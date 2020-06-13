Врач предупредила об опасности блуждающего нерва

Из-за блуждающего нерва возможна тошнота, отметила медик.
Терапевт, нефролог и диетолог Регина Доктор предупредила, что блуждающий нерв может нервировать кишечник, печень и желудок.
Из-за блуждающего нерва у человека может не быть аппетита, возможны боли, спазмы и тошнота, рассказал врач в интервью педиатру и телеведущему Евгению Комаровскому.
Медик добавила, что после того, как человек понервничал, может начаться диарея.
"…синдром раздраженного кишечника очень связан с тревожностью… блуждающий нерв нервирует кишечник, печень, желудок…", – отметила собеседница.
Ранее уже бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, как побороть тревожность. По ее словам, справиться с тревожностью могут помочь отказ от кофеина, простые физические упражнения, использование техники глубокого дыхания и медитация.