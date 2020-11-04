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Болит горло: врачи рассказали о напитках, которые помогут вылечиться быстрее

4 ноября 2020, 13:22

Питье теплой воды с лимоном может быть особенно полезно, когда у вас болит горло.

Травы,чай
Питье теплой воды с лимоном может быть особенно полезно, когда у вас болит горло.

Избавиться от боли в горле бывает сложно. Тем не менее, употребление правильных жидкостей может быть всем, что вам нужно, чтобы облегчить ощущение царапания и боли. Вот некоторые из лучших напитков, чтобы успокоить боль в горле.

1. Пейте теплую воду с лимоном и медом

Любой теплый напиток поможет облегчить боль в горле. "Горячая вода сама по себе успокаивает и может помочь облегчить боль в горле, кашель и насморк", - говорит Эми Горин, врач-диетолог из Нью-Йорка.

Питье теплой воды с лимоном может быть особенно полезно, когда у вас болит горло из-за болезни, так как это может добавить небольшую дополнительную дозу витамина С в ваш рацион. Витамин С может укрепить вашу иммунную систему и даже помочь вам преодолеть простуду.

Добавление меда в воду с лимоном также может помочь при боли в горле и кашле. Например, небольшое исследование 2017 года показало, что мед может помочь ускорить выздоровление от боли в горле благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам.

2. Попробуйте имбирный чай

Имбирный чай также может успокоить боль в горле. Фактически, исследование 2013 года показало, что горячий водный экстракт свежего имбиря может помочь защитить вас от респираторно-синцитиального вируса - очень заразного вируса, который обычно поражает маленьких детей, - хотя все еще необходимы более надежные исследования на людях.

"Употребление имбирного чая может быть полезным, если вы плохо себя чувствуете", - говорит Горин. "Есть некоторые доказательства того, что он может помочь успокоить боль в горле и уменьшить заложенность носа, но необходимо провести дополнительные исследования".

3. Пейте ромашковый чай

Если вы не поклонник имбирного чая, вы можете выбрать ромашковый чай, который готовят из сушеных цветков матрикарии. По словам Эмбер Робинс, доктора медицины, сертифицированного врача семейной медицины и стратега по здоровому образу жизни в Camillia Wellness в Мэриленде, ромашковый чай может уменьшить воспаление в горле.

Кроме того, ромашковый чай способствует расслаблению и помогает уснуть, что укрепляет вашу иммунную систему и помогает лучше восстановиться после болезни. Люди, которые не высыпаются, могут с большей вероятностью заболеть простудой или другими инфекциями.

"Как и в случае с любым теплым напитком, ваш дискомфорт можно уменьшить, так как пар помогает избавиться от застойных явлений", - говорит Тейлор Шумейкер, зарегистрированный диетолог и владелец Enlighten Nutrition LLC, практики по обучению питанию из Мичигана. "Ромашковый чай от природы не содержит кофеина, и некоторые исследования показывают, что ромашка сама по себе может способствовать сну и расслаблению мозга",- добавляет он.

4. Выпейте мятный чай

Чай из перечной мяты - еще один теплый напиток, к которому люди часто обращаются, пытаясь облегчить симптомы боли в горле. Это потому, что он содержит мяту, обладающую противовоспалительным действием, которая может уменьшить отек и успокоить боль в горле.

Кроме того, как и в случае с любым другим горячим напитком, Робинс отмечает, что вдыхание пара от мятного чая может лечить другие симптомы, такие как заложенность носа.

"Подобно пару от испарителя или душа, пар от чая с перечной мятой может помочь уменьшить заложенность носа", - говорит Робинс. "Это дает вам ощущение, что вы можете дышать лучше", - добавляет она.

5. Ешьте теплый суп

Куриный суп с лапшой - это классическое домашнее средство от распространенных болезней, и он предлагает многие из тех же преимуществ, что и горячий чай или теплая вода с лимоном.

Фактически, любой теплый суп, особенно со здоровым белком или овощами, может быть отличным способом успокоить боль в горле и получить некоторые важные питательные вещества, когда вы чувствуете себя плохо.

"Супы на основе бульонов - отличный способ добавить в себя немного питательных веществ, когда вы не чувствуете желания есть во время болезни", - говорит Горин. "Я бы выбрал суп, в котором есть дополнительные ингредиенты, такие как куриная грудка, тофу, бобы или овощи".

6. Сделайте смузи

"Когда вы заболели, у вас может снизиться аппетит", - говорит Шумейкер. Это может затруднить получение всех питательных веществ, необходимых вашему организму для борьбы с болезнью.

Вот почему смузи, богатый питательными веществами, является отличным вариантом, если вы используете фрукты и овощи, богатые антиоксидантами - молекулами, которые могут укрепить нашу иммунную систему.

Некоторые богатые антиоксидантами фрукты и овощи, которые можно добавить в коктейли:

  • Черника
  • Клубника
  • Манго
  • Капуста
  • Шпинат

Боль в горле - обычное явление, особенно в сезон простуды и гриппа. Поэтому важно найти способы успокоить горло в домашних условиях и обеспечить организм питательными веществами, необходимыми для борьбы с инфекцией. Некоторые отличные варианты напитков от боли в горле включают горячий чай или бульон, теплую воду с лимоном и медом или смузи, богатые антиоксидантами.

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