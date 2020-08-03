Болит шея: причины боли и домашние средства

Многие люди иногда испытывают боль в шее или скованность/Pixabay

Ваша шея состоит из позвонков, которые простираются от черепа до верхней части туловища. Цервикальные диски поглощают удары между костями.

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Кости, связки и мышцы шеи поддерживают голову и позволяют ей двигаться. Любые отклонения, воспаление или травма могут вызвать боль в шее или скованность.

Многие люди иногда испытывают боль в шее или скованность. Во многих случаях это происходит из-за плохой осанки или чрезмерной нагрузки. Иногда боль в шее вызывается травмой в результате падения, контактных видов спорта или хлыстовой травмы.

В большинстве случаев боль в шее не является серьезным заболеванием и может быть уменьшена в течение нескольких дней. Но в некоторых случаях боль в шее может указывать на серьезную травму или заболевание и требует помощи врача.

Если у вас болит шея более недели, носит сильный характер или сопровождается другими симптомами, немедленно обратитесь к врачу.

Боль в шее или скованность могут возникать по разным причинам.

Мышечное напряжение

Обычно это происходит из-за действий и поведения, таких как:

плохая осанка

слишком долгая работа за столом, не меняя позиции

сон в плохом положении

растяжении шею во время тренировки

Травма, повреждение

Шея особенно уязвима для травм, особенно при падениях, автомобильных авариях и спорте, где мышцы и связки шеи работают в нехарактерном для себя положении.

Если кости шеи (шейные позвонки) сломаны, спинной мозг также может быть поврежден. Повреждение шеи из-за внезапного подергивания головы обычно называют хлыстовой травмой.

Острое сердечно-сосудистое заболевание

Боль в шее также может быть симптомом сердечного приступа, но сердечный приступ обычно сопровождается и другими симптомами, такими как:

одышка

потливость

тошнота

рвота

боль в руке или челюсти

Если у вас болит шея и у вас есть другие симптомы сердечного приступа, вызовите скорую помощь или немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи.

Менингит

Менингит - это воспаление тонкой ткани, которая окружает головной и спинной мозг. У людей с менингитом часто возникает лихорадка и головная боль с ригидностью затылочных мышц. Менингит может быть смертельным и требует неотложной медицинской помощи.

Если у вас есть симптомы менингита, немедленно обратитесь за помощью.

Другие причины

Другие причины включают следующее:

Ревматоидный артрит вызывает боль, отек суставов и костные отростки. Когда это происходит в области шеи, там может возникнуть боль.

Остеопороз ослабляет кости и может привести к небольшим переломам. Такое состояние часто возникает в руках или коленях, но также может возникать в области шеи.

Фибромиалгия - это состояние, которое вызывает мышечные боли по всему телу, особенно в области шеи и плеч.

С возрастом шейные диски могут дегенерировать. Это известно как спондилез или остеоартроз шеи. Отклонение может сузить пространство между позвонками и добавляет стресса вашим суставам.

Когда диск выступает из-за травмы, это может привести к увеличению давления на спинной мозг или нервные корешки. Это называется грыжа межпозвоночного диска, также известная как разрыв или проскальзывание диска.

Стеноз позвоночника возникает, когда позвоночник сужается и вызывает давление на спинной мозг или нервные корешки при выходе из позвонков. Это может быть связано с длительным воспалением, вызванным артритом или другими заболеваниями.

В редких случаях скованность шеи или боль возникают из-за:

врожденные аномалии

инфекции

абсцессы

опухоли

рак позвоночника

С возрастом шейные диски могут дегенерировать/Pixabay

Если симптомы сохраняются более недели, проконсультируйтесь с врачом. Вам также следует обратиться к врачу, если у вас есть:

сильная боль в шее без видимой причины

комок в шее

высокая температура

головная боль

опухшие железы

тошнота

рвота

проблемы с глотанием или дыханием

слабость

онемение

покалывание

неспособность двигать руками или руками

неспособность прикоснуться подбородком к груди

дисфункция мочевого пузыря или кишечника

Если вы попали в аварию или упали и у вас болит шея, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Ваш врач проведет медицинский осмотр и изучит полную историю болезни. Будьте готовы рассказать своему врачу об особенностях ваших симптомов. Вам также следует сообщить им обо всех рецептурных и безрецептурных лекарствах и добавках, которые вы принимаете.

Вы должны также сообщить своему врачу о любых недавних травмах или несчастных случаях, которые у вас были.

Лечение боли в шее зависит от диагноза. В дополнение к тщательному анамнезу и физическому обследованию, проведенному вашим врачом, вам также может потребоваться одно или несколько из следующих исследований и тестов, чтобы помочь врачу определить причину боли в шее:

анализы крови

рентген

КТ

МРТ сканирование

электромиография, которая позволяет врачу проверить состояние мышц и нервов

люмбальная пункция (спинной мозг)

Если у вас небольшая боль в шее или ригидность, сделайте следующее: