УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Беременность по неделям: как развивается ребенок

Беременность отсчитывается с первого дня последней менструации.

6 июля 2020, 12:51
беременность, роды
Беременность отсчитывается с первого дня последней менструации / womanterra.ru

Нерожденный ребенок проводит в утробе матери около 38 недель, но средняя продолжительность беременности считается 40 неделями. Это связано с тем, что беременность отсчитывается с первого дня последней менструации женщины, а не с даты зачатия, которое обычно происходит через две недели. Наступление беременности может показать тест на беременность, а также анализ крови на уровень ХГЧ и УЗИ.

Беременность делится на три триместра:

  • Первый триместр - зачатие до 12 недель
  • Второй триместр - от 12 до 24 недель
  • Третий триместр - от 24 до 40 недель.

Беременность по неделям

Зачатие

Момент зачатия - это когда яйцеклетка женщины оплодотворяется спермой мужчины. Пол и унаследованные характеристики решаются в этот момент.

1 неделя

Первая неделя на самом деле - это ваши месячные. Поскольку ожидаемая дата вашего рождения ПДР рассчитывается с первого дня вашей последней менструации, эта неделя считается частью вашей 40-недельной беременности, даже если ваш ребенок еще не был зачат.

2 неделя

Оплодотворение яйцеклетки спермой произойдет ближе к концу этой недели.

3 неделя

Через тридцать часов после зачатия клетка распадается на две части. Три дня спустя клетка (зигота) разделилась на 16 клеток. Еще через два дня зигота мигрировала из маточной трубы в матку (матку). Через семь дней после зачатия зигота зарывается в толстую слизистую оболочку матки (эндометрий). Зигота теперь известна как бластоциста.

Читайте такжеКак похудеть после беременности: 5 эффективных способов

4 неделя

Развивающийся ребенок крошечнее рисового зерна. Быстро делящиеся клетки находятся в процессе формирования различных систем организма, включая пищеварительную систему.

5 неделя

Развивающаяся нервная трубка в конечном итоге станет центральной нервной системой (головной и спинной мозг).

6 неделя

Ребенок уже эмбрион. Его размер составляет 3 мм в длину. На этой стадии он выделяет специальные гормоны, которые не дают матери менструировать.

7 неделя

Начинает биться сердце. У зародыша развились плацента и амниотический мешок. Плацента проникает в стенку матки для доступа кислорода и питательных веществ из кровотока матери.

8 неделя

Эмбрион теперь около 1,3 см в длину. Быстро растущий спинной мозг выглядит как хвост. Голова непропорционально велика.

9 неделя

Формируются глаза, рот и язык. Крошечные мышцы позволяют зародышу начать двигаться. Клетки крови вырабатываются печенью эмбриона.

10 неделя

Плод имеет длину около 2,5 см. Все органы тела сформированы. Руки и ступни, которые раньше были похожи на бугорки или лопасти, теперь превращаются в пальцы рук и ног. Мозг активен и имеет мозговые волны.

11 неделя

Появляются зубы внутри десен. Крошечное сердце продолжает развиваться.

12 неделя

Пальцы рук и ног узнаваемы, но все еще склеены с тканями кожи. Примерно в это же время может быть проведен комбинированный скрининг-тест первого триместра (анализ материнской крови + УЗИ ребенка). Этот тест проверяет трисомию 18 (синдром Эдварда) и трисомию 21 (синдром Дауна).

13 неделя

Плод может довольно энергично плавать. Теперь он достигает более 7 см в длину.

Новорожденный
На 14 неделе ребенок может беззвучно плакать / Pixabay

14 неделя

Веки сливаются с полностью развитыми глазами. Ребенок теперь может беззвучно плакать, поскольку у него есть голосовые связки. Может даже начать сосать большой палец. На пальцах рук и ног растут ногти.

16 неделя

Плод уже достигает около 14 см в длину. Появились ресницы и брови, а у языка появились вкусовые рецепторы. В это время будет предложен скрининг материнской сыворотки во втором триместре, если тест в первом триместре не проводился.

18-20 неделя

На этом сроке врач может предложить сделать УЗИ. Это сканирование морфологии плода предназначено для проверки структурных отклонений, положения плаценты и многоплодной беременности. Интересно, что часто наблюдается икота у плода.

20 неделя

Плод достигает около 21 см в длину. Уши полностью функционируют и могут слышать приглушенные звуки из внешнего мира. На кончиках пальцев есть отпечатки. Половые органы теперь можно различить с помощью ультразвукового сканирования.

24 неделя

Плод достигает около 33 см в длину. Слитые веки теперь разделяются на верхние и нижние веки, позволяя ребенку открывать и закрывать глаза. Кожа покрыта тонкими волосами (лануго) и защищена слоем воскового секрета (верникс). Ребенок делает дыхательные движения своими легкими.

1594026343-2058.jpg
Неизвестно точно, что вызывает начало родов/Pixabay

28 неделя

Ваш ребенок сейчас весит около 1 кг и его рост составляет около 37 см. Растущее тело догнало большую голову, и ребенок теперь кажется более пропорциональным.

32 неделя

Ребенок проводит большую часть своего времени во сне. Его движения сильны и скоординированы. Вероятно, он уже занял позицию "головой вниз", готовясь к рождению.

36 неделя

Ребенок около 46 см в длину. Он, вероятно, прижался головой к тазу своей матери, готовый к рождению. Если он родился сейчас, его шансы на выживание превосходны. Развитие легких быстрое в течение следующих нескольких недель.

40 неделя

Ребенок уже около 51 см в длину и готов к рождению. Неизвестно точно, что вызывает начало родов. Скорее всего, это сочетание физических, гормональных и эмоциональных факторов между матерью и ребенком.

беременность ребенок
Сейчас вы просматриваете новость «Беременность по неделям: как развивается ребенок». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:17
В СНБО выбрали второй государственный язык для Украины
13:15
Ослабление карантина в Киеве с 6 июля: что будет разрешено
13:10
Танці з зірками 2020 - назвали имя первого судьи проекта Видео
13:04
Адвокат Ефремова опроверг слухи о завершении расследования
12:56
Путин не пойдет войной на Украину: политолог объяснил, почему вторжения из Крыма не будет Видео
12:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину
12:54
Разровняют бульдозерами: в Киеве протестуют из-за закрытия легендарного книжного рынка
12:51
В Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит больше
12:51
Беременность по неделям: как развивается ребенок
12:25
Atlas Weekend запускает диванное шоу Atlas Memories
12:25
Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных
12:16
В США отказываются от знака ОК, его называют расистским символом превосходства белых Видео
12:14
Зеленский знал об угрозе коронавируса еще в январе - Данилов Видео
11:56
"Коронавирус раскочегарился": эксперт назвала сроки второй волны Covid-19 Видео
11:49
Игорь Крутой отменил фестиваль Новая волна 2020
11:33
Китай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемия
11:28
В МИД назвали сроки возвращения домой задержанных в Греции украинцев Видео
11:07
Киеву разрешили ослабить карантин
11:05
Голенькая Наоми Кэмпбелл в метро свела с ума поклонников
10:52
Тесса Томпсон высказалась в поддержку LGBTQIA
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять