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Болит спина: когда ваши симптомы могут быть связаны с раком

Боль в спине иногда бывает сигналом опасного состояния.

17 июля 2020, 19:25
спина, болезнь спины
Боль в спине иногда бывает сигналом опасного состояния. / Фото sunny7.ua

Когда болит спина - это всегда неудобство или отклонение, или болезнь, от которой можно избавиться. Однако иногда боль в спине может сигнализировать о раке.

Боли в спине, а особенно в пояснице являються очень распространены и примерно поражают двух из трех человек в течение жизни. Хотя боль в нижней части спины более распространена, ее можно почувствовать в любом месте вдоль позвоночника, от шеи до бедер. В большинстве случаев боль не вызвана чем-то серьезным и, как правило, со временем станет лучше.

В более редких случаях боль в спине может сигнализировать о более серьезном состоянии. Один из худших сценариев - рак легких - один из наиболее распространенных и серьезных видов рака.

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По данным Института рака Дана-Фарбер, около 25 процентов людей с раком легких испытывают боли в спине. Она является первым симптомом рака легких, который люди замечают еще до постановки диагноза.

Может быть трудно отличить обычную боль в спине от злокачественной, но есть некоторые специфические особенности.

Согласно Центру лечения рака Америки (CTCA), сети по лечению и исследованию рака, характерным признаком является боль в спине, которая усиливается во время кашля, смеха или глубокого дыхания.

Как объясняет Cancer Research UK, это, как правило, указывает на то, что рак распространился из легких в кости позвоночника.

Пациенты можете также могут испытывать дополнительные симптомы, если раковые клетки в костях позвоночника начинают давить на спинной мозг. Это может привести к:

  • Слабости в ногах
  • Онемению
  • Потери контроля над мочевым пузырем или кишечником

"Рак, давящий на спинной мозг (компрессия спинного мозга), является чрезвычайной ситуацией", предупреждает Cancer Research UK.

По данным NHS, боль в спине также может быть признаком следующих серьезных состояний:

  • Сломанная кость в позвоночнике
  • Инфекция
  • Синдром конского хвоста (когда нервы в нижней части спины сильно сжимаются)
  • Множественная миелома (тип рака костного мозга)

Однако в большинстве случаев боль в спине, как правило, не является признаком серьезного состояния и улучшится в течение нескольких недель, если вы потянули или напрягли мышцу в средней или верхней части спины.

Боль также может длиться до четырех-шести недель, если болит нижняя часть спины (это называется острой болью в пояснице).

Однако для некоторых людей боль в спине может стать хронической и продолжаться в течение многих месяцев или даже лет.

Рак болезни здоровье
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