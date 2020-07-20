Боль в спине: "упражнение супермена" избавит от дискомфорта

Боль в спине может быть вызвана сном в неправильном положении, плохой осанкой или даже легкой травмой.

Боль в спине является распространенным состоянием, которое затрагивает большинство людей в определенный момент их жизни. Иногда она может сигнализировать об онкологии. Но вы можете снизить риск развития болей в спине, регулярно выполняя так называемые "суперменские" растяжки.

Как сообщает Medical News Today, боль в спине может быть вызвана сном в неправильном положении, плохой осанкой или даже легкой травмой. В большинстве случаев о боли в спине не о чем беспокоиться, и она станет легче в течение нескольких недель или месяцев.

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Вы можете избавиться от боли в спине или даже предотвратить ее появление, выполнив определенные упражнения. Одним из лучших упражнений для защиты от боли в спине является растяжка Супермена.

Боль в спине может быть вызвана слабыми мышцами-разгибателями на задней части позвоночника. Но йога-поза Супермена может улучшить силу этих мышц, что впоследствии снижает риск возникновения боли в спине в будущем.

Упражнение включает в себя лежание на земле лицом вниз и вытягивание рук впереди тела. Поднимите руки и ноги в воздух, удерживая ноги и руки на земле. Держите голову на полу, чтобы защитить себя от боли в шее, и удерживайте положение всего пару секунд. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 10 раз.

Выполнение упражнений для укрепления нижней части спины может помочь облегчить и предотвратить боль в пояснице. Оно также может укрепить мышцы корпуса, ног и рук.

Между тем, вы также можете снизить риск болей в спине, выполняя упражнение "кошка". Упражнение помогает пациентам снять боль в спине, а также предотвратить ее возвращение. Оно повышает гибкость нижней части спины, а также снижает напряжение в основных мышцах.

Стоя на коленях и локтях, нужно "по-кошачьему" выгибать спину, то прогибая ее в пояснице, то делая "угрожающую" дугу спиной.

Поговорите со своим врачом в том случае, если у вас болит спина, возникают проблемы с мочеиспусканием или боль в груди. Это может быть признаком более серьезного заболевания.