй триместр - от 12 до 24 недель
- Третий триместр - от 24 до 40 недель.
Беременность по неделям
- Зачатие
- 1 неделя
- 2 неделя
- 3 неделя
- 4 неделя
- 5 неделя
- 6 неделя
- 7 неделя
- 8 неделя
- 9 неделя
- 10 неделя
- 11 неделя
- 12 неделя
- 13 неделя
- 14 неделя
- 16 неделя
- 18-20 неделя
- 20 неделя
- 24 неделя
- 28 неделя
- 32 неделя
- 36 неделя
- 40 неделя
Зачатие
Момент зачатия - это когда яйцеклетка женщины оплодотворяется спермой мужчины. Пол и унаследованные характеристики решаются в этот момент.
1 неделя
Первая неделя на самом деле - это ваши месячные. Поскольку ожидаемая дата вашего рождения ПДР рассчитывается с первого дня вашей последней менструации, эта неделя считается частью вашей 40-недельной беременности, даже если ваш ребенок еще не был зачат.
2 неделя
Оплодотворение яйцеклетки спермой произойдет ближе к концу этой недели.
3 неделя
Через тридцать часов после зачатия клетка распадается на две части. Три дня спустя клетка (зигота) разделилась на 16 клеток. Еще через два дня зигота мигрировала из маточной трубы в матку (матку). Через семь дней после зачатия зигота зарывается в толстую слизистую оболочку матки (эндометрий). Зигота теперь известна как бластоциста.
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4 неделя
Развивающийся ребенок крошечнее рисового зерна. Быстро делящиеся клетки находятся в процессе формирования различных систем организма, включая пищеварительную систему.
5 неделя
Развивающаяся нервная трубка в конечном итоге станет центральной нервной системой (головной и спинной мозг).
6 неделя
Ребенок уже эмбрион. Его размер составляет 3 мм в длину. На этой стадии он выделяет специальные гормоны, которые не дают матери менструировать.
7 неделя
Начинает биться сердце. У зародыша развились плацента и амниотический мешок. Плацента проникает в стенку матки для доступа кислорода и питательных веществ из кровотока матери.
8 неделя
Эмбрион теперь около 1,3 см в длину. Быстро растущий спинной мозг выглядит как хвост. Голова непропорционально велика.
9 неделя
Формируются глаза, рот и язык. Крошечные мышцы позволяют зародышу начать двигаться. Клетки крови вырабатываются печенью эмбриона.
10 неделя
Плод имеет длину около 2,5 см. Все органы тела сформированы. Руки и ступни, которые раньше были похожи на бугорки или лопасти, теперь превращаются в пальцы рук и ног. Мозг активен и имеет мозговые волны.
11 неделя
Появляются зубы внутри десен. Крошечное сердце продолжает развиваться.
12 неделя
Пальцы рук и ног узнаваемы, но все еще склеены с тканями кожи. Примерно в это же время может быть проведен комбинированный скрининг-тест первого триместра (анализ материнской крови + УЗИ ребенка). Этот тест проверяет трисомию 18 (синдром Эдварда) и трисомию 21 (синдром Дауна).
13 неделя
Плод может довольно энергично плавать. Теперь он достигает более 7 см в длину.
14 неделя
Веки сливаются с полностью развитыми глазами. Ребенок теперь может беззвучно плакать, поскольку у него есть голосовые связки. Может даже начать сосать большой палец. На пальцах рук и ног растут ногти.
16 неделя
Плод уже достигает около 14 см в длину. Появились ресницы и брови, а у языка появились вкусовые рецепторы. В это время будет предложен скрининг материнской сыворотки во втором триместре, если тест в первом триместре не проводился.
18-20 неделя
На этом сроке врач может предложить сделать УЗИ. Это сканирование морфологии плода предназначено для проверки структурных отклонений, положения плаценты и многоплодной беременности. Интересно, что часто наблюдается икота у плода.
20 неделя
Плод достигает около 21 см в длину. Уши полностью функционируют и могут слышать приглушенные звуки из внешнего мира. На кончиках пальцев есть отпечатки. Половые органы теперь можно различить с помощью ультразвукового сканирования.
24 неделя
Плод достигает около 33 см в длину. Слитые веки теперь разделяются на верхние и нижние веки, позволяя ребенку открывать и закрывать глаза. Кожа покрыта тонкими волосами (лануго) и защищена слоем воскового секрета (верникс). Ребенок делает дыхательные движения своими легкими.
28 неделя
Ваш ребенок сейчас весит около 1 кг и его рост составляет около 37 см. Растущее тело догнало большую голову, и ребенок теперь кажется более пропорциональным.
32 неделя
Ребенок проводит большую часть своего времени во сне. Его движения сильны и скоординированы. Вероятно, он уже занял позицию "головой вниз", готовясь к рождению.
36 неделя
Ребенок около 46 см в длину. Он, вероятно, прижался головой к тазу своей матери, готовый к рождению. Если он родился сейчас, его шансы на выживание превосходны. Развитие легких быстрое в течение следующих нескольких недель.
40 неделя
Ребенок уже около 51 см в длину и готов к рождению. Неизвестно точно, что вызывает начало родов. Скорее всего, это сочетание физических, гормональных и эмоциональных факторов между матерью и ребенком.