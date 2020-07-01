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Болит печень: симптомы, причины, лечение

Потеря веса и снижение уровня холестерина, являются первыми линиями защиты.

1 июля 2020, 12:40
Печень
Печень также является детоксифицирующим органом / АиФ-Украина

Боль в печени, как и боль в поджелудочной, может принимать несколько форм. Большинство людей ощущают ее как тупое, пульсирующее ощущение в правом верхнем отделе живота. Боль в печени также может ощущаться как колика, от которой перехватывает дыхание. Иногда эта боль сопровождается отеком, а иногда люди чувствуют лучевую боль в спине или правой лопатке.

Печень превращает пищевые питательные вещества в продукты, которые нам необходимы для правильного функционирования нашего организма. Печень также является детоксифицирующим органом. Когда вы чувствуете боль в печени, это сигнал о том, что в вашем теле происходит что-то, что необходимо устранить.

Боль в печени

Возможные причины

Возможные причины и связанные с ними условия включают в себя: чрезмерное употребление алкоголя, гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, цирроз печени, Синдром Рейе, гемохроматоз, рак печени.

Иногда боль, ощущаемая в той же области, на самом деле вызвана проблемами желчного пузыря, поджелудочной железы или почек.

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Потеря веса и снижение уровня холестерина, являются первыми линиями защиты


Связанные симптомы

Когда ваша печень имеет какие-либо проблемы, есть симптомы, которые, как правило, сопровождают боль.

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Работа печени заключается в том, чтобы выводить токсины и помогать вымывать отходы и превращать пищу в питательные продукты, необходимые вашему организму. Если ваша печень страдает от какого-либо заболевания, эти процессы не выполняются эффективно. Это означает, что ваше тело будет реагировать, показывая признаки токсичности.

Сопутствующие симптомы

  • Усталость;
  • Пожелтение кожи или белков глаз;
  • Темно-коричневатая моча;
  • Отек лодыжек или ног;
  • Зудящая кожа;
  • Потеря аппетита;

Лечение

Если вы испытываете боль в печени утром после тяжелой еды или ночи употребления алкоголя, пейте много воды.

Старайтесь избегать жирной или тяжелой пищи в течение нескольких дней и садитесь прямо, чтобы снять давление с печени.

Если боль продолжается более нескольких часов, вам следует назначить встречу с врачом.

Если вы испытываете тошноту, головокружение или галлюцинации в сочетании с болью в печени, вам может потребоваться неотложная помощь.

Диета и изменение образа жизни

Лечение боли в печени будет зависеть от того, что ее вызывает. Важно начать с рассмотрения того, что вы едите и пьете.

Печень является одним из немногих органов в организме, который может восстанавливать себя.

Исследования печени мышей показали, что слишком низкое содержание белка в рационе приводит к значительному уменьшению объема печени.

Другие изменения образа жизни, такие как потеря веса и снижение уровня холестерина, являются первыми линиями защиты, когда дело доходит до лечения причин боли в печени.

Неалкогольная жировая болезнь печени лечится почти исключительно путем изменения режима питания и физических упражнений.

Диагностика

При обращении к врачу, он проверит наличие воспаления в области печени и задаст несколько вопросов относительно образа жизни и характере вашей боли. Возможно, вам понадобится анализ крови, чтобы проверить, правильно ли работает ваша печень.

  • Ультрасонография, МРТ или компьютерная томография помогут выявить опухоли или кисты на печени.
  • Стереотаксическая биопсия печени, в ходе которого врач использует длинную тонкую иглу для удаления небольшого кусочка ткани из печени с помощью радиографических изображений, покажет наличие злокачественных клеток.
  • Транзиторная эластография - это специальный вид ультразвукового исследования, который проверяет жесткость печени на наличие рубцов или фиброза. Ваш врач может направить вас к специалисту, гастроэнтерологу или гепатологу, для дальнейшей оценки.

Прогноз

Получая надлежащую медицинскую помощь, изменяя свой рацион питания и образ жизни, можно эффективно бороться с большинством заболеваний печени.

Боль в печени часто сигнализирует о серьезной проблеме в вашем теле. Это не то, что нужно откладывать. Обсудите со своим врачом проблемы в печени, чтобы определить соответствующий курс действий.

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