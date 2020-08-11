Бессонница: какие продукты кушать, чтобы быстро уснуть

Если вы хотите вести долгую и спокойную жизнь, в ваших интересах решить проблему потери сна. / Dailymail

Недосыпание может быть беспощадным врагом - оно наносит вашему телу вред разными способами. В длинный список злоупотреблений входят ожирение, болезни сердца и диабет. Если вы хотите вести долгую и спокойную жизнь, в ваших интересах решить проблему потери сна.

Ученые, которых цитирует WebMed говорят, что одно из самых больших заблуждений о сне - это то, насколько легко ее решить. Не обязательно пересматривать свой образ жизни, чтобы наладить цикл сна. Напротив, это может быть так же просто, как пересмотр диеты.

Примечательно, что связь между диетой и сном была предметом многих исследований. Поперечное исследование было проведено с участием 440 студентов-медиков в возрасте 18-24 лет.

Индекс качества сна Питтсбурга (PSQI) использовался для измерения качества сна, а самодельный опросник, в котором продукты были классифицированы в соответствии с их составом питания, использовался для измерения частоты потребления пищи.

Итак, что показали результаты?

Одной из самых многообещающих групп продуктов питания были цельнозерновые продукты, которые сильно влияли на качество сна в целом.

Как отметили исследователи, цельные зерна богаты питательными веществами, которые влияют на сон. "Магний действует как естественный миорелаксант, связываясь с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), а также направляет циклы сна и бодрствования в нашем организме, регулируя мелатонин", - объясняют исследователи.

ГАМК - это встречающаяся в природе аминокислота, которая работает в нашем мозгу как нейротрансмиттер. ГАМК облегчает процесс сна.

Исследователи отметили, что наличие масляной кислоты в цельнозерновых продуктах также помогает организму вырабатывать ГАМК.

Более того, сложные углеводы повышают уровень серотонина и снижают уровень гормона стресса, кортизола, высокий уровень которого препятствует сну.

Цельнозерновые продукты также богаты триптофаном, и, по данным Национального фонда сна (NSF), углеводы помогают доставлять триптофан в мозг.

Триптофан, аминокислота, которая способствует сну, является предшественником вызывающих сон соединений серотонина (нейромедиатора) и мелатонина (гормона, который также действует как нейротрансмиттер).

Советы по сну - чего следует избегать

Согласно NSF, диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием насыщенных жиров может отрицательно сказаться на состоянии вашего глазного яблока, уменьшая количество глубокого медленноволнового сна, который вы получаете в течение ночи.

Медленноволновый сон (SWS) относится к фазе 3 сна - самой глубокой фазе сна.

"Между тем, употребление слишком большого количества сахара может привести к большему количеству пробуждений в полночь", - говорит NSF.

С другой стороны, здоровая сбалансированная диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием добавленных сахаров может помочь вам быстрее расслабиться и сэкономить до двух дополнительных часов сна в неделю.