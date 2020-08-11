Болит спина: врач рекомендует напиток, который избавит от мучений

Вы можете ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли в спине.
Боль в спине - распространенное заболевание, от которого страдает большинство людей на определенном этапе их жизни. Но, как утверждают, вы можете снизить риск развития боли в спине, просто выпив зеленого чая.
Как сообщает Express.co.uk, боль в спине может быть вызвана неправильным сном, неправильной осанкой или даже незначительной травмой. В большинстве случаев о боли в спине не о чем беспокоиться, и она пройдет сама по себе в течение нескольких недель или месяцев.
Но вы можете ускорить выздоровление или даже предотвратить развитие боли в спине, в первую очередь, внеся несколько изменений в свой рацион.
Один из самых простых способов защитить спину от мучительных болей - это регулярно пить зеленый чай.
Утверждается, что зеленый чай обладает рядом преимуществ для здоровья, включая снижение артериального давления и снижение риска диабета.
Но, по словам диетолога доктора Дэвида Фридмана, он также может уменьшить боль в пояснице.
Зеленый чай богат полифенолами, которые считаются причиной их защитных свойств.
Полифенолы - это антиоксиданты, которые снижают риск воспаления в организме.
"Одним из главных виновников боли в спине является плохое питание и пищеварение, что может привести к хроническому воспалению, которое раздражает мышцы, связки, сухожилия и / или нервы", - сказал доктор Фридман в своем блоге.
"Существует много полезной информации о пользе зеленого чая для здоровья.
"Самая главная причина в том, что полифенолы, особенно EGCG в зеленом чае, обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.
"Было показано, что зеленый чай снижает выработку провоспалительных цитокинов и полезен для людей, страдающих от болей в спине и артрита".
Он добавил, что люди, которые пьют три чашки зеленого чая каждый день, имеют значительно меньший риск развития боли в спине.
Пациентам с артритом также полезно пить зеленый чай, поскольку он снижает вероятность болезненных обострений.
Если вы решили добавить в свой рацион больше зеленого чая, вам следует пить его между приемами пищи.
Оптимальное время - ровно два часа до или после еды, чтобы максимально увеличить потребление питательных веществ.