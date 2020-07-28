Бессонница: смертельные последствия для организма

Есть серьезные риски для здоровья, связанные с хронической бессонницей / 24tv.ua

Почти каждый человек хотя бы раз в жизни испытывает бессонницу время от времени. Такие факторы, как стресс, смена ритма или даже диета, могут повлиять на вашу способность качественно спать.

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Иногда проблема длится ночь или две, но в других случаях бессонница переходит в постоянную проблему.

Вы можете иметь:

хроническую бессонницу, которая длится месяц или дольше

острую бессонницу, которая длится день или дни, или недели

коморбидную бессонницу, связанную с другим расстройством

начало бессонницы, трудности с засыпанием

продолжительную бессонницу, неспособность спать

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Одно исследование, проведенное в США, показывает, что коморбидная бессонница составляет от 85 до 90 процентов хронической бессонницы. Бессонница также увеличивается с возрастом. Иногда бессонница уходит после того, как меняются факторы. В более серьезных случаях устранение первопричины может улучшить качество вашего сна.

Лечение бессонницы важно, потому что это условие может увеличить риск для других проблем со здоровьем.

Есть серьезные риски для здоровья, связанные с хронической бессонницей. По данным Национального института здравоохранения, бессонница может увеличить риск возникновения проблем с психическим здоровьем, а также общих проблем со здоровьем.

1. Повышенный риск заболеваний, среди которых:

инсульт

приступы астмы

припадки

слабая иммунная система

чувствительность к боли

воспаление

ожирение

сахарный диабет

повышенное артериальное давление

сердечные заболевания

2. Повышенный риск нарушений психического здоровья, среди которых:

депрессия

тревожность

растерянность и разочарование

3. Повышенный риск несчастных случаев

Бессонница может повлиять на:

производительность на работе или в школе

сексуальное влечение

объем памяти

суждение

Недостаток энергии может вызвать чувство тревоги, депрессии или раздражения. Мало того, что это может повлиять на вашу производительность на работе или в школе, отсутствие сна может также увеличить риск автомобильных аварий.

4. Сокращенная продолжительности жизни

Бессонница может сократить продолжительность жизни. Анализ 16 исследований, опубликованных национальной библиотекой США, который охватил более 1 миллиона участников и 112 566 смертей, позволил оценить корреляцию между продолжительностью сна и смертностью. Они обнаружили, что недостаток сна повышает риск смерти на 12 процентов, по сравнению с теми, кто спал по семь-восемь часов в ночь.

В более недавнем исследовании изучались последствия постоянной бессонницы и смертности в течение 38 лет. Они обнаружили, что у людей с постоянной бессонницей риск смерти увеличился на 97 процентов.

Существует первичная бессонница, которая не имеет первопричины, и вторичная бессонница, которая связана с первопричиной.

Хроническая бессонница обычно имеет причину, такую ​​как:

стресс

расстройство суточного биоритма в связи с дальним перелетом

плохие привычки сна

поздний прием пищи

нарушения графика из-за работы или путешествия

Медицинские причины бессонницы включают в себя:

расстройства психического здоровья

лекарства, такие как антидепрессанты или обезболивающие

такие состояния, как рак, болезни сердца и астмахроническая боль

Синдром беспокойных ног

обструктивное апноэ во сне

Есть много причин, по которым у вас могут возникнуть проблемы со сном. Многие из них связаны с вашими повседневными привычками, образом жизни и личными обстоятельствами. Среди них:

нерегулярный график сна

сон днем

работа ночью

недостаток упражнений

использование электронных устройств, таких как ноутбуки и мобильные телефоны в постели

большое количество шума или света

недавняя смерть любимого человека

недавняя потеря работы

различные другие источники стресса

волнение по поводу предстоящего события

недавние путешествия между разными часовыми поясами (реактивная задержка)

Наконец, использование определенных веществ оказывает негативное влияние на сон:

кофеин

никотин

алкоголь

наркотики

лекарства от простуды

диетические таблетки

определенные виды рецептурных лекарств

Есть много стратегий для лечения бессонницы. Прежде чем поговорить с врачом о лекарствах, попробуйте внести изменения в свой образ жизни. Медикаменты обеспечивают лишь эффективные краткосрочные результаты.

Изменения образа жизни;

Мелатониновые добавки. Этот безрецептурный гормон помогает регулировать сон, сообщая вашему телу, что пора спать. Более высокий уровень мелатонина вызывает у вас сонливость, но слишком большое его количество может нарушить цикл сна и вызвать головную боль, тошноту и раздражительность. Взрослые могут принимать от 1 до 5 мг за час до сна. Обсудите с врачом дозировку перед приемом мелатонина, особенно для детей.

Вы также можете попробовать комбинацию методов лечения, перечисленных выше. Клиника Майо рекомендует использовать когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), чтобы развить хорошие "сонные" привычки.

Лекарства для сна. Поговорите со своим врачом о лекарствах для сна, если изменения образа жизни не работают. Ваш врач будет искать причины и может назначить лекарства для сна. Не рекомендуется принимать снотворное на длительной основе.

Хотя время от времени бывает бессонница, вам следует записаться на прием к врачу, если недостаток сна негативно влияет на вашу жизнь. В рамках диагностического процесса ваш врач, скорее всего, проведет медицинский осмотр и спросит вас о ваших симптомах.