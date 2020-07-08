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Болит низ живота: причины и опасные состояния

Особенно настороженно к данному виду боли должны относиться женщины.

8 июля 2020, 11:12
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Особенно настороженно к данному виду боли должны относиться женщины.

Для боли в нижней части живота, как и для боли в пояснице, может быть множество причин. Особенно настороженно к данному виду боли должны относиться женщины.

Боль в нижней части живота, или тазовая боль, возникает на или ниже пупка. Часто, причиной такой боли могут быть проблемы с органами малого таза, такие как мочевой пузырь и репродуктивные органы.

Боли внизу живота могут быть связаны со вздутием. Провоцирующими факторами такого дискомфорта являются глотание лишнего воздуха, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жиров, которые задерживают опорожнение желудка и даже стресс.

Болит низ живота

Кишечные и желудочно-кишечные заболевания

  • запор
  • непереносимость определенных ингредиентов, таких как лактоза или глютен
  • гастроэнтерит
  • колит
  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)
  • кишечная непроходимость
  • кишечная непроходимость, которая представляет собой замедление нормальной функции тонкой и толстой кишки
  • гастропарез, который обычно является осложнением сахарного диабета
  • Болезнь Крона
  • дивертикулит
  • синдром раздраженного кишечника

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Отклонения в работе репродуктивных органов

  • внематочная беременность
  • беременность
  • эндометриоз
  • менструальные боли
  • ПМС (предменструальный синдром)
  • рак яичников
  • кисты яичников
  • воспаление тазовых органов (PID)

Другие возможные причины

  • аппендицит
  • грыжа
  • цистит
  • лекарственные препараты
  • цирроз печени
  • внутрибрюшной рак
  • лекарственная аллергия
  • пищевые аллергии

Когда обращаться за медицинской помощью

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если ваши симптомы сопровождаются неспособностью выпустить газ и неконтролируемой рвотой. Эти симптомы могут указывать на то, что у вас серьезное состояние. Вам также следует обратиться за неотложной медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, связанных с вздутием живота или боли в области таза:

  • лихорадка
  • рвота кровью
  • темно-бордовый или кровавый стул
  • аномальные выделения из влагалища
  • внезапное усиление боли, особенно если она полностью стихает

Если у вас есть более легкие симптомы, запишитесь на прием к врачу, если они не исчезнут в течение одного-двух дней или влияют на вашу повседневную жизнь.

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