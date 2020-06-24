Ученые нашли новый вариант лечения смертельно опасной болезни / УНИАН

Группа исследователей из Университета Кюсю (Япония) выяснила, что фрагмент белка, который содержится в соевых бобах, потенциально может затормозить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера (смертельно опасной формой старческой деменции).

Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании Science of Food.

По словам ученых, выделенная ими молекула белка, которая может стать средством против слабоумия, относится к дипептидам (то есть содержит только две аминокислоты — тирозин и пролин).

Читайте такжеМедоносные пчелы умирают от болезни, похожей на Covid-19Как показали эксперименты на лабораторных грызунах, такая молекула является единственным найденным в настоящее время соединением, которое может без изменений перенестись из желудка в мозг с преодолением гематоэнцефалического барьера.

Исследователи изучили действие дипептида на грызунах, которым давали его с пищей в течение нескольких дней до и после введения вещества, который имитирует развитие болезни Альцгеймера с потерей памяти. В испытаниях по прохождению лабиринта мыши, которые употребляли дипептид с кормом, показывали лучший результат, чем те, что получали только вещество, которое индуцировало ухудшение памяти.

Более того, фрагмент белка оказывал положительное влияние как на долговременную, так и на кратковременную память.

Напомним, ранее ученые выяснили, что люди, которые постоянно кушают сало, тем самым улучшают свои умственные способности. Оказалось, что сало влияет на человеческий мозг как шоколад.