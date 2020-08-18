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Болезнь Лайма: симптомы и факторы риска

18 августа 2020, 22:31

Для передачи инфекции клещ должен находиться на коже не менее 36 часов.

клещи
Для передачи инфекции клещ должен находиться на коже не менее 36 часов / Фото pixaby

Болезнь Лайма - инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia burgdorferi. B. burgdorferi передается человеку при укусе инфицированного черноногого или оленьего клеща. Клещ заражается после укуса инфицированных оленей, птиц или мышей.

Для передачи инфекции клещ должен находиться на коже не менее 36 часов. Многие люди с болезнью Лайма не помнят об укусе клеща.

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Болезнь Лайма была впервые обнаружена в городе Олд-Лайм, штат Коннектикут, в 1975 году. Это наиболее распространенное клещевое заболевание в Европе, Соединенных Штатах и в Украине.

Люди, которые живут или проводят время в лесных районах, известных как передающие болезнь, более подвержены этой болезни. Люди с домашними животными, которые посещают лесные районы, также имеют более высокий риск заражения болезнью Лайма.

Симптомы болезни Лайма

Люди с болезнью Лайма могут по-разному реагировать на нее, а симптомы могут различаться по степени тяжести.

Хотя болезнь Лайма обычно делится на три стадии - ранняя локализованная, ранняя диссеминированная и поздняя диссеминированная - симптомы могут перекрываться. Некоторые люди также проявляют себя на более поздней стадии болезни, не имея симптомов более ранней болезни.

Вот некоторые из наиболее распространенных симптомов болезни Лайма:

  • плоская круглая сыпь, которая выглядит как красный овал или мишень в любом месте тела
  • усталость
  • боль в суставах и отек
  • мышечные боли
  • головная боль
  • высокая температура
  • увеличение лимфатических узлов
  • нарушения сна
  • трудности с концентрацией внимания

Немедленно обратитесь к своему врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов.

Симптомы болезни Лайма у детей

Дети обычно испытывают те же симптомы болезни Лайма, что и взрослые.

Обычно они испытывают:

  • усталость
  • суставные и мышечные боли
  • высокая температура
  • другие симптомы гриппа

Эти симптомы могут появиться вскоре после заражения или спустя месяцы или годы.

У вашего ребенка может быть болезнь Лайма, и у него не будет сыпи. Согласно раннему исследованию, результаты показали, что примерно у 89 процентов детей была сыпь.

Лечение болезни Лайма

Болезнь Лайма лучше всего лечить на ранних стадиях. Лечение локализованного заболевания на ранней стадии - это простой 10–14-дневный курс пероральных антибиотиков для устранения инфекции.

После улучшения состояния и завершения курса лечения медицинские работники обычно переходят на пероральный режим. Полный курс лечения обычно занимает 14–28 дней.

Артрит Лайма, симптом поздней стадии болезни Лайма, который может проявляться у некоторых людей, лечится пероральными антибиотиками в течение 28 дней.

Болезнь Лайма

Если вы лечитесь от болезни Лайма антибиотиками, но симптомы не исчезают, это называется синдромом после болезни Лайма или синдромом болезни Лайма после лечения.

Согласно статье 2016 года, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии, от 10 до 20 процентов людей с болезнью Лайма испытывают этот синдром. Причина неизвестна.

Синдром постлайма может повлиять на вашу подвижность и когнитивные навыки. Лечение в первую очередь направлено на облегчение боли и дискомфорта. Большинство людей выздоравливает, но на это могут уйти месяцы или годы.

Симптомы постлаймовой болезни

  • усталость
  • трудности со сном
  • ноющие суставы или мышцы
  • боль или отек в крупных суставах, таких как колени, плечи или локти
  • трудности с концентрацией внимания и проблемы с кратковременной памятью
  • проблемы с речью

Болезнь Лайма заразна?

Нет никаких доказательств того, что болезнь Лайма заразна между людьми. Кроме того, беременные женщины не могут передать болезнь своему плоду через грудное молоко.

Болезнь Лайма - это инфекция, вызываемая бактериями, передающимися черноногими оленьими клещами. Эти бактерии содержатся в жидкостях организма, но нет никаких доказательств того, что болезнь Лайма может передаваться другому человеку через чихание, кашель или поцелуи.

Также нет доказательств того, что болезнь Лайма может передаваться половым путем или через переливание крови.

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