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Болит спина: специалист рекомендует копеечное средство от боли

13 августа 2020, 09:59

Он имеет решающее значение в качестве противовоспалительного средства.

спина, болезнь спины
Он имеет решающее значение в качестве противовоспалительного средства. / Фото sunny7.ua

Вы можете ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли в спине, в первую очередь, внеся несколько изменений в свой рацион.

Выяснилось, что один из самых простых способов защитить спину от мучительных болей - это начать есть больше тимьяна.

По словам хиропрактика доктора Майкла Левина из компании ChiroCare из Флориды, тимьян - отличное природное средство для снятия боли в спине. Он содержит ряд активных ингредиентов, подавляющих чувство боли, сообщает Express.co.uk.

Поэтому тимьян можно использовать как натуральное болеутоляющее, добавил он.

Но он также имеет решающее значение в качестве противовоспалительного средства. Воспаление может усилить боль в спине.

Тимьян - это гораздо больше, чем ароматная трава. Исследования показывают, что тимьян богат соединениями, которые мешают восприятию боли, действуя как естественное болеутоляющее. Тимьян также действует как противовоспалительное средство, уменьшающее боль".

Диетологи выяснили, что, добавляя больше тимьяна в свой рацион, вы также должны регулярно пить зеленый чай.

Утверждается, что зеленый чай имеет ряд преимуществ для здоровья, включая уменьшение боли в пояснице.

Он богат полифенолами, которые были признаны причиной его защитных свойств.

Полифенолы - это антиоксиданты, которые снижают риск воспаления в организме.

Регулярные упражнения и растяжка также могут помочь предотвратить повторение боли в спине. Поговорите с терапевтом или физиотерапевтом, чтобы посоветовать, какие упражнения попробовать, - сказали в NHS.

Наибольшему риску развития боли в спине подвержены люди с избыточным весом.

Вам следует немедленно обратиться к терапевту или позвонить в103, если у вас возникла боль в спине в сочетании с онемением или покалыванием вокруг половых органов, потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником или сильная боль в груди.

Эти симптомы могут быть признаком чего-то более серьезного, и их необходимо немедленно проверить.

боль спина
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