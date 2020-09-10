Болит спина: врачи рассказали, когда она может стать симптомом опасной болезни

Если боль в спине не исчезнет в течение нескольких недель и усиливается, вам следует обратиться к терапевту./ Фото sunny7.ua

В большинстве случаев боль в спине может быть такой же обычной, как легкая головная боль, чихание или напряжение глаз. На самом деле неспецифическая боль в пояснице - частый недуг. Одно исследование сообщает, что распространенность хронической боли в пояснице в течение всей жизни достигает 84 процентов, что делает шансы испытать дискомфорт в тот или иной момент довольно высокими.

Однако боль в спине может быть симптомом более серьезного заболевания. Боль в спине может иметь ряд причин: от травмы или растяжения мышц до более серьезных заболеваний, таких как артрит.

Если боль в спине не исчезнет в течение нескольких недель и усиливается, вам следует обратиться к терапевту, который исключит любые серьезные причины, например, соскальзывание диска.

Если боль в спине может быть связана с определенной деятельностью, например неправильным поднятием или скручиванием, и боль проходит в течение 72 часов после отдыха и прикладывания льда, обычно беспокоиться не о чем.

Однако, если боль усиливается, появляется внезапно или не проходит, возможно, у вас более серьезное заболевание.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, основные предупреждающие знаки включают:

Онемение или покалывание в области гениталий или ягодиц

Затрудненное мочеиспускание

Потеря контроля над мочевым пузырем или кишечником

Боль в груди

Высокая температура 38 ° C или выше

Необъяснимая потеря веса

Опухоль или деформация спины

Боль, которая не улучшается после отдыха или ухудшается ночью

"Хотя боль в спине очень распространена и обычно носит доброкачественный характер и проходит сама по себе, есть некоторые признаки и симптомы, которые могут указывать на более серьезное заболевание, требующее дальнейшего обследования и лечения", - сказал доктор Марк Дримальски, медицинский директор Медицинского центра Университета Миссури.

Доктор Дримальски подробно описывает несколько состояний, которые могут вызвать сильную боль в спине, многие из которых связаны с костями или дисками.

"Помимо боли в спине, обратите внимание на другие симптомы, особенно на функцию кишечника/мочевого пузыря и ног", - сказал доктор Дримальски.

Он добавил, что если вы демонстрируете какой-либо из вышеперечисленных симптомов красного флажка, если ваша боль сохраняется и не кажется связанной с движением, или если у вас в анамнезе есть рак, недавнее внутривенное употребление наркотиков или сосудистое заболевание, вы можете быть в группе повышенного риска серьезных заболеваний спины.

Доктор Дримальски перечислил возможные состояния, которые могут вызвать сильную боль в спине, в том числе:

Переломы

Грыжи диска

Синдром конского хвоста

Опухоли

Дисковые или костные инфекции

Инфекции почек или камни в почках

Помимо поддержания активности, Бупа предлагает несколько дополнительных советов, которые помогут облегчить боль в пояснице.

В нем говорится: "Принимайте безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты, если вам нужно обезболивающее. Сам по себе парацетамол, вероятно, не помогает при болях в спине. Вы должны принимать эти лекарства только в течение короткого времени, а не при длительных болях в спине.

"Вы можете попробовать обработать спину теплом или холодом. "Помните, что нельзя прикладывать лед непосредственно к коже. Вам может быть полезно спать с небольшой подушечкой между коленями, если вы спите на боку. Или подложите под колени какие-нибудь твердые подушки, если спите на спине", - добавляет врач.