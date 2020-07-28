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Бессонница: смертельные последствия для организма

28 июля 2020, 15:06

Есть серьезные риски для здоровья, связанные с хронической бессонницей.

бессонница
Есть серьезные риски для здоровья, связанные с хронической бессонницей / 24tv.ua

Почти каждый человек хотя бы раз в жизни испытывает бессонницу время от времени. Такие факторы, как стресс, смена ритма или даже диета, могут повлиять на вашу способность качественно спать.

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Иногда проблема длится ночь или две, но в других случаях бессонница переходит в постоянную проблему.

Вы можете иметь:

  • хроническую бессонницу, которая длится месяц или дольше
  • острую бессонницу, которая длится день или дни, или недели
  • коморбидную бессонницу, связанную с другим расстройством
  • начало бессонницы, трудности с засыпанием
  • продолжительную бессонницу, неспособность спать

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Одно исследование, проведенное в США, показывает, что коморбидная бессонница составляет от 85 до 90 процентов хронической бессонницы. Бессонница также увеличивается с возрастом. Иногда бессонница уходит после того, как меняются факторы. В более серьезных случаях устранение первопричины может улучшить качество вашего сна.

Лечение бессонницы важно, потому что это условие может увеличить риск для других проблем со здоровьем.

Что произойдет, если у вас бессонница?

Есть серьезные риски для здоровья, связанные с хронической бессонницей. По данным Национального института здравоохранения, бессонница может увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, а также общих проблем со здоровьем.

1. Повышенный риск заболеваний, среди которых:

  • инсульт
  • приступы астмы
  • припадки
  • слабая иммунная система
  • чувствительность к боли
  • воспаление
  • ожирение
  • сахарный диабет
  • повышенное артериальное давление
  • сердечные заболевания

2. Повышенный риск нарушений психического здоровья, среди которых:

  • депрессия
  • тревожность
  • растерянность и разочарование

3. Повышенный риск несчастных случаев

Бессонница может повлиять на:

  • производительность на работе или в школе
  • сексуальное влечение
  • объем памяти
  • суждение

Недостаток энергии может вызвать чувство тревоги, депрессии или раздражения. Мало того, что это может повлиять на вашу производительность на работе или в школе, отсутствие сна может также увеличить риск автомобильных аварий.

4. Сокращенная продолжительности жизни

Бессонница может сократить продолжительность жизни. Анализ 16 исследований, опубликованных национальной библиотекой США, который охватил более 1 миллиона участников и 112 566 смертей, позволил оценить корреляцию между продолжительностью сна и смертностью. Они обнаружили, что недостаток сна повышает риск смерти на 12 процентов, по сравнению с теми, кто спал по семь-восемь часов в ночь.

В более недавнем исследовании изучались последствия постоянной бессонницы и смертности в течение 38 лет. Они обнаружили, что у людей с постоянной бессонницей риск смерти увеличился на 97 процентов.

Что вызывает бессонницу?

Существует первичная бессонница, которая не имеет первопричины, и вторичная бессонница, которая связана с первопричиной.

Хроническая бессонница обычно имеет причину, такую ​​как:

  • стресс
  • расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом
  • плохие привычки сна
  • поздний прием пищи
  • нарушения графика из-за работы или путешествия

Медицинские причины бессонницы включают в себя:

  • расстройства психического здоровья
  • лекарства, такие как антидепрессанты или обезболивающие
  • такие состояния, как рак, болезни сердца и астмахроническая боль
  • Синдром беспокойных ног
  • обструктивное апноэ во сне

Какие факторы образа жизни увеличивают риск бессонницы?

Есть много причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы со сном. Многие из них связаны с вашими повседневными привычками, образом жизни и личными обстоятельствами. Среди них:

  • нерегулярный график сна
  • сон днем
  • работа ночью
  • недостаток упражнений
  • использование электронных устройств, таких как ноутбуки и мобильные телефоны в постели
  • большое количество шума или света
  • недавняя смерть любимого человека
  • недавняя потеря работы
  • различные другие источники стресса
  • волнение по поводу предстоящего события
  • недавние путешествия между разными часовыми поясами (реактивная задержка)

Наконец, использование определенных веществ оказывает негативное влияние на сон:

  • кофеин
  • никотин
  • алкоголь
  • наркотики
  • лекарства от простуды
  • диетические таблетки
  • определенные виды рецептурных лекарств

Как справиться с бессонницей?

Есть много стратегий для лечения бессонницы. Прежде чем поговорить с врачом о лекарствах, попробуйте внести изменения в свой образ жизни. Медикаменты обеспечивают лишь эффективные краткосрочные результаты.

Изменения образа жизни;

Мелатониновые добавки. Этот безрецептурный гормон помогает регулировать сон, сообщая вашему телу, что пора спать. Более высокий уровень мелатонина вызывает у вас сонливость, но слишком большое его количество может нарушить цикл сна и вызвать головную боль, тошноту и раздражительность. Взрослые могут принимать от 1 до 5 мг за час до сна. Обсудите с врачом дозировку перед приемом мелатонина, особенно для детей.

Вы также можете попробовать комбинацию методов лечения, перечисленных выше. Клиника Майо рекомендует использовать когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), чтобы развить хорошие "сонные" привычки.

Лекарства для сна. Поговорите со своим врачом о лекарствах для сна, если изменения образа жизни не работают. Ваш врач будет искать причины и может назначить лекарства для сна. Не рекомендуется принимать снотворное на длительной основе.

Когда следует обратиться к врачу?

Хотя время от времени бывает бессонница, вам следует записаться на прием к врачу, если недостаток сна негативно влияет на вашу жизнь. В рамках диагностического процесса ваш врач, скорее всего, проведет медицинский осмотр и спросит вас о ваших симптомах.

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