Боль в пояснице: причины, диагностика, лечение

Боль в пояснице также может быть результатом некоторых заболеваний

Боль в пояснице, как и боль в спине, является частой причиной обращения к врачу.

По данным многих международных институтов здоровья, боль в пояснице является наиболее распространенной причиной инвалидности. Большинство болей в пояснице является результатом травмы, среди которых, например, растяжения мышц или растяжения вследствие внезапных движений или неудачной механики тела при подъеме тяжелых предметов.

Боль в пояснице

Боль в пояснице также может быть результатом некоторых заболеваний, таких как:

Рак спинного мозга;

Разрыв или грыжа межпозвоночного диска;

Ишиас;

Артрит;

Инфекции почек;

Инфекции позвоночника;

Острая боль в спине может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в то время как хроническая боль в спине - это боль, которая длится дольше трех месяцев.

Боль в пояснице чаще встречается у людей в возрасте от 30 до 50 лет. Это отчасти связано с изменениями, которые происходят в организме при старении. С возрастом происходит уменьшение содержания жидкости между позвонками в позвоночнике.

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Это означает, что диски в позвоночнике больше подвержены раздражающим факторам. Также теряется мышечный тонус, что делает спину более подверженной травмам. Вот почему укрепление мышц спины и использование хорошей механики тела помогают предотвратить боль в пояснице.

Деформации

Мышцы и связки в спине могут растягиваться или разрываться из-за чрезмерной активности. Симптомы включают боль и скованность в нижней части спины, а также мышечные спазмы. Отдых и физиотерапия являются лекарствами от этих симптомов.

Повреждение диска

Диски подвержены травмам. Этот риск увеличивается с возрастом. Внешняя сторона диска может порваться или стать грыжей.

Грыжа межпозвоночного диска, который также известен как проскальзывание или разрыв диска, возникает, когда хрящ, окружающий диск, давит на спинной мозг или нервные корешки. Подушка, которая находится между позвоночными позвонками, выходит за пределы нормального положения.

Это может привести к сдавливанию нервного корешка при его выходе из спинного мозга и через позвоночные кости. Повреждение диска обычно происходит внезапно после подъема чего-либо или скручивания спины. В отличие от напряжения спины, боль от травмы диска обычно длится более 72 часов.

Ишиас

Ишиас может возникнуть с грыжей межпозвоночного диска, если диск давит на седалищный нерв. Седалищный нерв соединяет позвоночник с ногами. В результате ишиас может вызвать боль в ногах и ступнях. Эта боль обычно ощущается как жжение или булавки и иголки.

Стеноз позвоночного канала

Спинальный стеноз - это когда сужается позвоночник, оказывая давление на спинной мозг и спинные нервы.

Стеноз позвоночника чаще всего обусловлен дегенерацией дисков между позвонками. Результатом является сдавливание нервных корешков или спинного мозга костными шпорами или мягкими тканями, такими как диски.

Давление на спинномозговые нервы вызывает такие симптомы, как:

Онемение

Спазмы

Слабость

Вы можете почувствовать эти симптомы в любом месте тела. Многие люди со стенозом позвоночника замечают, что их симптомы ухудшаются при стоянии или ходьбе.

Аномальные искривления позвоночника

Сколиоз, кифоз и лордоз - все это состояния, которые вызывают аномальные искривления позвоночника.

Это врожденные состояния, которые обычно впервые диагностируются в детстве или в подростковом возрасте. Ненормальная кривизна вызывает боль и плохую осанку, потому что она оказывает давление на: мышцы, сухожилия, связки, позвонки.

Существует ряд других состояний, которые вызывают боль в пояснице. Эти условия включают в себя:

Артрит - это воспаление суставов.

Фибромиалгия - это длительная боль и болезненность в суставах, мышцах и сухожилиях.

Спондилит - это воспаление суставов между позвоночными костями.

Спондилез - это дегенеративное заболевание, которое может привести к потере нормальной структуры и функции позвоночника. Хотя старение является основной причиной заболевания, место и скорость вырождения зависит от конкретного человека.

Дополнительные состояния здоровья, которые могут вызвать боль в пояснице, включают:

Проблемы с почками и мочевым пузырем;

Беременность;

Эндометриоз;

Кисты яичников;

Ммиома матки;

Рак;

Скорее всего, ваш врач начнет с запроса полной истории болезни и тщательного медицинского осмотра, чтобы определить, где вы чувствуете боль. Физическое обследование также может определить, влияет ли боль на диапазон движений.

Доктор также может проверить рефлексы и реакции на определенные ощущения. Это определяет, влияет ли боль в пояснице на нервные окончания.

Если у вас нет связанных или ослабляющих симптомов или неврологических нарушений, ваш врач, вероятно, будет следить за общим состоянием в течение нескольких недель, прежде чем отправлять вас на обследование. Это связано с тем, что большинство болей в пояснице проходит с помощью простых процедур по уходу за собой.

Некоторые симптомы требуют дополнительного тестирования, в том числе:

Отсутствие контроля кишечника;

Слабость;

Высокая температура;

Потеря веса;

Аналогично, если ваша боль в пояснице продолжается после домашнего лечения, ваш врач может назначить дополнительные анализы.

Могут потребоваться такие визуальные тесты, как рентген, компьютерная томография, ультразвук и МРТ, чтобы врач мог проверить:

Проблемы с костями;

Проблемы с диском;

Проблемы со связками и сухожилиями в спине;

Если медик подозревает проблему с прочностью костей спины, он может заказать сканирование кости или тест плотности кости. Электромиография (ЭМГ) или тесты нервной проводимости могут помочь выявить любые проблемы с вашими нервами.

Домашний уход

Методы самолечения полезны в течение первых 72 часов после начала боли. Если боль не проходит после 72 часов домашнего лечения, вам следует позвонить своему врачу. Прекратите ваши обычные физические нагрузки на пару дней и нанесите лед на нижнюю часть спины. Врачи обычно рекомендуют использовать лед в течение первых 48-72 часов, а затем переходить на нагрев.

Чередуйте лед и тепло, чтобы расслабить мышцы. Протокол RICE - отдых, лед, сжатие и подъем - рекомендуется в течение первых 48 часов.

Для облегчения боли принимайте обезболивающие препараты, отпускаемые без рецепта, такие как Ибупрофен.

Иногда лежание на спине вызывает больше дискомфорта. Если это так, попробуйте лежать на боку с согнутыми коленями и подушкой между ног. Если вам комфортно лежать на спине, положите под бедра подушку или свернутое полотенце, чтобы уменьшить давление на поясницу.

Теплая ванна или массаж часто могут расслабить жесткие и уставшие мышцы спины.

Методы самолечения полезны в течение первых 72 часов после начала боли

Медицинское лечение

Боль в пояснице может возникать при ряде различных состояний, в том числе:

Напряжение мышц и слабость;

Сдавленные нервы;

Смещение спинного мозга;

Существует ряд возможных медицинских процедур, в том числе:

Лекарственные препараты;

Физиотерапия;

Ваш врач определит соответствующую дозировку и применение лекарств и медикаментов на основе ваших симптомов.