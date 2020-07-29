Боль в затылке: причины и опасные состояния

Головная боль в затылке, может иметь ряд различных причин./Pixabay

Головные боли могут варьироваться от раздражающих до разрушительных по тяжести. Они могут появиться в любом месте головы.

Головная боль в затылке, может иметь ряд различных причин. Многие из этих причин могут быть определены по дополнительным симптомам. Эти симптомы включают тип испытываемой боли и другие места, где боль может локализироваться.

Что вызывает боль в затылке?

Есть ряд различных причин, которые могут привести к головным болям, возникающим в задней части головы. Во многих случаях эти головные боли также вызывают боль в других местах или вызваны определенными событиями.

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Типы боли, местоположения и другие симптомы, которые вы чувствуете, могут помочь вашему врачу определить причину головной боли и способы ее лечения.

Боль в шее и затылке

Артрит

Головные боли при артрите вызваны воспалением и опуханием в области шеи. Они часто вызывают боль в затылке и шее. Движение обычно вызывает более сильную боль. Эти головные боли могут быть вызваны любым видом артрита. Наиболее распространенными являются ревматоидный артрит и остеоартрит.

Плохая осанка

Плохая осанка также может вызвать боль в затылке и шее. Плохое расположение тела создает напряжение в спине, плечах и шее. И это напряжение может вызвать головную боль. Вы можете чувствовать тупую пульсирующую боль в основании черепа.

Грыжи межпозвоночных дисков

Грыжа межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника (шее) может вызвать боль и напряжение шеи. Она может вызвать головную боль, называемую цервикогенной головной болью.

Боль обычно возникает и ощущается в затылке. Это также может ощущаться в висках или за глазами. Другие симптомы могут включать дискомфорт в плечах или плечах.

Цервикогенные головные боли могут усиливаться, когда вы лежите. Некоторые люди могут даже просыпаться, потому что боль нарушает их сон. Лежа, вы также можете чувствовать давление на макушку.

Затылочная невралгия

Затылочная невралгия - это состояние, которое возникает, когда нервы, идущие от спинного мозга к коже головы, повреждены. Ее часто путают с мигренью. Затылочная невралгия вызывает резкую, ноющую, пульсирующую боль, которая начинается у основания головы в области шеи и движется к коже головы.

Другие симптомы включают в себя:

боль за глазами

острое колющее ощущение, похожее на удар током в шее и задней части головы

чувствительность к свету

чувствительная кожа головы

боль при движении шеи

Боль в правой части и затылке

Головные боли напряжения

Головные боли напряжения - самая частая причина головной боли. Эти головные боли возникают в задней и правой части головы. Они могут включать стеснение шеи или кожи головы. Они чувствуются как тупая, сильная стискающая боль, которая не пульсирует.

Боль в левой части и задней части головы

Мигрень

Мигрень может появиться в любом месте, но многие люди испытывают ее на левой стороне головы или задней части головы.

Мигрень может вызвать:

сильную, пульсирующую боль

ауры

тошноту

рвоту

слезящиеся глаза

чувствительность к свету или звуку

Головные боли от мигрени могут начинаться с левой стороны головы, а затем перемещаться вокруг виска к затылку.

Боль в затылке в положении лежа

Кластерные головные боли

Кластерные головные боли редки, но чрезвычайно болезненны. Они получили свое название благодаря "кластерным периодам", в которые они произошли. Люди с кластерной головной болью испытывают частые приступы. Эти периоды могут длиться недели или месяцы.

Кластерные головные боли могут вызывать боль в затылке или по бокам головы. Они могут ухудшиться в положении лежа. Другие симптомы, на которые нужно обратить внимание:

острая, проникающая, жгучая боль

неугомонность

тошнота

заложенность носа

опущенное веко

чувствительность к свету и звуку

Когда обратиться к врачу

Запишитесь на прием к врачу, если:

Вы начинаете испытывать новые головные боли, которые длятся более нескольких дней

ваши головные боли мешают вашей обычной деятельности

боль сопровождается чувствительностью

Вы испытываете какие-либо новые изменения в моделях головной боли

Если у вас развивается сильная головная боль, которая хуже, чем когда-либо, или если ваши головные боли постепенно усиливаются, вам следует записаться на прием как можно скорее.

Если ваша боль становится невозможной, обратитесь в отделение неотложной помощи.

Есть некоторые симптомы, которые указывают на чрезвычайную ситуацию. Если вы испытываете головную боль наряду с одним из следующих симптомов, обратитесь за неотложной медицинской помощью: