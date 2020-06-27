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Медики нашли новый способ борьбы с очень опасной болезнью

Метод исследователи тщательно проверили на лабораторных грызунах.

27 июня 2020, 05:14
ученые
Медики нашли новый способ борьбы с очень опасной болезнью / Reuters

Ученые-медики из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ восстановить мозг мышей, поврежденный болезнью Паркинсона.

Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании Nature.

Ученые придумали новый способ создания новых нейронов в головном мозге. Для этого они понизили активность специфического белка PTBP1 в астроцитах — специальных клетках, которые выполняют множество вспомогательных функций (поддерживают нейроны, обеспечивают приток питательных веществ к ним, участвуют в росте нервной ткани, а также в некоторых случаях преобразуются в нервные клетки на замену погибшим).

Читайте такжеМедики рассказали о новом и качественном методе "прокачки" мозгаВо время эксперимента мышам ввели молекулу, крайне похожую на дофамин, но при этом токсичную для нейронов. В результате у грызунов развился химически индуцированный аналог болезни Паркинсона.

Далее ‒ в черное вещество мозга животных ввели безопасные аденоассоциированные вирусы, которые несли в себе малые молекулы РНК (с образованием шпилек ‒ shРНК). Через десять недель 80% астроцитов, в которые были внедрены shРНК, превратились в нейроны. Через двенадцать недель 30-35% модифицированных клеток стали дофаминергическими нейронами.

Напомним, ранее группа исследователей из Университета Кюсю (Япония) выяснила, что фрагмент белка, который содержится в соевых бобах, потенциально может затормозить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера.

новости здоровье лечение мозг болезнь Паркинсона
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