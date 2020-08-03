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Болит шея: причины боли и домашние средства

3 августа 2020, 14:30

Многие люди иногда испытывают боль в шее или скованность.

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Многие люди иногда испытывают боль в шее или скованность/Pixabay

Ваша шея состоит из позвонков, которые простираются от черепа до верхней части туловища. Цервикальные диски поглощают удары между костями.

Содержание

Кости, связки и мышцы шеи поддерживают голову и позволяют ей двигаться. Любые отклонения, воспаление или травма могут вызвать боль в шее или скованность.

Многие люди иногда испытывают боль в шее или скованность. Во многих случаях это происходит из-за плохой осанки или чрезмерной нагрузки. Иногда боль в шее вызывается травмой в результате падения, контактных видов спорта или хлыстовой травмы.

В большинстве случаев боль в шее не является серьезным заболеванием и может быть уменьшена в течение нескольких дней. Но в некоторых случаях боль в шее может указывать на серьезную травму или заболевание и требует помощи врача.

Если у вас болит шея более недели, носит сильный характер или сопровождается другими симптомами, немедленно обратитесь к врачу.

Причины боли в шее

Боль в шее или скованность могут возникать по разным причинам.

Мышечное напряжение

Обычно это происходит из-за действий и поведения, таких как:

  • плохая осанка
  • слишком долгая работа за столом, не меняя позиции
  • сон в плохом положении
  • растяжении шею во время тренировки

Травма, повреждение

Шея особенно уязвима для травм, особенно при падениях, автомобильных авариях и спорте, где мышцы и связки шеи работают в нехарактерном для себя положении.

Если кости шеи (шейные позвонки) сломаны, спинной мозг также может быть поврежден. Повреждение шеи из-за внезапного подергивания головы обычно называют хлыстовой травмой.

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Боль в шее также может быть симптомом сердечного приступа, но сердечный приступ обычно сопровождается и другими симптомами, такими как:

  • одышка
  • потливость
  • тошнота
  • рвота
  • боль в руке или челюсти

Если у вас болит шея и у вас есть другие симптомы сердечного приступа, вызовите скорую помощь или немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи.

Менингит

Менингит - это воспаление тонкой ткани, которая окружает головной и спинной мозг. У людей с менингитом часто возникает лихорадка и головная боль с ригидностью затылочных мышц. Менингит может быть смертельным и требует неотложной медицинской помощи.

Если у вас есть симптомы менингита, немедленно обратитесь за помощью.

Другие причины

Другие причины включают следующее:

  • Ревматоидный артрит вызывает боль, отек суставов и костные отростки. Когда это происходит в области шеи, там может возникнуть боль.
  • Остеопороз ослабляет кости и может привести к небольшим переломам. Такое состояние часто возникает в руках или коленях, но также может возникать в области шеи.
  • Фибромиалгия - это состояние, которое вызывает мышечные боли по всему телу, особенно в области шеи и плеч.
  • С возрастом шейные диски могут дегенерировать. Это известно как спондилез или остеоартроз шеи. Отклонение может сузить пространство между позвонками и добавляет стресса вашим суставам.
  • Когда диск выступает из-за травмы, это может привести к увеличению давления на спинной мозг или нервные корешки. Это называется грыжа межпозвоночного диска, также известная как разрыв или проскальзывание диска.
  • Стеноз позвоночника возникает, когда позвоночник сужается и вызывает давление на спинной мозг или нервные корешки при выходе из позвонков. Это может быть связано с длительным воспалением, вызванным артритом или другими заболеваниями.

В редких случаях скованность шеи или боль возникают из-за:

  • врожденные аномалии
  • инфекции
  • абсцессы
  • опухоли
  • рак позвоночника
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С возрастом шейные диски могут дегенерировать/Pixabay

Когда обратиться к врачу

Если симптомы сохраняются более недели, проконсультируйтесь с врачом. Вам также следует обратиться к врачу, если у вас есть:

  • сильная боль в шее без видимой причины
  • комок в шее
  • высокая температура
  • головная боль
  • опухшие железы
  • тошнота
  • рвота
  • проблемы с глотанием или дыханием
  • слабость
  • онемение
  • покалывание
  • неспособность двигать руками или руками
  • неспособность прикоснуться подбородком к груди
  • дисфункция мочевого пузыря или кишечника

Если вы попали в аварию или упали и у вас болит шея, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Как лечится боль в шее?

Ваш врач проведет медицинский осмотр и изучит полную историю болезни. Будьте готовы рассказать своему врачу об особенностях ваших симптомов. Вам также следует сообщить им обо всех рецептурных и безрецептурных лекарствах и добавках, которые вы принимаете.

Вы должны также сообщить своему врачу о любых недавних травмах или несчастных случаях, которые у вас были.

Лечение боли в шее зависит от диагноза. В дополнение к тщательному анамнезу и физическому обследованию, проведенному вашим врачом, вам также может потребоваться одно или несколько из следующих исследований и тестов, чтобы помочь врачу определить причину боли в шее:

  • анализы крови
  • рентген
  • КТ
  • МРТ сканирование
  • электромиография, которая позволяет врачу проверить состояние мышц и нервов
  • люмбальная пункция (спинной мозг)

Как облегчить боль в шее в домашних условиях?

Если у вас небольшая боль в шее или ригидность, сделайте следующее:

  • Примените лед в течение первых нескольких дней. После этого подайте тепло грелкой, горячим компрессом или горячим душем.
  • Принимайте безрецептурные болеутоляющие средства.
  • Возьмите несколько выходных от занятий спортом, занятий, которые усиливают ваши симптомы, и тяжелой работы. Когда вы возобновите нормальную деятельность, делайте ее медленно.
  • Тренируйте шею каждый день. Медленно вытяните голову движениями из стороны в сторону и вверх-вниз.
  • Держите осанку.
  • Не кладите телефон между шеей и плечом.
  • Часто меняйте свое положение. Не стойте и не сидите в одном положении слишком долго.
  • Практикуйте массаж шеи.
  • Используйте специальную подушку для шеи для сна.
  • Не используйте шейный бандаж или воротник без разрешения врача. Если вы не используете их должным образом, они могут усугубить ваши симптомы.
болезнь шея
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