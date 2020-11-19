Большое заблуждение: Комаровский развеял популярный миф о лечении вирусов

Евгений Комаровский рассказал, помогает ли от кашля корень солодки.
Корень солодки не помогает при кашле конкретному пациенту, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.
"Корень солодки очень помогает родителям, которые дают его детям, корень солодки очень помогает продавцам, которые выгодно реализовывают его в аптеках, и очень-очень помогает производителям, которые делают препараты на основе корня солодки", - написал он на своем сайте, отвечая на вопрос пользователей об эффективности "народных средств" при лечении ОРВИ.
Медик напомнил, что в подавляющем большинстве случаев кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи.
По его словам, облегчить кашель можно всего лишь двумя способами:
- оптимизация воздуха, которым дышит ребенок (воздух должен быть прохладным и влажным);
- влияние на реологию мокроты (нужно много пить, чтобы в организме был избыток жидкости).
"Если два этих способа сочетаются, то есть воздух прохладный и влажный, нет дефицита жидкости в организме, то дыхательные пути не пересыхают и мокрота остается жидкой, а значит, ее легко откашлять. К сожалению, люди склонны недооценивать организацию ухода за ребенком — вот эти самые воздух, еда, питье — и переоценивать значимость лекарств", - отметил врач.
В то же время он предупредил об опасности формирования у детей зависимости от фармакологических средств.
"Но самое главное запомните: если при копеечном насморке или кашле вы всегда достаете заветную коробочку-бутылочку из аптеки, то вы в первую очередь у ребенка создаете неправильное представление о лечении — теперь он всю жизнь будет уверен, что лечиться без лекарств невозможно, немыслимо. А должно быть наоборот: при ОРВИ лекарства в большинстве случаев не нужны", - добавил Комаровский.
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- За минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 531 человек, зафиксировано 257 летальных случаев и 7,4 тыс. случаев выздоровления.
- За сутки было сделано 65 тыс. 402 тестирования на коронавирус, из которых методом ПЦР - 40 тыс. 585, методом ИФА - 24 тыс. 817.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1 тыс. 348, Днепропетровской - 1 тыс. 128, Киевской - 786, Запорожской - 748 и Черкасской – 726 областях.