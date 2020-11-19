Болит голова и мутнеет в глазах - врачи рассказали, чем опасны такие симптомы

Врачи рассказали, чем опасны для зрения головные боли / УНИАН

У некоторых серьезных проблем с глазами головная боль и ухудшение зрения являются прямыми симптомами некоторых болезней.

Об этом сообщает портал Рубежи здоровья. Медики рассказали, о каких именно болезнях могут свидетельствовать вышеуказанные симптомы.

1.Закрытоугольная глаукома – внезапная блокировка оттока внутриглазной жидкости из глаза и быстрое повышение давления. Кроме того, симптомы включают в себя головную боль и сильную боль в глазах либо над ними. Другие симптомы – тошнота, рвота и снижение зрения. В таком случае нужно срочно обратиться к врачам.

2. Гигантоклеточный артериит (GCA) ‒ отек артерий, который проходят вдоль виска. Обычно встречается у пожилых людей. Кровоснабжение глаза уменьшается и это приводит к ухудшению зрения. Плюс появляется постоянная боль в висках. Это также вызывает чувствительность кожи головы. Кроме того, GCA требует неотложной медицинской помощи и лечения ‒ для того, чтобы предотвратить потерю зрения на обоих глазах.

3. Инсульт (кровоизлияние). Этослучается, когда приток крови к мозгу уменьшается или блокируется. Признаки инсульта включают сильную головную боль с опущенными веками и, в отдельных случаях, двойным изображением. Эти симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

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