Болит спина: этот супер овощь может помочь

Вы можете ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли. / Фото sunny7.ua

Боль в спине может быть вызвана неправильным сном, неправильной осанкой или даже незначительной травмой. В большинстве случаев о боли в спине не о чем беспокоиться, и она пройдет сама по себе в течение нескольких недель или месяцев.

Но вы можете ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли в спине, в первую очередь, внеся несколько изменений в свой рацион, сообщает Express.co.uk.

Выяснилось, что один из самых простых способов защитить спину от мучительных болей - это начать есть больше сладкого картофеля.

По словам хирурга-ортопеда доктора Бранко Прпа, сладкий картофель - один из лучших продуктов, которые можно добавить в свой рацион, если вы страдаете от болей в спине. Это противовоспалительный овощ, который играет ключевую роль в борьбе с болями в пояснице.

Воспаление - основная причина боли в спине, и употребление воспалительных продуктов может способствовать ее возникновению. Сладкий картофель - идеальный гарнир вместе с морковью на противовоспалительный ужин.

"Вы можете удивиться, узнав, что существуют воспалительные продукты", - сказал доктор Прпа. "Их употребление может усилить боль в спине, но, к счастью, есть также некоторые продукты, которые могут помочь вам почувствовать себя лучше. Сладкий картофель может помочь уменьшить воспаление. Некоторые считают сладкий картофель "суперпродуктом", а это значит, что он богат питательными веществами. В том числе питательными веществами, которые могут помочь предотвратить воспаление", - говорит он.

Сладкий картофель - легкий гарнир на ужин. Сочетайте его с рыбой, такой как лосось, для двойного противовоспалительного действия.

Между тем, вы также можете снизить риск боли в спине, добавив в свой рацион больше тимьяна. Тимьян обладает естественным противовоспалительным действием, что делает его идеальной приправой для придания аромата вашему ужину.

Он также содержит ряд активных ингредиентов, подавляющих чувство боли.

Таким образом, по словам хиропрактика доктора Майкла Левина из ChiroCare из Флориды, тимьян можно использовать как натуральное болеутоляющее.

Наибольшему риску развития боли в спине подвержены люди с избыточным весом.