Биолог предупредила об опасном и редком симптоме коронавируса / Reuters

Доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова прокомментировала необычный симптом китайского коронавируса Covid-19, который проявляется не у всех – проблемы с памятью.

Об этом сообщает портал Lenta со ссылкой на интервью медика. По словам Барановой, в отдельных случаях заболевания китайским коронавирусом у людей пропадает так называемая "ментальная карта".

"Живете вы в своем районе сто лет, все вокруг знаете: там - магазин, здесь - ремонтная мастерская, чуть дальше - школа. Вы с закрытыми глазами могли все найти. Просидели с этим коронавирусом, и эта ментальная карта вдруг стерлась", ‒ заявила она.

По словам Барановой, у одной американской медсестры после того, как она переболела коронавирусом, вышеуказанный эффект проявился в забывании некоторых терминов из рабочей лексики.

"Допустим, говорит ей врач ‒ сделай анализ по CITO. Это означает ‒ сделай быстро, срочно. Она всю жизнь пользовалась этим словом, а сейчас не понимает, что ей доктор говорит. То есть практически она стала профнепригодной", ‒ подытожила профессор.

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