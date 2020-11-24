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Блокирует раковые клетки: ученые назвали полезную специю

24 ноября 2020, 14:45

Многочисленные исследования показали его способность убивать раковые клетки и замедлять рост опухолей.

Рак
Многочисленные исследования показали его способность убивать раковые клетки и замедлять рост опухолей. / УНИАН

Когда дело доходит до рака любого вида, важно понимать, что никакая добавка не может полностью вылечить или предотвратить рак. Тем не менее, есть некоторые добавки, которые потенциально могут помочь предотвратить рак или вылечить его.

Куркумин из индийских специй - чрезвычайно полезная добавка для борьбы с раком.

Многочисленные исследования показали его способность убивать раковые клетки и замедлять рост опухолей. Преимущества куркумина в предотвращении рака включают блокировку размножения раковых клеток.

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Куркумин помогает убивать раковые клетки толстой кишки, груди, простаты и меланомы, а также замедляет рост опухоли.

Исследования показали более низкий уровень заболеваемости некоторыми видами рака в странах, где люди едят больше куркумина, сообщает Cancer Research UK.

Сайт о здоровье продолжает: "Несколько лабораторных исследований раковых клеток показали, что куркумин обладает противораковым действием. Кажется, он способен убивать раковые клетки и предотвращать рост большего количества. Он наилучшим образом влияет на рак груди, рак кишечника, рак желудка и раковые клетки кожи".

В исследовании, опубликованном в журнале Национального института рака, изучалась роль куркумина в предотвращении рака.

"Люди веками безопасно употребляли куркуму, ключевой ингредиент индийского карри", - говорится в исследовании.

Далее в нем говорится: "Исследователи начали изучать противораковые свойства специи после того, как эпидемиологические исследования показали, что заболеваемость некоторыми видами рака в Индии снизилась на 10–50 процентов. Множество лабораторных исследований и исследований на животных показали, что куркумин убивает раковые клетки и замедляет рост опухоли. Эти ранние исследования побудили исследователей взять куркумин из лаборатории в клинику.

Еще рано говорить о том, сможет ли куркумин сделать переход от нутрицевтики к общепринятому лечению рака, но некоторые первые результаты клинических испытаний по лечению рака кажутся интригующими.

Химики впервые описали структуру куркумина в 1910 году. Но только за последние 30 лет лабораторные исследования и исследования на животных предоставили данные об использовании куркумина при ряде заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера.

В лаборатории куркумин блокирует размножение клеток и убивает ряд раковых клеток, включая клетки толстой кишки, груди, простаты и меланомы. Он замедляет рост опухолей и кровеносных сосудов у мышей, которым вводили раковые клетки поджелудочной железы человека.

В другом исследовании мыши с мутацией гена, которая делает их предрасположенными к развитию кишечных опухолей, ели куркумин в течение 10 дней. Рост опухоли у этих мышей снизился примерно на 60 процентов по сравнению с мышами, не принимавшими куркумин.

Эти исследования могут заложить основу для более рандомизированных исследований, изучающих куркумин в профилактике и лечении рака, а также в предотвращении устойчивости клеток к химиотерапии и радиации.

здоровье болезнь Рак
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