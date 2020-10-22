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Боль в шее: когда нужно мчаться за медицинской помощью

22 октября 2020, 11:28

Если вы можете внезапно наклонить голову вперед или назад намного дальше, чем обычно, это может указывать на перелом.

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Если вы можете внезапно наклонить голову вперед или назад намного дальше, чем обычно, это может указывать на перелом/Pixabay

При большинстве болей в шее перед обращением за медицинской помощью можно попробовать методы самопомощи. Однако, если боль в шее настолько сильна, что вы не можете сидеть спокойно, или если она сопровождается одним из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу.

Лихорадка, головная боль и скованность в шее

Эта триада симптомов может указывать на бактериальный менингит, инфекцию спинного и головного мозга, требующую немедленного лечения антибиотиками.

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Боль, распространяющаяся по руке

Особенно если рука или кисть слабая, онемевшая или покалывающая. Это может указывать на то, что грыжа шейного диска давит на нерв.

Потеря контроля над кишечником или мочевым пузырем

Это может указывать на давление на спинной мозг или корешки спинных нервов, требующее немедленного вмешательства.

Крайняя нестабильность

Если вы можете внезапно наклонить голову вперед или назад намного дальше, чем обычно, это может указывать на перелом или разрыв связок. Обычно это происходит только после значительного удара или травмы и с большей вероятностью будет обнаружено вашим врачом или рентгеновским снимком, чем вашим собственным восприятием.

Стойкие опухшие железы на шее

Инфекция или опухоль могут вызвать опухшие железы и боль в шее.

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Боль в груди или давление

Сердечный приступ или воспаление сердечной мышцы могут вызвать боль в шее наряду с более классическими сердечными симптомами.

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