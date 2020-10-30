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Болит шея: названы точки, которые помогут уменьшить боль

30 октября 2020, 13:07

Лечение боли в шее с помощью рефлексотерапии все еще оценивается на предмет его клинической эффективности.

Шея
Лечение боли в шее с помощью рефлексотерапии все еще оценивается на предмет его клинической эффективности/ Pixabay

Напряжение мышц и растяжение спины - частые причины боли в шее. Изношенные суставы также могут быть фактором. Боль в шее обычно проявляется в одном месте на шее, но также может рассеиваться. Такая боль может принимать форму скованности или спазмов.

На протяжении веков люди обращались к рефлексотерапии и акупрессуре для облегчения боли в шее. Акупунктура определяет точки на вашем теле, которые можно массировать и стимулировать для улучшения состояния здоровья.

Лечение боли в шее с помощью рефлексотерапии все еще оценивается на предмет его клинической эффективности, но неофициальные данные свидетельствуют о том, что для некоторых людей это работает.

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Наука о точках давления и боли в шее

Аккупунктура было тщательно изучена как средство от боли в шее. Хотя есть некоторые доказательства того, что тактика помогает при боли в шее, точечный массаж не повсеместно признан в качестве лечения боли в шее. Например, исследователи задаются вопросом, стимулируют ли иглы от акупунктуры химические вещества в вашем теле, которые облегчают боль. Стимулирование точек давления может облегчить боль в шее и успокоить ноющие мышцы.

Точки давления при боли в шее

Чтобы попробовать точечный массаж для снятия боли в шее, выполните следующие действия:

  • Расслабьтесь и глубоко вдохните. Не забывайте выбирать удобную и тихую обстановку для занятий точечным массажем.
  • Сильно и глубоко надавите на отмеченные точки давления, чтобы уменьшить боль в шее. Лучше всего вращать пальцами круговыми движениями или движениями вверх-вниз в течение трех-четырех минут в каждой точке, сосредотачиваясь на одном за раз. Если во время лечения вы почувствуете резкое усиление боли в любом месте тела, немедленно прекратите.
  • Повторяйте массаж в течение дня, если считаете, что он эффективен. Нет ограничений на то, сколько раз в день вы можете практиковать точечный массаж.

Ниже приведен список точек давления при нескольких видах боли в шее. Помните, что в рефлексотерапии все тело взаимосвязано. Это означает, что нередко нужно стимулировать одну часть вашего тела, чтобы активировать или выровнять другую часть тела.

Цзянь Цзин

Цзянь Цзин находится в мышцах вашего плеча, примерно на полпути между вашей шеей и местом начала ваших рук. Эта точка использовалась в успешных акупунктурных исследованиях головной боли и мышечного напряжения. Цзянь Цзин может также успешно избавить от боли в затылке или при затекании шеи. Обратите внимание, что стимуляция этой точки может вызвать роды, поэтому не стимулируйте ее, чтобы уменьшить боль в шее, когда вы беременны.

Хэ Гу

Точка Хэ Гу находится на складке кожи между большим и указательным пальцами. Рефлексологи утверждают, что стимуляция этой точки может облегчить боль во многих частях тела, включая шею. Примечание: если вы беременны, избегайте стимуляции этой точки.

Фэн Чи

Фэн Чи находится за мочкой уха, ближе к верхней части шеи и у основания черепа. Рефлексологи используют эту точку для лечения всего, от усталости до головной боли. Стимуляция этой точки давления может уменьшить ригидность шеи, вызванную сном в неудобной позе.

Чжун Цзу

Точка Чжунцзу расположена между суставами пальцев над мизинцем и безымянным пальцем. Эта точка давления может стимулировать различные части вашего мозга, когда она активирована, способствуя кровообращению и снятию напряжения. Стимулируйте эту точку, чтобы уменьшить боль в шее, вызванную напряжением или стрессом.

Столп Небесный

Эта точка находится по обе стороны шеи, у основания черепа и примерно в двух дюймах от вершины того места, где начинается позвоночник. (Это прямо над вашими плечами.) Стимуляция этой точки может высвободить застой и опухшие лимфатические узлы, которые могут вызвать боль в шее.

Акупрессура и рефлексотерапия могут дополнять другие эффективные домашние средства для снятия боли в шее, такие как теплый компресс, упражнения на растяжку и безрецептурные обезболивающие. Хорошая новость заключается в том, что после отдыха и ухода за собой большая часть боли в шее проходит сама по себе в течение дня или двух.

Повторяющаяся боль в шее может указывать на проблемы со сном или на уровень стресса в вашей жизни, либо это может быть результатом неправильного выполнения упражнений. Следите за любой болью, которую вы испытываете, и обратитесь к врачу, если она постоянно обостряется или ухудшается.

Если вы беременны и у вас болит шея, поговорите со своим врачом о вариантах лечения, прежде чем пробовать точечный массаж на себе.

Если боль в шее возникла в результате травмы или автомобильной аварии, не пытайтесь лечить ее самостоятельно с помощью рефлексотерапии или другого средства. Обязательно получите документацию и получите помощь от врача, а также проконсультируйтесь по поводу любых рекомендованных тестов или физиотерапии.

боль шея
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