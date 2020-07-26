Ученые нашли новый способ распознания опаснейшей болезни / blog.cognifit.com

Часто изменяющееся настроение может быть предвестником начала развития тяжелого заболевания - болезни Паркинсона.

Такое сообщение опубликовано на специализированном портале Medicalxpress.

Изменения человеческого настроения - явление вполне обычное. Но крайне резкая смена настроения способно предупредить о развитии болезни Паркинсона на ранней стадии. Ученые объясняют это тем, что в головном мозге начинают происходить изменения, которые связаны с изменением психического состояния.

По данным ученых, около половины пациентов с болезнью Паркинсона отмечали у себя задолго до появления основных симптомов признаки постоянной тревоги и депрессивного состояния. Установлено, что к таким изменениям приводит нарушение работы той части мозга, которая отвечает за выработку норадреналина, серотонина и дофамина.

Соответственно, медики рекомендуют людям, у которых стало часто меняться настроение, не игнорировать такую ситуацию, а немедленно обращаться к врачу для прохождения обследований, своевременной диагностики и назначения лечения.

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Напомним, ранее ученые рассказали, что вещество кверцетин, которое содержится в больших количествах в маринованных каперсах и в красном луке, способно помочь в лечении сердечной аритмии и эпилепсии.