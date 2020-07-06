Боль в левом подреберье: 10 опасных причин

Люди могут испытывать боль под ребрами в левом подреберье по многим причинам. Некоторые возможные причины включают желудочно-кишечные проблемы и состояния или травмы, которые затрагивают определенные органы в верхней левой части тела.
Грудная клетка прикрепляется к грудине и позвоночнику, а ребра защищают многие жизненно важные органы. На левой стороне тела располагаются:
- сердце
- левое легкое
- селезенка
- левая почка
- поджелудочная железа
- желудок
Ниже Главред выделил 10 возможных причин болей в левом подреберье и объясняет, когда человек с этим симптомом должен обратиться к врачу.
Боль в левом подреберье
- Синдром раздраженного кишечника
- Воспалительное заболевание кишечника
- Костохондрит
- Панкреатит
- Перикардит
- Гастрит
- Почечная инфекция
- Почечные камни
- Увеличенная селезенка
Синдром раздраженного кишечника
Частые боли в животе могут быть признаком синдрома раздраженного кишечника (СРК). СРК - это совокупность симптомов, влияющих на желудочно-кишечный тракт. Симптомы могут включать в себя:
- изменения в испражнениях
- понос
- запор
- спазмы желудка
- вспучивание
- белая слизь в кале
- усталость
Синдром СРК может вызывать множество факторов. Это часто происходит из-за:
- стрессовые жизненные события
- депрессия
- бактериальная инфекция или изменения в кишечнике
- пищевая чувствительность или непереносимость
Люди с СРК могут изменить образ жизни с целью облегчить симптомы заболевания. В частности, необходимо увеличить потребление клетчатки, пробиотиков, делать больше упражнений, снизить уровень стресса, например, путем практики осознанности и релаксации.
Воспалительные заболевания кишечника
Воспалительное заболевание кишечника (IBD) является общим термином для состояний, которые включают хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта. Наиболее распространенными типами ВЗК являются болезнь Крона и язвенный колит.
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Симптомы ВЗК включают в себя:
- боль в животе
- частая диарея
- кровь в кале
- усталость
- непреднамеренная потеря веса
Плохо функционирующая иммунная система может вызывать ВЗК, которому могут помочь в лечении определенные лекарства.
Костохондрит
Костохондрит - это воспаление хряща, соединяющего ребра с грудиной. Человек может чувствовать боль в груди, которая усиливается во время глубокого вдоха или во время физической активности.
Принимая обезболивающие и теплый компресс может помочь в лечении костохондрита.
Любой, кто испытывает одышку, лихорадку или тошноту наряду с болью в груди, должен немедленно обратиться за медицинской помощью.
Ушибленные или сломанные ребра
Если травма приводит к одному или нескольким ушибленным или сломанным ребрам, человек может испытывать боль вокруг пораженных ребер, а также боль в груди при вдохе. Они также могли слышать трещину во время травмы.
Поврежденные ребра обычно заживают самостоятельно в течение 3–6 недель. Люди могут облегчить боль и помочь процессу заживления путем:
- приема обезболивающих
- холодный компресс, чтобы уменьшить отек
- делать медленные глубокие вдохи, чтобы очистить легкие от слизи
Сломанные ребра могут иногда проколоть окружающие органы. Следовательно нужно немедленно обратиться к врачу, если:
- усиливается боль в груди
- одышка
- болит плечо
- кашель кровью
Панкреатит
Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, и оно может быть острым или хроническим. Люди могут испытывать:
- чувствительность или боль в животе, которая может распространиться на спину
- высокая температура
- учащение пульса
- тошнота
- ощущение отека в животе
Люди с тяжелым панкреатитом могут иметь дополнительные симптомы, такие как диарея, тошнота и рвота.
Если человек считает, что у него может быть панкреатит, ему следует немедленно обратиться к врачу.
Тяжесть состояния будет определять лечение, которое может включать в себя:
- обезболивающие
- внутривенная жидкость и еда
- хирургия, в тяжелых случаях
Перикардит
Перикардит вызывает острую боль в груди, которая также может повлиять на верхнюю левую область живота. Другие симптомы могут включать в себя:
- высокая температура
- кашель
- учащенное сердцебиение - ощущение трепетания сердца, пропуска ритма или слишком сильной или слишком быстрой накачки
- усталость
Перикард состоит из двух слоев ткани, которые защищают сердце и помогают ему функционировать. Перикардит - это воспаление этой ткани, и он часто возникает в результате вирусной инфекции.
Антибиотики, противовоспалительные препараты и много отдыха могут помочь в лечении перикардита.
Боль в груди от перикардита может быть похожа на сердечный приступ. Люди с болью в груди должны немедленно обратиться за медицинской помощью.
Гастрит
Гастрит - это медицинское название воспаления слизистой оболочки желудка, которое может быть вызвано:
- бактериальной инфекцией
- злоупотреблением наркотиками или алкоголем
- радиационным облучением
- стрессовой реакцией организма на операцию или тяжелую болезнь или травму
Это воспаление может вызвать боль или дискомфорт в верхней левой части живота, и люди могут также испытывать тошноту и рвоту. Лечение гастрита включает прием лекарств, которые помогают уменьшить количество кислоты в желудке, позволяя заживлению слизистой оболочки.
Почечная инфекция
Инфекция левой почки может вызвать боль в верхней левой части живота. Другие симптомы почечной инфекции могут включать в себя:
- частое мочеиспускание
- боль при мочеиспускании
- боль в спине и паху
- высокая температура
- тошнота
- рвота
Инфекция почек может быть опасной, поэтому человек с вышеуказанными симптомами должен немедленно обратиться к врачу. Для лечения инфекции врач обычно назначает антибиотики, которые пациент получает либо перорально, либо внутривенно.
Иногда тяжелая инфекция вызывает образование больших абсцессов на почках, и может потребоваться операция по их удалению.
Почечные камни
Мелкие камни в почках могут безболезненно переходить из организма в мочу, но большие камни в почках могут вызывать следующие симптомы:
- боль в животе и спине
- кровь в моче
- боль при мочеиспускании
- тошнота
- рвота
Прием обезболивающих и питье большого количества воды может минимизировать симптомы и помочь почечному камню пройти через тело. Людям с большими камнями в почках может потребоваться лечение ударной волной, чтобы разбить камни, или операция по их удалению.
Увеличенная селезенка
Боль в верхней левой части живота может указывать на проблему с селезенкой. Селезенка может стать увеличенной из-за инфекций или определенных условий, таких как заболевание печени или ревматоидный артрит.
Симптомы увеличенной селезенки включают в себя:
- чувство сытости
- анемия
- усталость
- частые и рецидивирующие инфекции
Врачи стремятся лечить первопричину расширения. В случае инфекции человеку необходимо пройти курс антибиотиков.
Иногда травма левой стороны тела может привести к разрыву селезенки, что приводит к боли в верхней левой части живота, головокружению и учащенному сердцебиению.
Разрыв селезенки - неотложная медицинская помощь, поскольку она может вызвать обширное внутреннее кровотечение. Если у человека есть признаки и симптомы увеличенной или разорванной селезенки после травмы области, ему следует немедленно обратиться к врачу.