Врач предупредила об опасности блуждающего нерва

Из-за блуждающего нерва возможны проблемы со здоровьем, поделилась врач / 62iNFO.ru

Терапевт, нефролог и диетолог Регина Доктор предупредила, что блуждающий нерв может нервировать кишечник, печень и желудок.

Из-за блуждающего нерва у человека может не быть аппетита, возможны боли, спазмы и тошнота, рассказал врач в интервью педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому.

Медик добавила, что после того, как человек понервничал, может начаться диарея.

"…синдром раздраженного кишечника очень связан с тревожностью… блуждающий нерв нервирует кишечник, печень, желудок…", – отметила собеседница.

Ранее уже бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, как побороть тревожность. По ее словам, справиться с тревожностью могут помочь отказ от кофеина, простые физические упражнения, использование техники глубокого дыхания и медитация.