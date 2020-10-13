Болит голова: названы продукты, от которых нужно отказаться

Когда дело доходит до еды и диеты, эксперты советуют избегать продуктов, богатых гистамином. / clutch.ua

Головные боли могут изнурять и иногда отрицательно сказываться на жизни. Некоторые люди гораздо более подвержены головным болям, чем другие. Когда дело доходит до еды и диеты, эксперты советуют избегать продуктов, богатых гистамином.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, изучалась диета без гистамина в качестве вспомогательного средства для лечения хронических головных болей.

В исследовании отмечается: "Пища, богатая гистамином, или красное вино могут вызывать симптомы аллергии, такие как чихание, приливы, кожный зуд, диарея и даже одышка.

"Предполагаемая причина - снижение деградации гистамина из-за дефицита диаминоксидазы. Поскольку диаминоксидазу нельзя дополнять, была введена диета без гистамина, чтобы снизить потребление гистамина.Эти данные указывают на роль гистамина в непереносимости пищи и вина, а также на то, что пища, богатая гистамином, вызывает ухудшение симптомов у пациентов, страдающих хроническими головными болями", - сказано в исследовании.

По данным Национального фонда головной боли, кластерная головная боль относится к характерной группировке или кластеризации атак.

Сайт здоровья продолжает: "Кластерные головные боли также могут быть известны как гистаминовая головная боль, красная мигрень, головная боль Хортона и цефалгия или клиновидно-небная невралгия. Периоды головной боли могут длиться несколько недель или месяцев, а затем полностью исчезать на месяцы или годы, оставляя значительное количество безболезненных интервалов между сериями.

"Вещества, вызывающие набухание кровеносных сосудов, могут спровоцировать острый приступ в течение длительного периода. Нитроглицерин или гистамин, курение или минимальное количество алкоголя могут спровоцировать или увеличить тяжесть приступов, поскольку кровеносные сосуды пациента, кажется, изменяются и становятся восприимчивыми к действию этих веществ", - отмечают ученые.

Продукты, богатые гистамином:

Алкоголь и другие ферментированные напитки

Ферментированные продукты и молочные продукты, такие как йогурт и квашеная капуста

Сухофрукты

Авокадо

Баклажан

Шпинат

Колбасные изделия или копчености

Моллюски

Выдержанный сыр

Есть также ряд продуктов, которые вызывают высвобождение гистамина в организме, например: