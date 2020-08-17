Боль в спине и вино: ученые узнали, насколько оно помогает

Это звучит странно, но оно работает. / Фото sunny7.ua

Боль в спине бывает специфической или неспецифической, что означает, что причина либо идентифицируема, либо ее трудно определить. Последнее встречается чаще, чем первое, но его влияние не менее значимо. Дегенеративная болезнь диска, форма специфической боли в спине, может значительно снизить вашу способность выполнять повседневные задачи, например поднимать предметы.

Обычно это происходит в результате старения или повторных травм, - сообщает Express.co.uk.

Исследования показывают, что вы можете исправить это, изменив аспекты своего образа жизни.

Исследования, опубликованные в журнале Spine, показывают, что могут помочь инъекции ресвератрола - соединения, которое получают из кожуры винограда, используемого для изготовления красного вина. Ресвератрол замедляет скорость дегенерации дисков в позвоночнике.

Ученые обнаружили, что введение этого вещества в травмированную спину остановило дальнейшее повреждение хряща в дисках.

До сих пор результаты ограничивались исследованиями на животных, но они намекают на перспективность красного вина для помощи тем, кто страдает от изношенных дисков.

Ресвератрол, как известно, является мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством.

Общие советы по лечению боли в спине

Это может показаться нелогичным, но одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать, - это продолжать двигаться и как можно больше продолжать свои обычные дела.

Как поясняет Национальная служба здравоохранения, раньше считалось, что постельный режим поможет вам вылечиться от больной спины, но теперь известно, что люди, которые остаются активными, скорее всего, выздоровеют быстрее.

Поначалу это может быть трудно, но не расстраивайтесь - со временем ваша боль должна уменьшиться.

Согласно VersusArthritis, упражнения должны облегчить вашу боль в течение двух недель, а вы должны восстановиться примерно за четыре-шесть недель.

Вы должны продолжать упражнения в течение как минимум шести-восьми недель, чтобы предотвратить повторную травму, - советует орган.

Одно из рекомендуемых им упражнений - это наклон таза, лежа с согнутыми коленями.

Находясь в этом положении, вы должны напрячь мышцы живота, упершись спиной в пол. Задержитесь на пять секунд и повторите это пять раз.