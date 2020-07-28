Бессонница: смертельные последствия для организма

Есть серьезные риски для здоровья, связанные с хронической бессонницей.
Почти каждый человек хотя бы раз в жизни испытывает бессонницу время от времени. Такие факторы, как стресс, смена ритма или даже диета, могут повлиять на вашу способность качественно спать.
Содержание
- К каким последствиям может привести бессонница?
- Причины бессонницы
- Образ жизни и бессонница
- Как обуздать бессонницу?
- Когда обращаться к врачу?
Иногда проблема длится ночь или две, но в других случаях бессонница переходит в постоянную проблему.
Вы можете иметь:
- хроническую бессонницу, которая длится месяц или дольше
- острую бессонницу, которая длится день или дни, или недели
- коморбидную бессонницу, связанную с другим расстройством
- начало бессонницы, трудности с засыпанием
- продолжительную бессонницу, неспособность спать
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Одно исследование, проведенное в США, показывает, что коморбидная бессонница составляет от 85 до 90 процентов хронической бессонницы. Бессонница также увеличивается с возрастом. Иногда бессонница уходит после того, как меняются факторы. В более серьезных случаях устранение первопричины может улучшить качество вашего сна.
Лечение бессонницы важно, потому что это условие может увеличить риск для других проблем со здоровьем.
Что произойдет, если у вас бессонница?
Есть серьезные риски для здоровья, связанные с хронической бессонницей. По данным Национального института здравоохранения, бессонница может увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, а также общих проблем со здоровьем.
1. Повышенный риск заболеваний, среди которых:
- инсульт
- приступы астмы
- припадки
- слабая иммунная система
- чувствительность к боли
- воспаление
- ожирение
- сахарный диабет
- повышенное артериальное давление
- сердечные заболевания
2. Повышенный риск нарушений психического здоровья, среди которых:
- депрессия
- тревожность
- растерянность и разочарование
3. Повышенный риск несчастных случаев
Бессонница может повлиять на:
- производительность на работе или в школе
- сексуальное влечение
- объем памяти
- суждение
Недостаток энергии может вызвать чувство тревоги, депрессии или раздражения. Мало того, что это может повлиять на вашу производительность на работе или в школе, отсутствие сна может также увеличить риск автомобильных аварий.
4. Сокращенная продолжительности жизни
Бессонница может сократить продолжительность жизни. Анализ 16 исследований, опубликованных национальной библиотекой США, который охватил более 1 миллиона участников и 112 566 смертей, позволил оценить корреляцию между продолжительностью сна и смертностью. Они обнаружили, что недостаток сна повышает риск смерти на 12 процентов, по сравнению с теми, кто спал по семь-восемь часов в ночь.
В более недавнем исследовании изучались последствия постоянной бессонницы и смертности в течение 38 лет. Они обнаружили, что у людей с постоянной бессонницей риск смерти увеличился на 97 процентов.
Что вызывает бессонницу?
Существует первичная бессонница, которая не имеет первопричины, и вторичная бессонница, которая связана с первопричиной.
Хроническая бессонница обычно имеет причину, такую как:
- стресс
- расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом
- плохие привычки сна
- поздний прием пищи
- нарушения графика из-за работы или путешествия
Медицинские причины бессонницы включают в себя:
- расстройства психического здоровья
- лекарства, такие как антидепрессанты или обезболивающие
- такие состояния, как рак, болезни сердца и астмахроническая боль
- Синдром беспокойных ног
- обструктивное апноэ во сне
Какие факторы образа жизни увеличивают риск бессонницы?
Есть много причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы со сном. Многие из них связаны с вашими повседневными привычками, образом жизни и личными обстоятельствами. Среди них:
- нерегулярный график сна
- сон днем
- работа ночью
- недостаток упражнений
- использование электронных устройств, таких как ноутбуки и мобильные телефоны в постели
- большое количество шума или света
- недавняя смерть любимого человека
- недавняя потеря работы
- различные другие источники стресса
- волнение по поводу предстоящего события
- недавние путешествия между разными часовыми поясами (реактивная задержка)
Наконец, использование определенных веществ оказывает негативное влияние на сон:
- кофеин
- никотин
- алкоголь
- наркотики
- лекарства от простуды
- диетические таблетки
- определенные виды рецептурных лекарств
Как справиться с бессонницей?
Есть много стратегий для лечения бессонницы. Прежде чем поговорить с врачом о лекарствах, попробуйте внести изменения в свой образ жизни. Медикаменты обеспечивают лишь эффективные краткосрочные результаты.
Изменения образа жизни;
Мелатониновые добавки. Этот безрецептурный гормон помогает регулировать сон, сообщая вашему телу, что пора спать. Более высокий уровень мелатонина вызывает у вас сонливость, но слишком большое его количество может нарушить цикл сна и вызвать головную боль, тошноту и раздражительность. Взрослые могут принимать от 1 до 5 мг за час до сна. Обсудите с врачом дозировку перед приемом мелатонина, особенно для детей.
Вы также можете попробовать комбинацию методов лечения, перечисленных выше. Клиника Майо рекомендует использовать когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), чтобы развить хорошие "сонные" привычки.
Лекарства для сна. Поговорите со своим врачом о лекарствах для сна, если изменения образа жизни не работают. Ваш врач будет искать причины и может назначить лекарства для сна. Не рекомендуется принимать снотворное на длительной основе.
Когда следует обратиться к врачу?
Хотя время от времени бывает бессонница, вам следует записаться на прием к врачу, если недостаток сна негативно влияет на вашу жизнь. В рамках диагностического процесса ваш врач, скорее всего, проведет медицинский осмотр и спросит вас о ваших симптомах.