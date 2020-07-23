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Бессонница: ученые назвали простой напиток, помогающий сну

Потеря сна может быть объяснена множеством причин.

23 июля 2020, 09:29
Сон, голышом
Потеря сна может быть объяснена множеством причин. / Woman Rambler

Потеря сна может быть объяснена множеством причин. К примеру, это может быть сложный узел образа жизни и психологические факторы, которые препятствуют вашей способности расслабиться. В идеале вы должны попытаться распутать эти причины и устранить их, но это может оказаться невозможным.

Как сообщает Express.co.uk, хорошей новостью является то, что есть быстрые и эффективные меры, которые вы можете предпринять, чтобы наладить свой сон.

Эксперты сходятся во мнении относительно одного напитка, который может помочь в засыпании и продолжительном сне. Это так называемое золотое молоко, традиционный индийский напиток, который состоит из горячего молока и измельченной куркумы, которая и дает золотое послевкусие.

Есть некоторые обнадеживающие доказательства того, что теплое молоко само по себе может помочь вам лучше спать по ночам. Оно содержит триптофан, предшественник мелатонина - основного гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования вашего тела.

Между тем, куркума богата составным куркумином, который, как было показано, облегчает некоторые эффекты недосыпания и безопасно лечит симптомы тревоги и депрессии. Это важно, потому что беспокойство и депрессия связаны с потерей сна.

Исследования на животных демонстрируют эти эффекты. В частности, исследование на мышах показало, что 72 часа лишения сна приводят к потере веса, поведению, подобному тревожности, и окислительным повреждениям.

Однако употребление 10-20 мг экстракта куркумина в течение пяти дней подряд уменьшало потерю веса и значительно улучшало тревожное поведение.

Некоторые фрукты, содержащие мелатонин, также могут помочь вам быстрее заснуть и реже просыпаться ночью.

"Например, вишневый сок и целые вишни содержат много мелатонина, а также бананы, ананасы и апельсины", - сообщает Национальный фонд сна (NSF).

Сон
Стоит вести дневник сна, чтобы записать свой режим сна. / Dailymail

Если у вас бессонница, прием двух киви перед сном также увеличивает продолжительность сна на час в течение месяца.

"Другие фрукты и овощи, богатые антиоксидантами (например, ягоды, чернослив, изюм и сливы), могут оказывать аналогичное воздействие, помогая противодействовать окислительному стрессу, вызванному расстройством сна", - отмечает NSF.

Также стоит вести дневник сна, чтобы записать свой режим сна.

Как объясняет NHS, это может раскрыть привычки образа жизни или повседневную деятельность, которые способствуют вашей бессоннице.

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