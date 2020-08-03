Болит шея: причины боли и домашние средства

Многие люди иногда испытывают боль в шее или скованность.
Ваша шея состоит из позвонков, которые простираются от черепа до верхней части туловища. Цервикальные диски поглощают удары между костями.
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Кости, связки и мышцы шеи поддерживают голову и позволяют ей двигаться. Любые отклонения, воспаление или травма могут вызвать боль в шее или скованность.
Многие люди иногда испытывают боль в шее или скованность. Во многих случаях это происходит из-за плохой осанки или чрезмерной нагрузки. Иногда боль в шее вызывается травмой в результате падения, контактных видов спорта или хлыстовой травмы.
В большинстве случаев боль в шее не является серьезным заболеванием и может быть уменьшена в течение нескольких дней. Но в некоторых случаях боль в шее может указывать на серьезную травму или заболевание и требует помощи врача.
Если у вас болит шея более недели, носит сильный характер или сопровождается другими симптомами, немедленно обратитесь к врачу.
Причины боли в шее
Боль в шее или скованность могут возникать по разным причинам.
Мышечное напряжение
Обычно это происходит из-за действий и поведения, таких как:
- плохая осанка
- слишком долгая работа за столом, не меняя позиции
- сон в плохом положении
- растяжении шею во время тренировки
Травма, повреждение
Шея особенно уязвима для травм, особенно при падениях, автомобильных авариях и спорте, где мышцы и связки шеи работают в нехарактерном для себя положении.
Если кости шеи (шейные позвонки) сломаны, спинной мозг также может быть поврежден. Повреждение шеи из-за внезапного подергивания головы обычно называют хлыстовой травмой.
Острое сердечно-сосудистое заболевание
Боль в шее также может быть симптомом сердечного приступа, но сердечный приступ обычно сопровождается и другими симптомами, такими как:
- одышка
- потливость
- тошнота
- рвота
- боль в руке или челюсти
Если у вас болит шея и у вас есть другие симптомы сердечного приступа, вызовите скорую помощь или немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи.
Менингит
Менингит - это воспаление тонкой ткани, которая окружает головной и спинной мозг. У людей с менингитом часто возникает лихорадка и головная боль с ригидностью затылочных мышц. Менингит может быть смертельным и требует неотложной медицинской помощи.
Если у вас есть симптомы менингита, немедленно обратитесь за помощью.
Другие причины
Другие причины включают следующее:
- Ревматоидный артрит вызывает боль, отек суставов и костные отростки. Когда это происходит в области шеи, там может возникнуть боль.
- Остеопороз ослабляет кости и может привести к небольшим переломам. Такое состояние часто возникает в руках или коленях, но также может возникать в области шеи.
- Фибромиалгия - это состояние, которое вызывает мышечные боли по всему телу, особенно в области шеи и плеч.
- С возрастом шейные диски могут дегенерировать. Это известно как спондилез или остеоартроз шеи. Отклонение может сузить пространство между позвонками и добавляет стресса вашим суставам.
- Когда диск выступает из-за травмы, это может привести к увеличению давления на спинной мозг или нервные корешки. Это называется грыжа межпозвоночного диска, также известная как разрыв или проскальзывание диска.
- Стеноз позвоночника возникает, когда позвоночник сужается и вызывает давление на спинной мозг или нервные корешки при выходе из позвонков. Это может быть связано с длительным воспалением, вызванным артритом или другими заболеваниями.
В редких случаях скованность шеи или боль возникают из-за:
- врожденные аномалии
- инфекции
- абсцессы
- опухоли
- рак позвоночника
Когда обратиться к врачу
Если симптомы сохраняются более недели, проконсультируйтесь с врачом. Вам также следует обратиться к врачу, если у вас есть:
- сильная боль в шее без видимой причины
- комок в шее
- высокая температура
- головная боль
- опухшие железы
- тошнота
- рвота
- проблемы с глотанием или дыханием
- слабость
- онемение
- покалывание
- неспособность двигать руками или руками
- неспособность прикоснуться подбородком к груди
- дисфункция мочевого пузыря или кишечника
Если вы попали в аварию или упали и у вас болит шея, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Как лечится боль в шее?
Ваш врач проведет медицинский осмотр и изучит полную историю болезни. Будьте готовы рассказать своему врачу об особенностях ваших симптомов. Вам также следует сообщить им обо всех рецептурных и безрецептурных лекарствах и добавках, которые вы принимаете.
Вы должны также сообщить своему врачу о любых недавних травмах или несчастных случаях, которые у вас были.
Лечение боли в шее зависит от диагноза. В дополнение к тщательному анамнезу и физическому обследованию, проведенному вашим врачом, вам также может потребоваться одно или несколько из следующих исследований и тестов, чтобы помочь врачу определить причину боли в шее:
- анализы крови
- рентген
- КТ
- МРТ сканирование
- электромиография, которая позволяет врачу проверить состояние мышц и нервов
- люмбальная пункция (спинной мозг)
Как облегчить боль в шее в домашних условиях?
Если у вас небольшая боль в шее или ригидность, сделайте следующее:
- Примените лед в течение первых нескольких дней. После этого подайте тепло грелкой, горячим компрессом или горячим душем.
- Принимайте безрецептурные болеутоляющие средства.
- Возьмите несколько выходных от занятий спортом, занятий, которые усиливают ваши симптомы, и тяжелой работы. Когда вы возобновите нормальную деятельность, делайте ее медленно.
- Тренируйте шею каждый день. Медленно вытяните голову движениями из стороны в сторону и вверх-вниз.
- Держите осанку.
- Не кладите телефон между шеей и плечом.
- Часто меняйте свое положение. Не стойте и не сидите в одном положении слишком долго.
- Практикуйте массаж шеи.
- Используйте специальную подушку для шеи для сна.
- Не используйте шейный бандаж или воротник без разрешения врача. Если вы не используете их должным образом, они могут усугубить ваши симптомы.