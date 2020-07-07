Боль в грудной клетке: причины и опасные болезни

Боль в груди может также быть признаком серьезной проблемы с сердцем.

Боль в груди является одной из самых распространенных причин, по которым люди обращаются в отделение неотложной помощи. Боль в груди варьируется в зависимости от человека. Она может ощущаться как острая колющая боль или тупая боль. Боль в груди может также быть признаком серьезной проблемы с сердцем. Но есть также множество других причин, которые не опасны для жизни, возможно.

Боль в груди

Что вызывает боль в груди?

Когда у вас болит в груди, ваша первая мысль может быть о том, что у вас сердечный приступ. Хотя боль в груди является общепризнанным признаком сердечного приступа, она также может быть вызвана многими другими менее серьезными заболеваниями.

По данным Национального центра медицинских исследований (NCHS), около 13 процентов надежных источников всех посещений отделения неотложной помощи (ER) для выявления боли в груди приводят к диагностике серьезной проблемы с сердцем.

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Главред разбирался, о чем говорит боль в груди и какие причины требуют неотложной медицинской помощи.

сердечный приступ, который является блокированием кровотока к сердцу

стенокардия, которая является болью в груди, вызванной закупоркой сосудов, ведущих к вашему сердцу

перикардит, который является воспалением мешка вокруг сердца

миокардит, который является воспалением сердечной мышцы

кардиомиопатия, которая является заболеванием сердечной мышцы

расслоение аорты, которое является редким состоянием, включающим разрыв аорты, большой сосуд, который выходит из сердца

кислотный рефлюкс или изжога

проблемы с глотанием, связанные с нарушениями пищевода

камни в желчном пузыре

воспаление желчного пузыря или поджелудочной железы

пневмония

вирусный бронхит

пневмоторакс

сгусток крови или тромбоэмболия легочной артерии

бронхоспазм

Бронхоспазмы обычно возникают у людей, страдающих астмой и связанными с ней расстройствами, такими как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

ушибленные или сломанные ребра

боль в мышцах от физической нагрузки или хронических болевых синдромов

компрессионные переломы, вызывающие давление на нерв

Опоясывающий лишай может вызвать боль в груди. Она может распространится вдоль спины или груди, прежде чем сыпь опоясывающего лишая станет очевидной.

Панические атаки также могут вызвать боль в груди.

Боль в груди варьируется в зависимости от человека / ridus.ru

Хотя боль является наиболее распространенным симптомом проблемы с сердцем, некоторые люди испытывают другие симптомы, с болью в груди или без нее. Женщины, в частности, сообщают о необычных симптомах, которые впоследствии были идентифицированы как результат заболевания сердца:

давление в груди или стеснение

боль в спине, челюсти или руке

усталость

головокружение

одышка

боль в животе

тошнота

боль при физической нагрузке

Симптомы, которые могут указывать на то, что ваша боль в груди не связана с сердцем, включают: