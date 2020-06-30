Болит в правом боку: причины, симптомы, профилактика

Боль в правой части живота может иметь различные причины

Боль в правой части живота может иметь различные причины. Это происходит потому, что в этой области есть несколько важных органов.

Некоторые из причин боли в правой части живота можно лечить дома, но другие могут быть опасными для жизни. Поэтому важно связаться с врачом, если ваша боль необъяснима, постоянна или сильна, даже если вы не думаете, что это серьезно.

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Читайте дальше, чтобы узнать возможные причины и симптомы этого типа боли, и что вы должны делать.

Боли в правом боку

Грыжа

Грыжа возникает, когда часть тела или внутренний орган проталкивает ткань или мышцу, которая удерживает ее на месте. Существует несколько типов грыж, большинство из которых происходят в области живота. Каждый тип может вызвать боль или дискомфорт в зоне поражения.

Другие общие симптомы включают в себя: отек или выпуклость на месте, усиление боли, боль во время подъема, смеха, плача, кашля или напряжения, тупая боль, запора.

Почечная инфекция

Инфекция почек вызывается бактериями, которые обычно поступают из мочевого пузыря, мочеточников или мочеиспускательного канала. Инфекция может поражать одну или обе ваши почки.

Хотя вы можете чувствовать боль в нижней части живота, дискомфорт от почечной инфекции чаще возникает в спине, боках или паху.

Другие симптомы включают в себя: высокая температура, озноб, тошнота, рвота, частое мочеиспускание, необходимость мочиться, даже если вы только что были в туалете, боль или жжение при мочеиспускании, гной или кровь в моче, моча мутная или плохо пахнет.

При отсутствии лечения инфекции почек могут привести к необратимому повреждению. Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, вам следует немедленно обратиться к врачу.

Перикардит

Перикардит вызван отеком мембраны вокруг вашего сердца. Эта мембрана, которая также становится раздраженной, называется перикардом.

Существует четыре типа перикардита. Тип определяется продолжительностью симптомов. Эти четыре типа:

Острый: симптомы длятся менее 3 недель.Непрерывный: симптомы продолжаются и длятся от 4 до 6 недель.

Рецидивирующий: симптомы повторяются через 4-6 недель без каких-либо симптомов между предыдущими эпизодами.

Хронический: симптомы дольше, чем 3 месяца.

Симптомы незначительно различаются для каждого типа и могут включать: острую боль в средней или левой части груди, которая может усилиться при вдохе, общее ощущение болезни, истощения или слабости, кашель, необычный отек в животе или ноге, одышка, учащенное сердцебиение, небольшое повышение температуры.

Пищеаривательные газы

Эти газы возникают, когда газ медленный или не может пройти через пищеварительный тракт. Это может быть вызвано едой или пищеварительными условиями. Симптомы включают в себя: болезненные спазмы, ощущение узлов в животе, вздутие живота.

Запор

Запор возникает, когда у вас меньше трех дефекаций в неделю или у вас стул, который не может пройти. Запор является наиболее распространенной причиной боли в животе у детей. Симптомы запора включают в себя: твердый стул, напряжение при дефекации, чувство неспособности опорожнить кишечник, ощущение запора, препятствующей испражнениям.

Изжога

Изжога является распространенным состоянием, которое включает в себя легкие или сильные боли в груди. Изжога обычно возникает после еды.

Обычно это происходит, когда кислота возвращается из желудка в пищевод. Это вызывает жжение и дискомфорт в груди. Боль может ощущаться острой или жгучей или вызывать ощущение сжимания.

Некоторые люди могут также описывать изжогу как жжение, которое движется вокруг их шеи и горла, или дискомфорт, расположенный за грудиной или боль в левом боку.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это хроническое заболевание, включающее группу кишечных симптомов, которые обычно встречаются вместе. Симптомы варьируются по тяжести и продолжительности от человека к человеку. Симптомы включают в себя: боль в левом боку, спазмы, обычно с поносом или запором, стул с белой слизью, вздутие живота или газ, неспособность закончить испражнение.

Воспалительное заболевание кишечника

Его не следует путать с воспалительным заболеванием кишечника. ВЗК - это группа изнурительных расстройств пищеварения, которые вызывают изменения в тканях кишечника и повышают риск развития колоректального рака.

Язвенный колит и болезнь Крона являются двумя наиболее распространенными причинами ВЗК. Оба хронических состояния вызывают воспаление в пищеварительном тракте, что может привести к боли в животе.

IBD может также вызвать: тяжелая диарея, усталость, потеря веса, высокая температура, кровь в вашем стуле, снижение аппетита. ВЗК может привести к опасным для жизни осложнениям, если их не лечить. Вы должны немедленно обратиться к врачу, если заметите какой-либо из этих симптомов.

Аппендицит

Аппендикс может вызывать боль в левой части живота. Симптомы могут включать в себя: боль в левом боку, живот чувствительный на ощупь, тошнота, рвота, повышение температуры.

Внематочная беременность

Внематочная беременность наступает, когда оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в одну из маточных труб. В дополнение к боли в животе, симптомы могут включать в себя: вагинальное кровотечение, боль там, где заканчивается ваше плечо и начинается рука, болезненное мочеиспускание или испражнения,понос.

Если внематочная беременность разрывается, вы также можете испытать: головокружение, усталость, бледность.

Эти симптомы могут усиливаться по мере роста яйца.

Если боль новая, постоянная и сильная, вам следует обратиться к врачу.

Как вы можете видеть, причина болей в левом боку значительно варьируется и может быть от чего-то столь незначительного, как изжога. Однако, если боль новая, постоянная и сильная, вам следует обратиться к врачу.

Если ваши симптомы включают какие-либо из угрожающих жизни симптомов, упомянутых в этой статье, вам следует немедленно позвонить в скорую.