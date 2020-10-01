Болит голова: медики назвали ежедневный продукт-виновник

Ваша диета может иметь значение, как часто вы их испытываете / clutch.ua

Есть много разных типов головных болей, и ваша диета может иметь значение, как часто вы их испытываете. Фактически, потребление сахара может быть важным фактором, особенно если у вас диабет, так как известно, что аномальный уровень сахара в крови вызывает головные боли.

Может ли сахар вызывать головную боль?

Слишком много или слишком мало сахара может вызвать головные боли. Это связано с тем, что количество потребляемого вами сахара влияет на уровень сахара в крови. Например, употребление слишком большого количества сахара может привести к слишком высокому уровню сахара в крови, что называется гипергликемией.

"При высоком уровне сахара в крови может возникнуть небольшой отек внутри и вокруг кровеносных сосудов и окружающей мозговой ткани, что может вызвать головную боль", - говорит Эван Барнатан, доктор медицины, семейный врач в Central Maine Healthcare в штате Мэн.

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Кроме того, высокий уровень сахара в крови часто сопровождается обезвоживанием, которое может вызвать головные боли, сообщает Insider.

С другой стороны, потребление слишком малого количества сахара может привести к слишком низкому уровню сахара в крови, что называется гипогликемией. Когда уровень сахара в крови слишком низкий, ваше тело обращается к альтернативным источникам энергии из жира и белка, называемым кетонами. Этот процесс называется кетозом, и он также может вызывать головные боли.

У большинства здоровых людей их организм способен регулировать уровень сахара в крови и поддерживать его в пределах нормы, даже если они съедают большой кусок торта. Но люди с диабетом не могут эффективно регулировать уровень сахара в крови, поэтому то, что они едят, будет иметь большее влияние.

В результате люди с плохо контролируемым диабетом чаще будут испытывать головные боли от высокого или низкого уровня сахара в крови, говорит Барнатан. Если у вас нет диабета, у вас, скорее всего, возникнут связанные с сахаром головные боли, если вы пойдете на сахарную детоксикацию или начнете безуглеводную диету, такую ​​как кето-диета, потому что ваше тело может начать кетоз для получения энергии через несколько дней.

Гипергликемия против гипогликемии

Нормальный уровень сахара в крови составляет от 80 мг / дл до 130 мг / дл. Когда уровень сахара в крови выше или ниже, это может вызвать головные боли.

Гипогликемия - это когда уровень сахара в крови ниже 70 мг / дл. Помимо головных болей, симптомы гипогликемии могут включать:

Чувство шаткости

Чувство нервозности или беспокойства

Чувство раздражительности или злости (особенно часто бывает у детей)

Потливость

Тахикардия

Спутанность сознания

При отсутствии лечения гипогликемия может привести к более серьезным симптомам, таким как помутнение зрения и судороги.

Гипергликемия - это когда уровень сахара в крови составляет 130 мг / дл или выше перед едой или 180 мг / дл или выше через два часа после еды. Другие симптомы могут включать:

Повышенная жажда

Частое мочеиспускание

Нечеткое зрение

Потеря веса

Барнатан говорит, что головные боли будут возникать чаще, когда уровень сахара в крови будет выше 200 мг / дл. Для людей с диабетом 1 типа гипергликемия может привести к опасному состоянию, называемому диабетическим кетоацидозом (ДКА), которое может привести к коме или даже смерти.

Как лечить сахарную головную боль

"Если у вас болит голова и вы подозреваете, что это связано с высоким уровнем сахара в крови, убедитесь, что вы гидратированы", - говорит Барнатан. Отчасти ваша головная боль может быть вызвана обезвоживанием, вызванным гипергликемией. Вы также можете принимать безрецептурные обезболивающие, такие как ацетаминофен (тайленол) или ибупрофен (адвил), чтобы облегчить головную боль.

Если ваша головная боль является результатом гипогликемии, обычно это происходит из-за того, что вы не ели, поэтому здоровое питание поможет. Например, употребление в течение дня небольших порций цельнозерновых продуктов, клетчатки и нежирного белка может помочь избежать гипогликемии.

Употребление в течение дня небольших порций цельнозерновых продуктов, клетчатки и нежирного белка может помочь избежать гипогликемии / 1zoom.ru

Если у вас диабет, убедитесь, что у вас всегда с собой быстродействующие углеводы, такие как сок или таблетки глюкозы. Эти углеводы можно быстро расщепить на сахар, поэтому вы можете быстро поднять уровень сахара в крови, прежде чем он упадет до опасно низкого уровня.

Если у вас нет диабета, но вы недавно исключили сахар из своего рациона и испытываете головные боли, убедитесь, что в вашем теле есть сложные углеводы, которые нужно расщепить для получения энергии. Это поможет избежать кетоза и сопутствующих головных болей. Сложные углеводы включают:

Цельнозерновые, такие как овсянка или хлеб

Овощи

Бобовые, такие как фасоль

Выводы

Хотя любой может испытывать головную боль от слишком большого или слишком малого количества сахара, чаще всего она возникает у людей с диабетом.

По словам Барнатана, для пациентов с диабетом важно соблюдать план лечения, разработанный их врачом, чтобы поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Это поможет предотвратить головные боли и другие симптомы диабета.

"Если вы испытываете хронические головные боли и беспокоитесь, что это связано с плохо контролируемым диабетом, вам следует обсудить это со своим врачом", - говорит Барнатан.