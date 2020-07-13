Болит копчик: причины боли и лечение

Боль в копчике называется кокцидинией./Pixabay

Человек обычно редко вспоминает о существовании копчика, ровно до того момента пока он не начинает болеть.

Боль в копчике обычно сосредоточена в самом низу позвоночника, прямо над ягодицами, где и находится эта многораздельная кость. Копчик маленький, но у него есть несколько важных заданий. Он помогает стабилизировать вас, когда вы сидите. Кроме того, много сухожилий, мышц и связок проходят через эту область.

Боль в копчике называется кокцидинией. Боль от травмированного копчика может варьироваться от легкой до интенсивной. Боль может усилиться, когда вы садитесь, встаете со стула или откидываетесь назад, в сидячем положении.

Вы также можете чувствовать боль, когда вы пользуетесь ванной, делаете упражнения или занимаетесь сексом. Женщины могут чувствовать дискомфорт во время менструации. Иногда боль может охватить все ваши ноги. Положение стоя или ходьба должна уменьшить давление на копчик и облегчить дискомфорт.

Боль в копчике

Ваш копчик мог начать болеть после долгого сидения на жесткой скамье или другой неудобной поверхности. Падения и другие травмы могут првести к ушибу, вывиху или сломать копчик.

Повреждение суставов от повторяющихся движений или общего износа от старения также может способствовать боли в копчике.

В течение последнего триместра беременности связки, находящиеся вокруг копчика, естественным образом ослабляются, чтобы освободить место для ребенка. Вот почему женщины, которые готовятся к родам, примерно в пять раз чаще испытывают боль в копчике.

Проблемы с копчиком могут возникнуть, если у вас избыточный вес. Однако, если вы быстро потеряете вес, вы потеряете жировую прокладку, которая защищает копчик и можете повредить его. В редких случаях причиной боли в копчике может быть инфекция или опухоль.

Обратитесь к врачу, если боль сильная или длится более нескольких дней. Большую часть времени боль в копчике не является серьезной. Иногда она может быть признаком травмы. В очень редких случаях боль в копчике может быть признаком рака.

Вы можете сделать рентген или МРТ для поиска признаков травмы, таких как перелом кости или опухоль, давящая на кость. Рентген может быть сделан как сидя, так и стоя, чтобы показать возможные проблемы с копчиком в разных положениях.

Боль должна исчезнуть через несколько недель, но иногда на ее купирование могут уйти месяцы.

Вы можете попробовать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), отпускаемые без рецепта, чтобы уменьшить дискомфорт до заживления копчика.

Для более сильной боли ваш доктор может ввести местную анестезию, нервный блок или стероидные лекарства в область копчика. Некоторые люди получают комбинацию анестетиков и инъекций стероидов. Вы также можете принимать антидепрессанты или антисептические препараты внутрь, чтобы облегчить боль.

Обязательно обсудите варианты лечения с врачом.

Чтобы облегчить дискомфорт, сядьте на грелку или пакет со льдом или сходите на массаж. То, как вы сидите, также имеет значение. Плохая осанка может оказать слишком сильное давление на копчик. Сядьте спиной к стулу и поставьте ноги на пол, чтобы снять вес с копчика.

Наклонитесь вперед, когда вы сядете. Вы также можете сидеть на специальной подушке в форме пончика или в форме клина, чтобы снять давление на чувствительную область.

Физиотерапевт может показать вам упражнения для укрепления мышц, поддерживающих копчик. К ним относятся мышцы живота и тазового дна.

Вы также можете попробовать технику, которая называется копчиковой манипуляцией. Это когда врач вставляет палец в перчатке в прямую кишку и перемещает копчик назад и вперед, чтобы сдвинуть его обратно в нужное положение.

В большинстве случаев эти процедуры уменьшат вашу боль до заживления копчика.

Если лечение не помогло, врач может порекомендовать операцию в качестве последнего средства для удаления части или всего копчика. Эта процедура называется копцигэктомия.

Хирургия не всегда работает сразу. Может пройти некоторое время, прежде чем боль уйдет. В некоторых случаях операция не поможет совсем. Хирургия также может нести риски, такие как инфекция.

Решение о том, стоит ли делать операцию, следует принимать очень осторожно с обязательной консультацией с врачом.

Некоторые упражнения и растяжки могут помочь снять давление / Фото pixaby

Хотя не существует мгновенного лечения боли в копчике, некоторые упражнения и растяжки могут помочь снять давление, которое вызывает боль в копчике. Различные позы йоги могут быть замечательными для растяжения мышц и связок, связанных с копчиком.

Беременные женщины с болью в копчике также могут чувствовать себя лучше благодаря растяжке.

Поговорите со своим врачом, если боль в копчике усиливается при физической нагрузке или растяжке.