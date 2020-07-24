Без риска ранней смерти: ученые рассказали, сколько алкоголя можно пить

Эксперты говорят, что следует отказаться от большего количества алкоголя. / Фото pixabay.com

Ученые, консультирующие правительство США сообщили, что все американцы должны придерживаться правила и выпивать один алкогольный напиток в день - эквивалент небольшого стакана пива или вина.

Эксперты говорят, что следует отказаться от большего количества алкоголя, в свете доказательств того, что два приема алкоголя в день умеренно увеличивают риск смерти по сравнению с одним, пишет The Daily Mail.

В течение 30 лет мужчинам рекомендовалось ограничить количество напитков до двух в день, а женщинам - до одного.

В отчете, опубликованном в среду, Консультативный комитет по диетическим руководствам отметил, что нет достаточных доказательств в поддержку различных рекомендаций по алкоголю для мужчин и женщин.

Однако исследования последних нескольких десятилетий поддерживают ужесточение ограничений именно для мужчин, основанных на вреде употребления алкоголя.

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Так, были обнаружены связи между чрезмерным употреблением алкоголя и всеми причинами смерти, включая сердечные заболевания и рак, а также автомобильные аварии.

Алкоголь также является фактором риска или способствует возникновению различных социальных и психических проблем, включая депрессию, жестокое обращение с детьми, насилие в семье, сексуальные посягательства и вандализм.

Эксперт доктор Наими сказал, что два напитка в день были связаны с повышенным риском смерти по сравнению с одним напитком в день.

Он полагает, что увеличение было скромным, но достаточно заметным для комитета, чтобы рекомендовать обновление рекомендаций.

Ученые утверждают, что употребление алкоголя даже в рамках еженедельных рекомендаций "низкого риска" может нанести вред здоровью и даже вызвать госпитализацию или смерть.

Исследователи из Канады предупредили в июне, что умеренно пьющие люди также не "изолированы от вреда".

На их долю приходится значительное количество проблем, связанных с алкоголем. Например, их исследование показало, что 50 процентов случаев смерти от рака в результате употребления алкоголя в Британской Колумбии произошло среди умеренно пьющих.