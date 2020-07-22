Болезнь Лайма: назван необычный симптом

Не каждый сможет обнаружить инфекцию по сыпи/Pixabay

Когда человека кусает клещ и он заражается болезнью Лайма, он может заметить сыпь в форме яблочка, которая является наиболее распространенным симптомом болезни.

Однако не каждый сможет обнаружить инфекцию по сыпи. Различные симптомы болезни Лайма включают усталость, боль в суставах, учащенное сердцебиение или боль в голове. Если вы испытываете периодические головные боли, это может быть предупреждением, сообщает Express.co.uk.

Около 50 процентов людей с болезнью Лайма испытывают симптомы гриппа в течение недели после заражения.

Симптомы могут быть не слишком характерные, и часто человек не думает, что болезнь Лайма является причиной этих головных болей.

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Фактически, различение симптомов болезни Лайма часто можно принять за грипп или вирусную инфекцию.

Но около 78 процентов детей сообщили, что впервые испытывали головные боли, а у 48 процентов взрослых головные боли были первыми предупреждающими признаками.

В отличие от гриппа или вирусной инфекции, симптомы болезни Лайма приходят и уходят.

Некоторые люди с болезнью Лайма также испытывают симптомы гриппа на ранних стадиях, такие как усталость, мышечные боли, боли в суставах, высокая температура и озноб.

Доктор Джошуа Берковиц, соучредитель и медицинский директор Клиники болезни Лайма, сказал: "Многие врачи и широкая общественность не знают, насколько серьезными и насколько хроническими могут быть последствия болезни Лайма. Часто пациентам говорят, что их симптомы являются психосоматическими или являются результатом депрессии. Болезнь Лайма трудно диагностировать и лечить, поэтому необходимы согласованные усилия со стороны медицинского сообщества и всех заинтересованных сторон, чтобы стремиться в одном направлении для быстрого достижения результатов".

Если болезнь Лайма не лечить, более серьезные признаки и симптомы могут развиться через несколько недель, месяцев или даже лет.

Они могут включать в себя:

Боль и отек в суставах (воспалительный артрит)

Проблемы, влияющие на нервную систему - такие как онемение и боль в конечностях, паралич мышц лица, проблемы с памятью и трудности с концентрацией внимания

Проблемы с сердцем - такие как воспаление сердечной мышцы (миокардит) или мешочек, окружающий сердце (перикардит), блокада сердца и сердечная недостаточность

Воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг (менингит) - которые могут вызвать сильную головную боль, ригидность затылочных мышц и повышенную чувствительность к свету.

Лечение

Центры по контролю и профилактике заболеваний добавили: "Национальные институты здравоохранения профинансировали несколько исследований по лечению болезни Лайма, которые показывают, что большинство людей выздоравливают после лечения в течение нескольких недель после приема антибиотиков.

"В небольшом проценте случаев такие симптомы, как усталость и мышечные боли, могут длиться более шести месяцев. Это состояние известно как синдром Лайма после лечения, хотя его часто называют хроническим заболеванием Лайма", - говорит врач.