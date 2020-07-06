Боль в левом подреберье: 10 опасных причин

Частые боли в животе могут быть признаком синдрома раздраженного кишечника.

Люди могут испытывать боль под ребрами в левом подреберье по многим причинам. Некоторые возможные причины включают желудочно-кишечные проблемы и состояния или травмы, которые затрагивают определенные органы в верхней левой части тела.

Грудная клетка прикрепляется к грудине и позвоночнику, а ребра защищают многие жизненно важные органы. На левой стороне тела располагаются:

сердце

левое легкое

селезенка

левая почка

поджелудочная железа

желудок

Ниже Главред выделил 10 возможных причин болей в левом подреберье и объясняет, когда человек с этим симптомом должен обратиться к врачу.

Боль в левом подреберье

Частые боли в животе могут быть признаком синдрома раздраженного кишечника (СРК). СРК - это совокупность симптомов, влияющих на желудочно-кишечный тракт. Симптомы могут включать в себя:

изменения в испражнениях

понос

запор

спазмы желудка

вспучивание

белая слизь в кале

усталость

Синдром СРК может вызывать множество факторов. Это часто происходит из-за:

стрессовые жизненные события

депрессия

бактериальная инфекция или изменения в кишечнике

пищевая чувствительность или непереносимость

Люди с СРК могут изменить образ жизни с целью облегчить симптомы заболевания. В частности, необходимо увеличить потребление клетчатки, пробиотиков, делать больше упражнений, снизить уровень стресса, например, путем практики осознанности и релаксации.

Воспалительное заболевание кишечника (IBD) является общим термином для состояний, которые включают хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта. Наиболее распространенными типами ВЗК являются болезнь Крона и язвенный колит.

Читайте такжеБоль в желудке: когда нужно идти к врачу

Симптомы ВЗК включают в себя:

боль в животе

частая диарея

кровь в кале

усталость

непреднамеренная потеря веса

Плохо функционирующая иммунная система может вызывать ВЗК, которому могут помочь в лечении определенные лекарства.

Костохондрит - это воспаление хряща, соединяющего ребра с грудиной. Человек может чувствовать боль в груди, которая усиливается во время глубокого вдоха или во время физической активности.

Принимая обезболивающие и теплый компресс может помочь в лечении костохондрита.

Любой, кто испытывает одышку, лихорадку или тошноту наряду с болью в груди, должен немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ушибленные или сломанные ребра

Если травма приводит к одному или нескольким ушибленным или сломанным ребрам, человек может испытывать боль вокруг пораженных ребер, а также боль в груди при вдохе. Они также могли слышать трещину во время травмы.

Поврежденные ребра обычно заживают самостоятельно в течение 3–6 недель. Люди могут облегчить боль и помочь процессу заживления путем:

приема обезболивающих

холодный компресс, чтобы уменьшить отек

делать медленные глубокие вдохи, чтобы очистить легкие от слизи

Сломанные ребра могут иногда проколоть окружающие органы. Следовательно нужно немедленно обратиться к врачу, если:

усиливается боль в груди

одышка

болит плечо

кашель кровью

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, и оно может быть острым или хроническим. Люди могут испытывать:

чувствительность или боль в животе, которая может распространиться на спину

высокая температура

учащение пульса

тошнота

ощущение отека в животе

Люди с тяжелым панкреатитом могут иметь дополнительные симптомы, такие как диарея, тошнота и рвота.

Если человек считает, что у него может быть панкреатит, ему следует немедленно обратиться к врачу.

Тяжесть состояния будет определять лечение, которое может включать в себя:

обезболивающие

внутривенная жидкость и еда

хирургия, в тяжелых случаях

Перикардит вызывает острую боль в груди, которая также может повлиять на верхнюю левую область живота. Другие симптомы могут включать в себя:

высокая температура

кашель

учащенное сердцебиение - ощущение трепетания сердца, пропуска ритма или слишком сильной или слишком быстрой накачки

усталость

Перикард состоит из двух слоев ткани, которые защищают сердце и помогают ему функционировать. Перикардит - это воспаление этой ткани, и он часто возникает в результате вирусной инфекции.

Антибиотики, противовоспалительные препараты и много отдыха могут помочь в лечении перикардита.

Боль в груди от перикардита может быть похожа на сердечный приступ. Люди с болью в груди должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Гастрит - это медицинское название воспаления слизистой оболочки желудка/Pixabay

Гастрит - это медицинское название воспаления слизистой оболочки желудка, которое может быть вызвано:

бактериальной инфекцией

злоупотреблением наркотиками или алкоголем

радиационным облучением

стрессовой реакцией организма на операцию или тяжелую болезнь или травму

Это воспаление может вызвать боль или дискомфорт в верхней левой части живота, и люди могут также испытывать тошноту и рвоту. Лечение гастрита включает прием лекарств, которые помогают уменьшить количество кислоты в желудке, позволяя заживлению слизистой оболочки.

Инфекция левой почки может вызвать боль в верхней левой части живота. Другие симптомы почечной инфекции могут включать в себя:

частое мочеиспускание

боль при мочеиспускании

боль в спине и паху

высокая температура

тошнота

рвота

Инфекция почек может быть опасной, поэтому человек с вышеуказанными симптомами должен немедленно обратиться к врачу. Для лечения инфекции врач обычно назначает антибиотики, которые пациент получает либо перорально, либо внутривенно.

Иногда тяжелая инфекция вызывает образование больших абсцессов на почках, и может потребоваться операция по их удалению.

Мелкие камни в почках могут безболезненно переходить из организма в мочу, но большие камни в почках могут вызывать следующие симптомы:

боль в животе и спине

кровь в моче

боль при мочеиспускании

тошнота

рвота

Прием обезболивающих и питье большого количества воды может минимизировать симптомы и помочь почечному камню пройти через тело. Людям с большими камнями в почках может потребоваться лечение ударной волной, чтобы разбить камни, или операция по их удалению.

Боль в верхней левой части живота может указывать на проблему с селезенкой. Селезенка может стать увеличенной из-за инфекций или определенных условий, таких как заболевание печени или ревматоидный артрит.

Симптомы увеличенной селезенки включают в себя:

чувство сытости

анемия

усталость

частые и рецидивирующие инфекции

Врачи стремятся лечить первопричину расширения. В случае инфекции человеку необходимо пройти курс антибиотиков.

Иногда травма левой стороны тела может привести к разрыву селезенки, что приводит к боли в верхней левой части живота, головокружению и учащенному сердцебиению.

Разрыв селезенки - неотложная медицинская помощь, поскольку она может вызвать обширное внутреннее кровотечение. Если у человека есть признаки и симптомы увеличенной или разорванной селезенки после травмы области, ему следует немедленно обратиться к врачу.