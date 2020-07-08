Болит низ живота: причины и опасные состояния

Особенно настороженно к данному виду боли должны относиться женщины.

Для боли в нижней части живота, как и для боли в пояснице, может быть множество причин. Особенно настороженно к данному виду боли должны относиться женщины.

Боль в нижней части живота, или тазовая боль, возникает на или ниже пупка. Часто, причиной такой боли могут быть проблемы с органами малого таза, такие как мочевой пузырь и репродуктивные органы.

Боли внизу живота могут быть связаны со вздутием. Провоцирующими факторами такого дискомфорта являются глотание лишнего воздуха, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров, которые задерживают опорожнение желудка и даже стресс.

Болит низ живота

запор

непереносимость определенных ингредиентов, таких как лактоза или глютен

гастроэнтерит

колит

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

кишечная непроходимость

кишечная непроходимость, которая представляет собой замедление нормальной функции тонкой и толстой кишки

гастропарез, который обычно является осложнением сахарного диабета

Болезнь Крона

дивертикулит

синдром раздраженного кишечника

Читайте такжеБоль в желудке: когда нужно идти к врачу

внематочная беременность

беременность

эндометриоз

менструальные боли

ПМС (предменструальный синдром)

рак яичников

кисты яичников

воспаление тазовых органов (PID)

аппендицит

грыжа

цистит

лекарственные препараты

цирроз печени

внутрибрюшной рак

лекарственная аллергия

пищевые аллергии

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если ваши симптомы сопровождаются неспособностью выпустить газ и неконтролируемой рвотой. Эти симптомы могут указывать на то, что у вас серьезное состояние. Вам также следует обратиться за неотложной медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, связанных с вздутием живота или боли в области таза:

лихорадка

рвота кровью

темно-бордовый или кровавый стул

аномальные выделения из влагалища

внезапное усиление боли, особенно если она полностью стихает

Если у вас есть более легкие симптомы, запишитесь на прием к врачу, если они не исчезнут в течение одного-двух дней или влияют на вашу повседневную жизнь.