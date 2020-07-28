Болит зуб: причины и профилактика

Вы никогда не должны игнорировать зубную боль. / Стоматология

Зубная боль - это боль, которую вы ощущаете в зубе или вокруг него. Чаще всего зубная боль является признаком того, что что-то не так с вашим зубом или деснами. Иногда, однако, зубная боль называется иррадирующей болью. Это означает, что боль вызвана проблемой в другом месте вашего тела.

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Вы никогда не должны игнорировать зубную боль. Зубные боли, вызванные разрушением зубов, могут усилиться, если их не лечить.

Зубные боли, как правило, не опасны для жизни, но в некоторых случаях они могут быть признаками серьезных заболеваний, требующих немедленного медицинского лечения.

Зубная боль может варьироваться от легкой до тяжелой, и она может быть постоянной или временной.

Вы можете чувствовать:

пульсирующую боль или припухлость в или вокруг вашего зуба или десны

высокая температура

острая боль при касании зуба или прикуса

чувствительность и болезненность в или вокруг вашего зуба

болезненная чувствительность зубов в ответ на горячие или холодные продукты и напитки

жгучая или шокоподобная боль

Разрушение зубов является наиболее распространенной причиной зубных болей./Pixabay

Общие причины зубных болей

Разрушение зубов является наиболее распространенной причиной зубных болей. Если кариес не лечить, может развиться абсцесс. Это инфекция возле зуба или в пульпе внутри зуба. Немедленно обратитесь к своему стоматологу, если считаете, что у вас абсцесс зубов. В редких случаях инфекция может распространиться на мозг, что может быть опасным для жизни.

Зубная боль также может быть вызвана пораженным зубом. Это происходит, когда один из ваших зубов, обычно зуб мудрости, застревает в ткани десны или кости. В результате, он не может расти.

Общие причины иррадирущей зубной боли

Синусит - это состояние, при котором воспаление пазух происходит из-за вирусной, бактериальной или грибковой инфекции в полости пазухи. Поскольку корни верхних зубов находятся близко к пазухам, синусит может вызвать боль в верхних зубах.

Менее распространенные причины иррадирущей зубной боли

Болезни сердца и рак легких также могут вызывать зубную боль. В некоторых случаях зубная боль может быть предупреждающим признаком сердечного приступа. Заболевания сердца и легких могут вызывать зубную боль из-за расположения блуждающего нерва. Этот нерв проходит от мозга к различным органам тела, включая сердце и легкие. Он проходит и через челюсть.

Редкие причины иррадирущей зубной боли

Невралгия тройничного нерва и затылочная невралгия являются болезненными неврологическими состояниями, которые вызывают раздражение или воспаление тройничного и затылочного нервов. Эти нервы "обслуживают" череп, лицо и зубы. Когда они воспаляются, боль может ощущаться так, будто она исходит от зубов.

Зубные боли обычно требуют лечения. Лечение в домашних условиях может временно облегчить вашу боль, пока вы ждете своего стоматолога или врача.

Стоматологическое лечение

Большинство людей обращаются к стоматологу, так как большинство зубных болей вызваны проблемами с зубами. Врач будет использовать рентген и физическое обследование зубов, чтобы обнаружить кариес или другие проблемы с зубами. Он также может назначить обезболивающее и антибиотики для лечения инфекции.

Если ваш стоматолог не может найти причину вашей зубной боли, он может направить вас к врачу для дальнейшей диагностики и лечения.

Лечение синусита

Врач может лечить синусит с помощью антибиотиков или противоотечных препаратов. В редких случаях может потребоваться операция, чтобы открыть носовые ходы.

Лечение невралгии тройничного нерва и невралгии затылка

Не существует лекарства от этих отклонений. Лечение обычно состоит из облегчения боли с помощью лекарств.

Лечение сердечного приступа, болезней сердца и рака легких

Если ваш стоматолог подозревает, что у вас сердечный приступ, он отправит вас в отделение неотложной помощи. Если ваш стоматолог подозревает, что у вас болезнь сердца или легких, он направит вас к врачу для дальнейшего обследования.

Вещи, которые могут помочь временно облегчить боль в зубах:

безрецептурные (OTC) обезболивающие

гвоздичное масло, которое наносится на больной зуб

Проконсультируйтесь с врачом или стоматологом перед использованием любого продукта с бензокаином. Детям до 2 лет не следует употреблять какие-либо продукты, содержащие бензокаин.

Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если у вас есть следующие симптомы, наряду с зубной болью:

отек челюсти или лица, что может быть признаком распространения зубной инфекции

боль в груди, одышка, головокружение или другие признаки сердечного приступа

хрип, кашель, который не проходит или кашель с кровью

проблемы с дыханием и глотанием, которые могут быть признаками рака легких

Чтобы предотвратить зубную боль, чистите зубы и пользуйтесь зубной нитью, по крайней мере, два раза в день и проходите осмотры и чистки зубов два раза в год или так часто, как это рекомендовано вашим стоматологом.

Вы можете помочь сохранить свое сердце и легкие здоровыми, не куря, придерживаясь диеты с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки и занимаясь физическими упражнениями не менее 30 минут в день 5 раз в неделю.