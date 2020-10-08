Без паники: психологи рассказали, как эффективно управлять стрессом

Пандемия показала, что, хотя мы не можем контролировать внешний мир, мы всегда можем контролировать, как мы на него реагируем. / Телеграф

Все мы в той или иной форме испытали на себе последствия стресса. Чувство стресса - это плохо, особенно когда оно становится хроническим.

Стресс влияет на все, от вашего пищеварения, иммунной функции, познания и настроения. Проще говоря, стресс - это реакция вашего организма на изменения, происходящие в окружающей среде, которые считаются "небезопасными".

Пандемия COVID-19 создала идеальную среду для полномасштабного стресса. Чувствовать стресс сейчас - это нормально. Кажется, что мир в буквальном смысле перевернулся вверх дном.

Кроме того, неопределенность и постоянные угрозы здоровью, связанные с COVID-19, привели к резкому увеличению числа проблем с психическим здоровьем.

Никогда еще не было так важно управлять своим эмоциональным здоровьем. Пандемия показала нам, что, хотя мы не можем контролировать внешний мир, мы всегда можем контролировать, как мы на него реагируем.

Все испытывают стресс, но не все справляются с ним одинаково. Хорошая новость заключается в том, что у вас есть возможность эффективно управлять своим стрессом, чтобы ваш мир не рушился каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой.

Прежде чем вы сможете это сделать, важно понять, как работает связь между разумом и телом.

Связь разума и тела и стресс

Несмотря на распространенное мнение, разум и тело - это не две отдельные сущности. Ваше физическое тело влияет на ваши эмоции и наоборот. Как вы можете себе представить, дисгармония в теле сопровождается дисгармонией и в уме, что, в свою очередь, влияет на уровень стресса.

Одно исследование показало, что тип энергетических паттернов, передаваемых определенными словами и намерениями, может вызывать физические изменения в структуре ДНК, которая становится строительным блоком вашего тела.

Вы когда-нибудь чувствовали тошноту, когда о чем-то беспокоились? Если да, то вы испытали в действии связь между разумом и телом.

В следующий раз, когда вы обнаружите, что говорите что-то негативное, помните, что ваши мысли определяют поведение вашего тела. Негативные эмоции вызывают недомогание в теле. Будьте внимательны к словам, которые вы говорите, потому что ваше тело всегда вас слушает.

Влияние стресса на разум и тело

Жизнь - это американские горки, а значит, случится стресс. От этого не спрятаться. Лучшее, что вы можете сделать, - это принять профилактические меры, чтобы гарантировать, что стресс не нанесет вред вашему разуму и телу в долгосрочной перспективе. Вот 3 мало известных эффекта стресса.

1. Ослабленная иммунная система

Ваше здоровье - это ваше богатство. Без тебя у тебя ничего нет. Если у вас нет сильной иммунной системы, ваше тело не сможет бороться с болезнями и/или вирусами.

COVID-19 научил нас тому, насколько важно заботиться о нашей иммунной системе. Если вы хотите сохранить сильную иммунную систему, хорошо выспитесь, регулярно выполняйте физические упражнения, ешьте здоровую пищу, принимайте добавки, повышающие иммунитет, и придерживайтесь практики релаксации. Так вы научите свою иммунную систему работать на вас, а не против вас.

2. Проблемы с кишечником

Между здоровьем пищеварительной системы и стрессом существует тесная взаимосвязь. Кишечник и мозг постоянно общаются и посылают друг другу сигналы.

Вы когда-нибудь чувствовали, что получили удар в живот после получения ужасных новостей? Вы когда-нибудь чувствовали бабочек в животе, когда слышите приятные новости? У этих реакций есть причина.

Несбалансированный кишечник может посылать сигналы в мозг, так же как несбалансированный мозг может посылать сигналы в кишечник. Таким образом, боли в животе могут быть причиной или результатом беспокойства, стресса или депрессии.

Итак, в следующий раз, когда у вас возникнет необъяснимая боль в животе, причиной может быть ваш уровень стресса. Избегайте продуктов, которые могут вызвать раздражение желудка и усугубить симптомы стресса, например рафинированный сахар и жареную пищу.

3. Депрессия

Стресс - это нормальная реакция на положительный и отрицательный жизненный опыт. Однако, если вам сложно справиться со стрессом в долгосрочной перспективе, вы можете подвергнуть себя риску развития депрессии. Устойчивый или хронический стресс приводит к повышению уровня гормонов, таких как кортизол, и снижению уровня серотонина и других нейромедиаторов в головном мозге, включая дофамин.

Когда вы испытываете повышенный уровень стресса, у вас больше шансов испытать плохое настроение. К сожалению, плохое настроение сделает вас более склонными к отказу от здоровых занятий, таких как упражнения и правильное питание. В результате ваше настроение пострадает еще больше.

Этот токсический эффект спирали заставляет многих людей испытывать симптомы депрессии, такие как усталость, беспокойство, потеря аппетита или, в тяжелых случаях, суицидальные мысли.

COVID-19 подвергает множество людей риску депрессии. Из-за всего, что в настоящее время происходит в мире, люди более подвержены чувству безнадежности и беспомощности, которые могут ускорить наступление депрессии.

Один из лучших способов не допустить попадания в спираль печали - это обратиться за профессиональной помощью. Психолог или тренер могут помочь вам преодолеть трудные времена и дать вам инструменты для снижения стресса и беспокойства.

Во-вторых, создайте ежедневную практику, основанную на внимательности, и сделайте ее не подлежащей обсуждению. Внимательность может быть в форме медитации, йоги, танцев, тай-чи или работы с дыханием.

Практика осознанности помогает вам перепрограммировать негативные мысли и переоценивать трудные переживания с более спокойным умом.

Не позволяйте стрессу овладевать вашей жизнью

У вас есть два варианта: вы можете позволить стрессовым факторам задушить ваше здоровье и благополучие, или вы можете превратить свои раны в мудрость и переписать новую историю.

Если вам страшно, ничего страшного.Вы человек. Позвольте себе все почувствовать, но не теряйте себя в беспорядке. Сделайте глубокий вдох и верьте, что ваша сила больше, чем любая борьба.