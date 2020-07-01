Болит печень: симптомы, причины, лечение

Боль в печени, как и боль в поджелудочной, может принимать несколько форм. Большинство людей ощущают ее как тупое, пульсирующее ощущение в правом верхнем отделе живота. Боль в печени также может ощущаться как колика, от которой перехватывает дыхание. Иногда эта боль сопровождается отеком, а иногда люди чувствуют лучевую боль в спине или правой лопатке.
Печень превращает пищевые питательные вещества в продукты, которые нам необходимы для правильного функционирования нашего организма. Печень также является детоксифицирующим органом. Когда вы чувствуете боль в печени, это сигнал о том, что в вашем теле происходит что-то, что необходимо устранить.
Боль в печени
- Возможные причины
- Связанные симптомы
- Сопутствующие симптомы
- Лечение
- Диета и смена образа жизни
- Диагностика
- Прогноз
Возможные причины
Возможные причины и связанные с ними условия включают в себя: чрезмерное употребление алкоголя, гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, цирроз печени, Синдром Рейе, гемохроматоз, рак печени.
Иногда боль, ощущаемая в той же области, на самом деле вызвана проблемами желчного пузыря, поджелудочной железы или почек.
Связанные симптомы
Когда ваша печень имеет какие-либо проблемы, есть симптомы, которые, как правило, сопровождают боль.
Читайте такжеБоль в желудке: когда нужно идти к врачу
Работа печени заключается в том, чтобы выводить токсины и помогать вымывать отходы и превращать пищу в питательные продукты, необходимые вашему организму. Если ваша печень страдает от какого-либо заболевания, эти процессы не выполняются эффективно. Это означает, что ваше тело будет реагировать, показывая признаки токсичности.
Сопутствующие симптомы
- Усталость;
- Пожелтение кожи или белков глаз;
- Темно-коричневатая моча;
- Отек лодыжек или ног;
- Зудящая кожа;
- Потеря аппетита;
Лечение
Если вы испытываете боль в печени утром после тяжелой еды или ночи употребления алкоголя, пейте много воды.
Старайтесь избегать жирной или тяжелой пищи в течение нескольких дней и садитесь прямо, чтобы снять давление с печени.
Если боль продолжается более нескольких часов, вам следует назначить встречу с врачом.
Если вы испытываете тошноту, головокружение или галлюцинации в сочетании с болью в печени, вам может потребоваться неотложная помощь.
Диета и изменение образа жизни
Лечение боли в печени будет зависеть от того, что ее вызывает. Важно начать с рассмотрения того, что вы едите и пьете.
Печень является одним из немногих органов в организме, который может восстанавливать себя.
Исследования печени мышей показали, что слишком низкое содержание белка в рационе приводит к значительному уменьшению объема печени.
Другие изменения образа жизни, такие как потеря веса и снижение уровня холестерина, являются первыми линиями защиты, когда дело доходит до лечения причин боли в печени.
Неалкогольная жировая болезнь печени лечится почти исключительно путем изменения режима питания и физических упражнений.
Диагностика
При обращении к врачу, он проверит наличие воспаления в области печени и задаст несколько вопросов относительно образа жизни и характере вашей боли. Возможно, вам понадобится анализ крови, чтобы проверить, правильно ли работает ваша печень.
- Ультрасонография, МРТ или компьютерная томография помогут выявить опухоли или кисты на печени.
- Стереотаксическая биопсия печени, в ходе которого врач использует длинную тонкую иглу для удаления небольшого кусочка ткани из печени с помощью радиографических изображений, покажет наличие злокачественных клеток.
- Транзиторная эластография - это специальный вид ультразвукового исследования, который проверяет жесткость печени на наличие рубцов или фиброза. Ваш врач может направить вас к специалисту, гастроэнтерологу или гепатологу, для дальнейшей оценки.
Прогноз
Получая надлежащую медицинскую помощь, изменяя свой рацион питания и образ жизни, можно эффективно бороться с большинством заболеваний печени.
Боль в печени часто сигнализирует о серьезной проблеме в вашем теле. Это не то, что нужно откладывать. Обсудите со своим врачом проблемы в печени, чтобы определить соответствующий курс действий.