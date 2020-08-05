"Больше вреда, чем пользы": медики раскрыли правду о популярных обезболивающих

Они не должны назначаться для лечения хронической боли. / УНИАН

Обезболивающие, такие как парацетамол и ибупрофен, могут принести "больше вреда, чем пользы" и не должны назначаться для лечения хронической боли, заявили представители здравоохранения.

По информации The Daily Mail, национальный институт передового опыта в области здравоохранения Великобритании утверждает, что доказательств того, что лекарства, а также аспирин и опиоиды, работают "мало или вообще не имеют доказательств".

Но в проекте руководства, опубликованном в понедельник, специалисты говорят, что есть доказательства, что обезболивающие могут причинить вред, включая зависимость.

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В нем говорится, что больше "неуместно" их предлагать пациентам, несмотря на то, что NHS говорит, что парацетамол безопасен, если его принимать в течение многих лет.

Вместо этого, медики предлагают людям с хронической болью вводить занятия физкультурой, терапию, иглоукалывание или даже антидепрессанты.

В проекте руководства, который открыт для публичных консультаций до 14 августа, говорится, что людям с хронической болью не следует предлагать парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как аспирин и ибупрофен, бензодиазепины или опиоиды.

Исследования показали, что пациенты, которые принимали бензодиазепины и НПВП, имели худшее психологическое и физическое функционирование.

Руководство не дает подробных сведений о вреде парацетамола. Однако известно, что передозировка парацетамола может вызывать серьезные побочные эффекты.

Противоэпилептические препараты, включая габапентиноиды, местные анестетики, кетамин, кортикостероиды и антипсихотики, не следует назначать людям для лечения хронической первичной боли, потому что, опять же, есть мало или нет доказательств того, что эти методы лечения работают и могут иметь возможные вредные последствия.

Психиатр-консультант Ник Коски сказал: "Это несоответствие между ожиданиями пациентов и результатами лечения может повлиять на отношения между медицинскими работниками и пациентами, возможным следствием чего является назначение неэффективных, вредных лекарств. Это руководство, способствующее более четкому пониманию доказательств эффективности лечения хронической боли, поможет повысить уверенность медицинских работников в их беседах с пациентами. Это поможет им лучше управлять ожиданиями как своих, так и пациентов".

Пол Крисп, директор центра рекомендаций сказал: "Важно, что проект руководства также признает необходимость дальнейших исследований по всему спектру возможных вариантов лечения, отражая как отсутствие фактических данных в этой области, так и необходимость предоставления дополнительного выбора людям с этим заболеванием".

Комитет заявил, что людям с хронической болью следует предлагать групповые программы упражнений, некоторые виды психологической терапии или иглоукалывание.

Физические упражнения могут уменьшить боль/Pixabay

Данные 23 исследований показали, что физические упражнения могут уменьшить боль, в то время как 22 показали, что они улучшают качество жизни.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая уже используется в ГСЗ при хронической первичной боли, улучшает качество жизни и не наносит вреда.

В небольшом количестве исследований было показано, что новый тип терапии, называемый "акцептивной и обязательной терапией", улучшает качество жизни и сна и уменьшает боль и психологический стресс.

Комитет согласился с тем, что существует обширная доказательная база, показывающая, что иглоукалывание является клинически эффективным в краткосрочной перспективе, до трех месяцев, но его доказательства оказались слабее для долгосрочной пользы.

Он также рекомендует принимать антидепрессанты людям с хронической первичной болью.

Но комитет отметил, что следует учитывать риск возникновения симптомов отмены - таких как беспокойство, головокружение и бессонница - и не следует продолжать прием препаратов, если они неэффективны.