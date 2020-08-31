УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Более глубокое проникновение: 4 сумасшедших позы для секса

31 августа 2020, 15:01

Эти четыре позы идеально подходят для таких экспериментов.

Секс
Эти четыре позы идеально подходят для таких экспериментов. / hochu.ua

Если вы хотите оживить свою сексуальную жизнь, то самый простой способ сделать это - попробовать новые позы. Кроме того, одним из способов может стать изменения в глубине проникновения, которое точно обеспечит новыми ощущениями.

Эти четыре позы идеально подходят для таких экспериментов, сообщает The Daily Star.

Кроме того, в большинстве из них один из партнеров оставляет руки свободными, поэтому вы можете использовать вибраторы и другие игрушки для улучшения впечатлений.

Читайте такжеНейробиолог назвала болезнь, которую можно "лечить" сексом

Маслобойка

Эта поза для секса рекомендована как такая, которая ведет к глубокому проникновению и обещает большое удовлетворение. Движения нацелены даже на точку G, что наверняка гарантирует потрясающий оргазм.

Возможно, будет хорошей идеей использовать диван или стул для поддержки вашей спины и вашего веса.

1598874260-4125.jpg
Эта поза для секса рекомендована как такая, которая ведет к глубокому проникновению/Ann Summers

Из этого положения партнер может контролировать глубину каждого толчка и нацеливаться на точку G.

Это также позволит им освободить руки для стимуляции других областей.

2. На миссии

Чтобы занять нужную позицию, просто лягте на кровать, диван, пол (или что угодно) и попросите вашего партнера забраться сверху.

Затем раздвиньте ноги, чтобы он мог проникнуть в вас.

Теперь, если вы хотите, чтобы он пошел глубже, поднимите ноги. Чем выше ноги, тем больше удовольствия.

1598874534-2390.jpg
Чем выше ноги, тем больше удовольствия/Ann Summers

3. Замок любовника

Хотя поначалу это может показаться немного озадачивающим, эта поза доставляет огромное удовольствие, и ее очень легко освоить со своей второй половинкой.

Лягте на спину и позвольте партнеру сесть на колени над вами, держите ногу под ним и между ног.

Затем ваш партнер должен поднять вашу правую ногу и перевернуть ею свое тело.

1598874701-5480.jpg
Ее очень легко освоить со своей второй половинкой/Ann Summers

Угол проникновения будет означать, что партнер может углубиться и нацелиться на точку G.

Кроме того, расположение над вами предоставит отличный доступ к вашей груди и соскам - конечно, для дополнительной стимуляции.

4. Осколок

Эта сексуальная поза предназначена для глубокого проникновения и поможет вам достичь головокружительного оргазма.

Чтобы занять положение, поднимите ноги высоко и положите лодыжки на плечи партнера.

Убедитесь, что вы держите бедра плотно вместе, а мышцы тазового дна задействованы.

1598874944-7476.jpg
Каждый толчок должен становиться все глубже/Ann Summers

В этой сексуальной позе каждый толчок должен становиться все глубже и интенсивнее, поскольку ваш партнер стимулирует вашу точку G до мощного кульминационного момента.

секс
Сейчас вы просматриваете новость «Более глубокое проникновение: 4 сумасшедших позы для секса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:44
Названы мифы о диетах, жертвами которых становятся все
15:40
В Кремле готовы "обнулить" Лукашенко: у Путина предложили Беларуси помощь Видео
15:23
Лупили ногами по голове: под Днепром школьницы жестоко избили сверстницу Видео
15:21
"Онанировал и глядел": Жвания рассказал о компромате на Саакашвили Видео
15:07
В МОН анонсировали новые правила "дистанционки" Видео
15:03
"Амнистия" боевикам "Л/ДНР": у Зеленского сделали заявление о позиции Фокина Видео
15:01
Более глубокое проникновение: 4 сумасшедших позы для секса Видео
14:29
"Подыгрывает врагу": в Слуге народа потребовали выгнать Фокина из ТКГ Видео
14:20
Лукашенко запретили въезд в Латвию, Литву и Эстонию Видео
14:16
Как понизить гормон стресса: 5 доказанных способов Видео
14:03
Не все больные COVID-19 заразны: ученые сделали неожиданное открытие Видео
14:02
Украина изменила режим работы КПВВ на Донбассе с 1 сентября: названы условия Видео
13:48
Ввод войск РФ в Беларусь: у Путина назвали условия Видео
13:24
В Кремле назвали дату рандеву Путина и Лукашенко Видео
13:18
Ефремов на суде попросил исполнить "свое последнее желание"
13:10
"Назло бабушке": у Путина оценили отказ от русского языка обучения в школах Украины
13:02
Лукашенко признал авторитарность Беларуси и решил это изменить Видео
12:36
Никакого дистанционного обучения: в Ивано-Франковске продлили каникулы в школах
12:29
"Антирекорды каждый день": в Украине будет вспышка COVID-19 - Госпродпотребслужба Видео
12:28
Инфекционист рассказал, грозит ли Украине эпидемия бубонной чумы
12:28
Коронавирус в Украине не сдает позиции: снова более двух тысяч новых зараженных Видео
12:19
Коронавирус в Киеве "оживился": за сутки COVID-19 выявили у почти 300 человек Видео
12:15
Травы, которые "прокачивают" иммунитет: топ-4 Видео
11:57
"Нелепая спекуляция": Аваков набросился на Фокина за идею об амнистии боевиков Видео
11:53
Горсовет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому из-за карантина Видео
11:45
В Минздраве РФ рассказали, когда начнут вакцинацию от коронавируса
11:28
В Госпродпотребслужбе назвали условия ужесточения карантина в Киеве Видео
11:20
"Перешел на сторону агрессора": Турчинов разругал Фокина за амнистию для боевиков
11:20
"Мы будем удивлять": режиссер Антонио Лукич заинтриговал предстоящим сериалом "СЕКС, ИНСТА и ВНО"
11:09
Когда не нужно вступать в брак: 4 причины Видео
10:59
"Не подлежат амнистии": Разумков ответил на скандальное предложение Фокина
10:54
Коронавирус в школе: в МОЗ рассказали алгоритм действий
10:49
Климкин рассказал, что на самом деле пугает Путина Видео
10:37
Опасный симптом: в ФРГ раскрыли новые детали отравления Навального Видео
10:23
Индонезию атаковал новый штамм COVID-19 Видео
10:18
Справка переселенца и цифровой техспаспорт: в Минцифры рассказали о новых функциях Дии
10:12
Новое зонирование в Украине: какие регионы попали в "красный" список карантина Видео
10:10
Как снизить кровяное давление: 5 ключевых продуктов Видео
10:09
Бункерный карлик оторвал лапки строптивому таракану и готовится сожрать Беларусь мнение
09:48
В Минздраве рассказали, как будут учиться школьники на адаптивном карантине
09:27
Повторное заражение коронавирусом: врач оценил риски Видео
09:07
Климкин объяснил, почему Путину удается "давить" на Лукашенко
08:48
Россияне завидуют мужеству и решимости белорусов мнение
08:41
Медики выяснили, почему мужчины чаще женщин умирают от коронавируса
08:30
Температурные качели: синоптик дал прогноз погоды в Украине на сентябрь Видео
07:59
Степанов рассказал, какой тест нужно сдавать для госпитализации с COVID-19 Видео
07:46
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 августа: поддержка свыше и крупные проблемы Видео
07:30
В Украине планируют возобновить производство вакцин Видео
07:05
Коронавирус в Индии установил мировой рекорд по числу зараженных
06:53
Четыре удара Кремля по миротворческим фантазиям Зеленского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять