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Бессонница: эти продукты помогут наладить сон

4 августа 2020, 09:05

Связь между диетой и сном была предметом многих исследований.

Сон, голышом
Связь между диетой и сном была предметом многих исследований. / Woman Rambler

Потеря сна может быть неумолимым врагом - он наносит вред вашему телу различными способами. В длинный список злоупотреблений включены ожирение, болезни сердца и диабет. Если вы стремитесь вести долгую и спокойную жизнь, это в ваших интересах решить проблему потери сна.

Как отмечает WebMed, наладить сон может быть также легко, как и пересмотреть свою диету. Связь между диетой и сном была предметом многих исследований.

Одно известное исследование, опубликованное в журнале Cureus, было посвящено изучению связи между потреблением определенных пищевых веществ и особенностями сна студентов-медиков. Было проведено перекрестное исследование с 440 студентами-медиками в возрасте от 18 до 24 лет.

Индекс качества сна в Питтсбурге (PSQI) использовался для измерения качества сна, а для оценки частоты употребления пищи использовалась анкета собственного производства, в которой продукты классифицировались в соответствии с их составами питания.

Одной из наиболее перспективных групп продуктов питания были цельные зерна, которые сильно влияли на общее качество сна.

Как отмечают исследователи, цельные зерна содержат питательные вещества, которые, как известно, влияют на сон.

"Магний действует как естественный миорелаксант, связываясь с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), а также управляет циклами сна и бодрствования в нашем организме, регулируя мелатонин", - объясняют исследователи.

ГАМК - это природная аминокислота, которая действует как нейромедиатор в вашем мозге. ГАМК облегчает процесс сна.

Присутствие масляной кислоты в цельных зернах также помогает организму вырабатывать ГАМК, отмечают исследователи.

Более того, сложные углеводы повышают уровень серотонина и снижают уровень гормона стресса, кортизола, высокий уровень которого препятствует сну, говорят они.

Цельные зерна также богаты триптофаном, и, согласно данным Национального фонда сна (NSF), углеводы помогают доставлять триптофан в мозг.

Триптофан, аминокислота, которая способствует сну, является предшественником вызывающих сон соединений серотонина (нейротрансмиттер) и мелатонина (гормон, который также действует как нейротрансмиттер).

Советы по сну - чего следует избегать

Согласно NSF, диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием насыщенных жиров может сказаться на вашем сне, уменьшая количество глубокого медленного сна, который вы должны получать ночью.

сон
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