Болит низ живота: причины и опасные состояния

Для боли в нижней части живота, как и для боли в пояснице, может быть множество причин. Особенно настороженно к данному виду боли должны относиться женщины.
Боль в нижней части живота, или тазовая боль, возникает на или ниже пупка. Часто, причиной такой боли могут быть проблемы с органами малого таза, такие как мочевой пузырь и репродуктивные органы.
Боли внизу живота могут быть связаны со вздутием. Провоцирующими факторами такого дискомфорта являются глотание лишнего воздуха, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров, которые задерживают опорожнение желудка и даже стресс.
Болит низ живота
- Кишечные причины
- Причины, связанные репродуктивными органами
- Другие причины
- Когда обращаться за медицинской помощью
Кишечные и желудочно-кишечные заболевания
- запор
- непереносимость определенных ингредиентов, таких как лактоза или глютен
- гастроэнтерит
- колит
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
- кишечная непроходимость
- кишечная непроходимость, которая представляет собой замедление нормальной функции тонкой и толстой кишки
- гастропарез, который обычно является осложнением сахарного диабета
- Болезнь Крона
- дивертикулит
- синдром раздраженного кишечника
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Отклонения в работе репродуктивных органов
- внематочная беременность
- беременность
- эндометриоз
- менструальные боли
- ПМС (предменструальный синдром)
- рак яичников
- кисты яичников
- воспаление тазовых органов (PID)
Другие возможные причины
- аппендицит
- грыжа
- цистит
- лекарственные препараты
- цирроз печени
- внутрибрюшной рак
- лекарственная аллергия
- пищевые аллергии
Когда обращаться за медицинской помощью
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если ваши симптомы сопровождаются неспособностью выпустить газ и неконтролируемой рвотой. Эти симптомы могут указывать на то, что у вас серьезное состояние. Вам также следует обратиться за неотложной медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, связанных с вздутием живота или боли в области таза:
- лихорадка
- рвота кровью
- темно-бордовый или кровавый стул
- аномальные выделения из влагалища
- внезапное усиление боли, особенно если она полностью стихает
Если у вас есть более легкие симптомы, запишитесь на прием к врачу, если они не исчезнут в течение одного-двух дней или влияют на вашу повседневную жизнь.