Более глубокое проникновение: 4 сумасшедших позы для секса

Эти четыре позы идеально подходят для таких экспериментов. / hochu.ua

Если вы хотите оживить свою сексуальную жизнь, то самый простой способ сделать это - попробовать новые позы. Кроме того, одним из способов может стать изменения в глубине проникновения, которое точно обеспечит новыми ощущениями.

Эти четыре позы идеально подходят для таких экспериментов, сообщает The Daily Star.

Кроме того, в большинстве из них один из партнеров оставляет руки свободными, поэтому вы можете использовать вибраторы и другие игрушки для улучшения впечатлений.

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Маслобойка

Эта поза для секса рекомендована как такая, которая ведет к глубокому проникновению и обещает большое удовлетворение. Движения нацелены даже на точку G, что наверняка гарантирует потрясающий оргазм.

Возможно, будет хорошей идеей использовать диван или стул для поддержки вашей спины и вашего веса.

Эта поза для секса рекомендована как такая, которая ведет к глубокому проникновению/Ann Summers

Из этого положения партнер может контролировать глубину каждого толчка и нацеливаться на точку G.

Это также позволит им освободить руки для стимуляции других областей.

2. На миссии

Чтобы занять нужную позицию, просто лягте на кровать, диван, пол (или что угодно) и попросите вашего партнера забраться сверху.

Затем раздвиньте ноги, чтобы он мог проникнуть в вас.

Теперь, если вы хотите, чтобы он пошел глубже, поднимите ноги. Чем выше ноги, тем больше удовольствия.

Чем выше ноги, тем больше удовольствия/Ann Summers

3. Замок любовника

Хотя поначалу это может показаться немного озадачивающим, эта поза доставляет огромное удовольствие, и ее очень легко освоить со своей второй половинкой.

Лягте на спину и позвольте партнеру сесть на колени над вами, держите ногу под ним и между ног.

Затем ваш партнер должен поднять вашу правую ногу и перевернуть ею свое тело.

Ее очень легко освоить со своей второй половинкой/Ann Summers

Угол проникновения будет означать, что партнер может углубиться и нацелиться на точку G.

Кроме того, расположение над вами предоставит отличный доступ к вашей груди и соскам - конечно, для дополнительной стимуляции.

4. Осколок

Эта сексуальная поза предназначена для глубокого проникновения и поможет вам достичь головокружительного оргазма.

Чтобы занять положение, поднимите ноги высоко и положите лодыжки на плечи партнера.

Убедитесь, что вы держите бедра плотно вместе, а мышцы тазового дна задействованы.

Каждый толчок должен становиться все глубже/Ann Summers

В этой сексуальной позе каждый толчок должен становиться все глубже и интенсивнее, поскольку ваш партнер стимулирует вашу точку G до мощного кульминационного момента.