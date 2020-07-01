Болит печень: симптомы, причины, лечение

Печень также является детоксифицирующим органом / АиФ-Украина

Боль в печени, как и боль в поджелудочной, может принимать несколько форм. Большинство людей ощущают ее как тупое, пульсирующее ощущение в правом верхнем отделе живота. Боль в печени также может ощущаться как колика, от которой перехватывает дыхание. Иногда эта боль сопровождается отеком, а иногда люди чувствуют лучевую боль в спине или правой лопатке.

Печень превращает пищевые питательные вещества в продукты, которые нам необходимы для правильного функционирования нашего организма. Печень также является детоксифицирующим органом. Когда вы чувствуете боль в печени, это сигнал о том, что в вашем теле происходит что-то, что необходимо устранить.

Боль в печени

Возможные причины и связанные с ними условия включают в себя: чрезмерное употребление алкоголя, гепатит, неалкогольная жировая болезнь печени, цирроз печени, Синдром Рейе, гемохроматоз, рак печени.

Иногда боль, ощущаемая в той же области, на самом деле вызвана проблемами желчного пузыря, поджелудочной железы или почек.

Потеря веса и снижение уровня холестерина, являются первыми линиями защиты





Когда ваша печень имеет какие-либо проблемы, есть симптомы, которые, как правило, сопровождают боль.

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Работа печени заключается в том, чтобы выводить токсины и помогать вымывать отходы и превращать пищу в питательные продукты, необходимые вашему организму. Если ваша печень страдает от какого-либо заболевания, эти процессы не выполняются эффективно. Это означает, что ваше тело будет реагировать, показывая признаки токсичности.

Усталость;

Пожелтение кожи или белков глаз;

Темно-коричневатая моча;

Отек лодыжек или ног;

Зудящая кожа;

Потеря аппетита;

Если вы испытываете боль в печени утром после тяжелой еды или ночи употребления алкоголя, пейте много воды.

Старайтесь избегать жирной или тяжелой пищи в течение нескольких дней и садитесь прямо, чтобы снять давление с печени.

Если боль продолжается более нескольких часов, вам следует назначить встречу с врачом.

Если вы испытываете тошноту, головокружение или галлюцинации в сочетании с болью в печени, вам может потребоваться неотложная помощь.

Лечение боли в печени будет зависеть от того, что ее вызывает. Важно начать с рассмотрения того, что вы едите и пьете.

Печень является одним из немногих органов в организме, который может восстанавливать себя.

Исследования печени мышей показали, что слишком низкое содержание белка в рационе приводит к значительному уменьшению объема печени.

Другие изменения образа жизни, такие как потеря веса и снижение уровня холестерина, являются первыми линиями защиты, когда дело доходит до лечения причин боли в печени.

Неалкогольная жировая болезнь печени лечится почти исключительно путем изменения режима питания и физических упражнений.

При обращении к врачу, он проверит наличие воспаления в области печени и задаст несколько вопросов относительно образа жизни и характере вашей боли. Возможно, вам понадобится анализ крови, чтобы проверить, правильно ли работает ваша печень.

Ультрасонография, МРТ или компьютерная томография помогут выявить опухоли или кисты на печени.

помогут выявить опухоли или кисты на печени. Стереотаксическая биопсия печени, в ходе которого врач использует длинную тонкую иглу для удаления небольшого кусочка ткани из печени с помощью радиографических изображений, покажет наличие злокачественных клеток.

печени, в ходе которого врач использует длинную тонкую иглу для удаления небольшого кусочка ткани из печени с помощью радиографических изображений, покажет наличие злокачественных клеток. Транзиторная эластография - это специальный вид ультразвукового исследования, который проверяет жесткость печени на наличие рубцов или фиброза. Ваш врач может направить вас к специалисту, гастроэнтерологу или гепатологу, для дальнейшей оценки.

Получая надлежащую медицинскую помощь, изменяя свой рацион питания и образ жизни, можно эффективно бороться с большинством заболеваний печени.

Боль в печени часто сигнализирует о серьезной проблеме в вашем теле. Это не то, что нужно откладывать. Обсудите со своим врачом проблемы в печени, чтобы определить соответствующий курс действий.