Большое заблуждение: Комаровский развеял популярный миф о лечении вирусов

Как лечить ОРВИ рассказал Евгений Комаровский / gorod-uspeha.com

Корень солодки не помогает при кашле конкретному пациенту, заявил известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

"Корень солодки очень помогает родителям, которые дают его детям, корень солодки очень помогает продавцам, которые выгодно реализовывают его в аптеках, и очень-очень помогает производителям, которые делают препараты на основе корня солодки", - написал он на своем сайте, отвечая на вопрос пользователей об эффективности "народных средств" при лечении ОРВИ.

Медик напомнил, что в подавляющем большинстве случаев кашель у детей не нуждается ни в какой фармакологической помощи.

По его словам, облегчить кашель можно всего лишь двумя способами:

оптимизация воздуха, которым дышит ребенок (воздух должен быть прохладным и влажным);

влияние на реологию мокроты (нужно много пить, чтобы в организме был избыток жидкости).

"Если два этих способа сочетаются, то есть воздух прохладный и влажный, нет дефицита жидкости в организме, то дыхательные пути не пересыхают и мокрота остается жидкой, а значит, ее легко откашлять. К сожалению, люди склонны недооценивать организацию ухода за ребенком — вот эти самые воздух, еда, питье — и переоценивать значимость лекарств", - отметил врач.

В то же время он предупредил об опасности формирования у детей зависимости от фармакологических средств.

"Но самое главное запомните: если при копеечном насморке или кашле вы всегда достаете заветную коробочку-бутылочку из аптеки, то вы в первую очередь у ребенка создаете неправильное представление о лечении — теперь он всю жизнь будет уверен, что лечиться без лекарств невозможно, немыслимо. А должно быть наоборот: при ОРВИ лекарства в большинстве случаев не нужны", - добавил Комаровский.

Читайте такжеГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением

Коронавирус в Украине: